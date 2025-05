Francia: Mahdieh Esfandiari Jaliseh arrestata per post pro-Palestina. Teheran chiede spiegazioni

Il 28 febbraio 2025, Mahdieh Esfandiari Jaliseh, cittadina iraniana residente a

Lione dal 2018, è stata arrestata dalla polizia francese con l’accusa di “apologia

del terrorismo”.

A motivare il fermo sarebbero stati alcuni commenti pubblicati

dalla donna sui social media, nei quali denunciava il genocidio perpetrato da

Israele nella Striscia di Gaza e manifestava il suo sostegno alla resistenza del

popolo palestinese.

La notizia è emersa grazie alla denuncia dei familiari della donna, preoccupati

per la sua improvvisa scomparsa e per l’impossibilità di mettersi in contatto con

lei. In assenza di informazioni da parte delle autorità francesi, i parenti hanno

allertato il Ministero degli Esteri iraniano. Teheran ha prontamente richiesto

chiarimenti ufficiali a Parigi, ma – secondo fonti diplomatiche – non ha ancora

ricevuto alcuna risposta esaustiva.

Non solo: secondo quanto dichiarato dal portavoce del ministero degli Esteri

iraniano, il governo francese avrebbe persino negato l’accesso consolare,

violando così il diritto internazionale, in particolare la Convenzione di Vienna

del 1963 sulle relazioni consolari, che garantisce il diritto di visita ai cittadini

detenuti all’estero da parte dei rappresentanti diplomatici del proprio Paese.

L’arresto di Esfandiari si inserisce in un clima crescente di criminalizzazione

della solidarietà con la Palestina in molti Paesi europei, dove l’espressione

pubblica di sostegno al popolo palestinese è sempre più frequentemente

interpretata come istigazione all’odio o addirittura come apologia del

terrorismo. In Francia, la repressione del dissenso rispetto alla politica israelianasi è acuita in modo significativo dopo il 7 ottobre 2023, con l’escalation delconflitto in Medio Oriente. L’accusa di “apologia del terrorismo” – utilizzatadalla magistratura francese in questo caso – è una delle più gravi e ambiguepreviste dall’ordinamento penale del Paese. La sua applicazione in contesticome quello di Esfandiari pone interrogativi inquietanti sulla libertà diespressione, sul diritto al dissenso e sull’equidistanza della giustizia nei conflittigeopolitici. Mahdieh Esfandiari Jaliseh, fino a prima del suo arresto, non risultacoinvolta in alcuna attività violenta né legata a gruppi estremisti. La sua colpa, aquanto pare, è stata quella di denunciare il massacro di civili a Gaza – unatragedia documentata da numerose fonti internazionali – e di esprimerepubblicamente solidarietà con un popolo sotto occupazione.

L’ambiguità e il silenzio della Francia in merito a questo caso gettano ombre

sulla trasparenza delle sue istituzioni democratiche. La mancata concessione

dell’accesso consolare è un gesto grave che rischia di compromettere

ulteriormente i già delicati rapporti diplomatici tra Parigi e Teheran. Intanto, la

società civile internazionale comincia a mobilitarsi per chiedere la liberazione

immediata di Mahdieh Esfandiari Jaliseh, sostenendo che l’arresto rappresenti

una palese violazione della libertà di opinione e del diritto alla difesa delle

cause umanitarie. In un’Europa che si proclama baluardo dei diritti umani, il

caso Esfandiari rischia di diventare il simbolo di una repressione ideologica che

minaccia le fondamenta stesse della democrazia.