L’Aborto in Veneto parte 2

La Regione Veneto mette a disposizione tutti i dati sull'aborto per ogni Ospedale Veneto. I numeri sono tanti, questa è la seconda parte dell'illustrazione della situazione sulle interruzioni volontarie di gravidanza nella Regione. Qui per leggere la prima parte

In questa seconda parte della situazione sulle IVG (Interruzioni Volontarie di Gravidanza) in Veneto nel 2022 andiamo ad esaminare nel dettaglio e per ogni ospedale veneto, quanti aborti con qualsiasi metodo (farmacologico e chirurgico) sono effettuati nei seguenti tre casi temporali:

entro 8 settimane di gestazione (<=8 sett.)

tra 9 e 10 settimane di gestazione (9-10 sett.)

tra 11 e 12 settimane di gestazione (11-12 sett.)

questo per ogni ospedale. In più nel grafico che segue è indicato anche una colonna "Totale" che indica la somma dei sopra indicati tre casi temporali, ovvero:

entro 12 settimane di gestazione (<=12 sett.)

Tali numeri sono tratti dal sito ufficiale della Regione Veneto. Tutti i riferimenti si trovano in fondo a questo articolo.

È da notare che le IVG farmacologiche (RU486) si effettuano entro le 9 settimane di gestazione (anche 12 settimane secondo le linee guida internazionali) e che gli aborti volontari in generale si effettuano entro i primi 90 giorni di gestazione per motivi di salute, economici, sociali o familiari.

Ho diviso il grafico del 2022 in due parti: la prima parte riguarda gli ospedali maggiori, quindi le IVG sono in numero maggiore, la seconda parte riguarda gli ospedali minori, con meno IVG.

Le colonne rosse riguardano le IVG effettuate tra le 11 e le 12 settimane di gestazione e quindi a ridosso del limite massimo permesso dalla legge 194/78 per l'aborto volontario. Al contrario le colonne verdi indicano il numero di IVG effettuate in quel certo ospedale in tempi (settimane di gestazione) rapidi e compatibili con una IVG farmacologica.

Risulta evidente come a Belluno nel 2022 non si fa praticamente nessun aborto, Belluno risulta un capoluogo di provincia della Regione Veneto, non si tratta di un piccolo paese. L'ospedale dove le colonne verdi sono più alte e quelle gialle e soprattutto rosse sono più basse è certamente quello di Rovigo dove quasi tutte le donne hanno una IVG in tempi rapidi, inferiori alle 8 settimane. In effetti nel capoluogo rodigino si fanno 60 IVG totali (entro le 12 settimane) e 66 IVG farmacologiche, sembra che tutte le donne che vogliano abortire a Rovigo eseguano l'IVG con la RU486.

Questo l'articolo che descrive le IVG farmacologiche nel 2022 in Veneto riportato su AgoraVox.

Il dato della colonna blu, indicante gli aborti effettuati entro la 12esima settimana di gestazione nel 2022 per singolo ospedale, ovvero la somma della precedenti tre colonne (verde, gialla, rossa), sono elencati numericamente nella tabella che segue. Questo per maggiore chiarezza e per la maggiore diffusione dei dati da parte dei motori di ricerca.

OSPEDALE Totali AOUI VERONA BORGOTRENTO 573 OSPEDALE DI MESTRE 312 OSPEDALE DI TREVISO 302 AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA' PADOVA 217 OSPEDALE DI CITTADELLA 203 OSPEDALE DI SANTORSO 188 OSPEDALE DI SCHIAVONIA 187 OSPEDALE DI CONEGLIANO 177 OSPEDALE DI VICENZA 167 OSPEDALE DI MIRANO 166 OSPEDALE DI VILLAFRANCA 135 OSPEDALE DI FELTRE 132 OSPEDALE DI ARZIGNANO 127 OSPEDALE DI SAN BONIFACIO 118 OSPEDALE DI BASSANO 117 OSPEDALE DI MONTEBELLUNA 111 OSPEDALE DI ADRIA 105 OSPEDALE DI SAN DONA' DI PIAVE 104 OSPEDALE DI VENEZIA 103 OSPEDALE DI LEGNAGO 94 OSPEDALE DI ODERZO 76 OSPEDALE DI PIOVE DI SACCO 67 OSPEDALE DI CASTELFRANCO 65 OSPEDALE DI ROVIGO 60 OSPEDALE DI CHIOGGIA 40 OSPEDALE DI ASIAGO 20 OSPEDALE DI BELLUNO 1

Fonti dove si possono trovare tutti dati citati in questo testo:



Articolo in cui i dati della Regione sono descritti più estesamente

Articolo che descrive le IVG farmacologiche nel 2022 in Veneto riportato su AgoraVox.



Per accedere ai dati della Regione e che sono stati immessi nel Foglio elettronico e quindi in questo articolo seguire queste semplici istruzioni:

Dati sulle IVG per ospedale e settimana di gestazione per l'anno 2022:

Link: https://salute.regione.veneto.it/web/ivg, Anno Da: 2022, Anno A: 2022, Aziende: TUTTE, Tipologia grafico: IVG per istituto e settimana di gestazione, Premere ESEGUI.



Dati sugli obiettori per l'anno 2022:

Link: https://salute.regione.veneto.it/web/ivg, Anno Da: 2022, Anno A: 2022, Aziende: TUTTE, Tipologia grafico: Ginecologi per istituto obiettori di coscienza, Premere ESEGUI.



Dati sugli aborti farmacologici per l'anno 2022:

Link: https://salute.regione.veneto.it/web/ivg, Anno Da: 2022, Anno A: 2022, Aziende: TUTTE, Tipologia grafico: IVG per istituto e tipo intervento, Premere ESEGUI.



cambiare l'Anno per avere i dati della Regione per gli anni dal 2015 al 2022.



Nota: È stata prestata la massima cura per riportare i dati dal sito web della Regione al foglio elettronico che ha dato forma alle tabelle e ai grafici di questo articolo ma errori marginali numerici sono possibili.