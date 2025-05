Alla Biblioteca “M.Bonincontro” di Chieti Scalo "Viaggi d'Esperienza" Quattro incontri per raccontare viaggi fisici e dell'anima

Venerdì 30 maggio alle ore 18.00, la Biblioteca “Marilia Bonincontro”, affidata dal Comune di Chieti alla Società Chieti Solidale, ospiterà la rassegna "Viaggi d'Esperienza". I protagonisti ripercorreranno il loro viaggio alla scoperta della propria missione. L’evento è inserito nel Maggio dei Libri - Chieti Città che Legge- iniziativa promossa dal Comune di Chieti e dal CEPELL-Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della cultura.

Il primo appuntamento vedrà protagonista Berenice Rossi con il suo lavoro dedicato all'Argentina "Le mie due patrie. Storia e Storie dall' Abruzzo all'Argentina". Berenice Rossi ha svolto il dottorato di ricerca presso l’Universidad Torcuato Di Tella di Buenos Aires sull'emigrazione dalle province di Chieti e Pescara verso l’Argentina nel secondo dopoguerra. Per realizzare questa ricerca ha soggiornato per tre anni nel Paese sudamericano intervistando tantissimi italiani per ricostruirne l’esperienza migratoria.

Gli intervistati hanno raccontato la loro vicenda in momenti differenti: il dolore della partenza, il viaggio, l'arrivo, l'integrazione, l'identità negli adulti e nelle nuove generazioni, il rimpatrio e la vita attuale degli immigrati. L’autrice ha cercato di trovare una sintesi tra la storia ufficiale scritta e la storia orale raccontata con le parole emozionanti dei testimoni che hanno vissuto personalmente quell'esperienza.

Berenice Rossi laureata in filosofia, sociologia e psicologia, è stata insegnante di Storia e Filosofia presso il liceo classico statale “Galileo” a Firenze.

Per il libro da lei scritto ha avuto moltissimi riconoscimenti e in particolare il Premio Dean Martin indetto dalla Regione Abruzzo, Vasto 6 settembre 2022, con la seguente motivazione: “Infaticabile ricercatrice delle radici abruzzesi nel mondo e straordinaria autrice capace di trasferire sulle pagine dei suoi libri le emozioni di una comunità fortemente radicata alla propria terra d’origine".

Il programma della serata si aprirà con la ninna nanna argentina “Arroró mi Niño” cantata dai bambini del laboratorio di musica sperimentale diretto da Roberta Verde.

La presentazione del libro sarà preceduta da un video realizzato dalla stessa autrice.

Al termine della presentazione seguirà la proiezione del video "Terre", il lavoro teatrale tratto dal testo dell'autrice. Sarà presentato dalle attrici Claudia di Domenica ed Elena Mastracci del "Rogo Teatro".

La serata si concluderà con l'esibizione del "Coro del Villaggio" diretto da Roberta Verde con il suo repertorio di canti della tradizione orale.

Un brindisi finale suggellerà l'avvio di questa importante rassegna alla Biblioteca Bonincontro.

I prossimi appuntamenti dei "Viaggi d'Esperienza":

-13 Giugno ore 18.00: "Le mie Afriche" di Enzo Antonacci con la partecipazione del laboratorio di danze africane diretto da Antonella Gentile;

-20 Giugno ore 18.00: "Volevo essere Robin" di Pippo Ricci. Giuliano Corrado intervista Pippo Ricci;

-27 giugno ore 18.00: "Per amore, solo per amore" di don Gigi Giovannoni, con la partecipazione di OPI/Orchestra Poetica Italiana in "Amour/Solo per Amore a 10 voci" diretta da Beniamino Cardines.