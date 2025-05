Le elezioni Municipali in Libano

Maddalena Celano (Assadakah News) – Dopo quasi un decennio di rinvii e a pochi mesi dalla fine del conflitto con Israele, il Libano ha completato le elezioni municipali, svoltesi in quattro fasi durante il mese di maggio 2025. Questo processo elettorale rappresenta un passo significativo verso la normalizzazione istituzionale, sebbene permangano criticità legate alla bassa affluenza e alla frammentazione politica.

Beirut – Dopo anni di rinvii causati dalla crisi economica e dalle tensioni geopolitiche, il Libano ha finalmente portato a termine le elezioni municipali del 2025. Svoltesi in quattro tornate successive tra il 4 e il 24 maggio, le elezioni rappresentano un primo passo verso la normalizzazione della vita istituzionale, in un paese ancora profondamente segnato dalle conseguenze del conflitto con Israele e da una crisi politica senza sbocchi.

Le operazioni di voto si sono tenute nelle diverse aree del Paese – dalla capitale Beirut fino alla Bekaa e al Sud – coinvolgendo centinaia di municipalità e migliaia di candidati. Si è trattato della prima consultazione popolare su vasta scala dal 2018. A pesare, tuttavia, è stata la forte astensione: a Beirut ha votato solo il 21% degli aventi diritto, mentre nella regione orientale della Bekaa si è registrata un’affluenza del 45%, la più alta del Paese.

Nel Sud, area tradizionalmente vicina al movimento sciita Hezbollah, l’organizzazione ha conquistato la maggioranza dei municipi in alleanza con Amal, nonostante le recenti distruzioni causate dai raid israeliani. In altre zone del Paese, soprattutto cristiane, si è assistito a nuove alleanze e a spaccature tra forze tradizionali e candidati civici, che denunciano la corruzione diffusa e la cattiva gestione dei fondi pubblici.

Secondo diversi osservatori, le elezioni municipali sono state un banco di prova per valutare la forza e la tenuta delle coalizioni in vista delle elezioni legislative previste per il 2026. Tuttavia, a frenare l’entusiasmo per questa tornata elettorale è la realtà concreta in cui versano molti municipi: bilanci inesistenti, mancanza di autonomia decisionale e un sistema centralizzato che continua a ostacolare l’efficienza delle autorità locali.

Se da un lato il governo libanese ha voluto presentare le elezioni come un "successo", dall’altro emergono con chiarezza i limiti strutturali di un sistema che fatica a garantire servizi essenziali e rappresentanza effettiva.

In un Libano ancora segnato da povertà crescente, migrazione giovanile e sfiducia nelle istituzioni, il voto municipale appare come un piccolo passo avanti. Ma il cammino verso la stabilità, la trasparenza e il decentramento resta lungo e incerto.