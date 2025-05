Benito Macerata “L’intimità dell’arte”

BENITO MACERATA dopo il grande successo a Osaka all’Expò Mondiale 2025 ospite a Pescara con “L’intimità dell’arte” conversazione domenica 4 maggio 4^ stagione arti visive contemporanee ottobre 2024/maggio 2025

Domenica 4 maggio dalle ore 16:40 presso “Ci vuole un villaggio aps_ArtGallery” (Via Villetta Barrea 24 - Pescara), “L’intimità dell’arte” conversazione con Benito Macerata, artista internazionale, di ritorno dal grande successo a Osaka per l’Expò Mondiale 2025. L’evento proroga fino al 30 maggio la mostra personale dell’artista a Pescara “Rinasco colore, pittura nell’anima”, mostra inaugurata ad aprile con grande partecipazione di pubblico. Promossa da Bibliodrammatica aps e AP/ArteProssima progetto #npittic, direzione artistica curatoriale Beniamino Cardines, nell’ambito della 4^ stagione di arti visive contemporanee, col Patrocinio del Comune di Pescara. Un progetto di promozione scoperta e sensibilizzazione sulla nuova pittura italiana.

Anche quest’anno il programma si arricchisce di un’attenzione particolare verso la poesia contemporanea con il progetto #Distorsioni/2 – La Poesia dialoga con l’Arte, ospiteremo: Cristina Bonabitacola, Maria Gabriella Ciaffarini, Adolfo Ciacio, Angela Curatolo, Sandra De Felice, Manuela Di Dalmazi, Giulia Di Giampaolo, Caterina Franchetta, Sabrina Galli, Miriam Giuliani, Giulia Madonna, Lucia Magistro, Mara Motta, Alessio Scancella, Patrizia Splendiani, Andrea Verrocchio. Modera l’incontro Beniamino Cardines, ospite Benito Macerata. Coordinamento Annarita Pasquinelli Michetti, in collaborazione con SU/Sintassi Urbane. Un dialogo aperto tra poesia e arti visive, da cui scaturisce un momento di ascolto, confronto e rivelazione, mettendo a nudo la sensibilità di entrambi.

Benito Macerata, artista: “Per me l’arte è qualcosa che va oltre l’arte stessa. Dopo un periodo buio, l’arte mi ha restituito il senso, la ragione, l’energia per affrontare una nuova vita. Da qui il titolo di questa mostra personale ‘Rinasco colore, pittura nell’anima’, scelto in accordo col curatore Beniamino Cardines che ha subito intuito l’essenza del mio progetto artistico. Direi che ad un certo punto, l’arte e l’esistenza si sono incontrate e hanno iniziato a formare un intreccio perfetto, una nuova famiglia di valori proiettata verso la libertà dei colori, dei segni, dei simboli. Per esempio, ricorre il cuore, perché amo ciò che posso esprimere attraverso l’arte.”

Beniamino Cardines, curatore e direttore artistico: “Ascoltare il perché dell’Arte diventa un gesto intimo per ritrovare emozioni dimenticate o perse. Per Benito Macerata l’arte è un enzima della sopravvivenza, della catarsi che rimbalza oltre l’esistenza, un esplicito superamento della vita e delle prove che la vita stessa contrappone propone schiera, senza pietà. L’arte come un trasformarsi continuo da uomo a nuovo uomo, un rileggersi dentro per esprimere fuori la necessità del linguaggio. Sì, arte necessaria. Benito Macerata è un artista dal gesto esplosivo, energico, simbolico, la sua libertà emotiva si sprigiona in segni, colori, forme che man mano assumono la valenza di archetipi e quindi pittura di senso, densa di rimandi, di citazioni che sembrano strappate dai muri di una delle tante metropoli del mondo contemporaneo. La sua visione artistica è veloce, travolgente. Benito Macerata è un artista che esprime il suo tempo, dagli eventi intimi personali a immagini di una società in continuo ripensamento, un grande meticciato di culture suoni, parole invisibili.”

AP/ArteProssima – 4^ stagione arti visive contemporanee 2024-2025

Quarto Anno del progetto #npittic/nuova pittura italiana contemporanea a cura di AP/ArteProssima – pinacoteca d’arte contemporanea, direzione artistica curatoriale Beniamino Cardines.

Collaborano al progetto: Bibliodrammatica aps, AP/ArteProssima_pinacoteca d’arte contemporanea, Ci vuole un villaggio aps, La Casa di Cristina odv-ets, coop La Minerva, OL/Officine Letterarie e Ooops! (scrittura e narrazione), Agape/Caffè Letterari d’Italia e d’Europa, Eracle aps e Caffè Letterari Federiciani, www.condividiamocultura.it, SL/SegnalazioniLetterarie, www.rtradioterapia.it, www.zaffiromagazine.it, Cipas Abruzzo, www.alternewspress.eu, #Distorsioni – la Poesia dialoga con l’Arte, SU/Sintassi Urbane – rivista letteraria.