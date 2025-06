Ottenere delle risposte pertinenti dalle AI (Copilot) quando si parla di argomenti politicamente sensibili, come l'aborto, è molto difficile. I siti suggeriti appartengono a una lista di siti istituzionali, para-istituzionali e antiabortisti che non contengono le informazioni richieste.

Copilot è una AI di Microsoft che da risposte alle domande basandosi sulle primissime pagine fornite dal motore di ricerca Bing quando si cercano argomenti. Nel mio caso cercavo di vedere cosa Copilot rispondesse a una donna che volesse abortire a Verona basandomi sul fatto che nel mio sito kensan.it è presente una Mappa interattiva degli Ospedali della provincia di Verona che offrono l'IVG con dati recenti del 2023. Il mio articolo è nella prima pagina di Bing con la ricerca "Dove posso abortire a Verona".

Ho quindi cancellato i coockies, ho cambiato l'IP e ho fatto una domanda a Copilot, presentandomi come un nuovo utente che bing e Copilot non conoscono. Ecco il colloquio.

Hai detto

Dove posso abortire a Verona?

Copilot ha detto

A Verona, l'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) può essere effettuata in ospedali pubblici o cliniche autorizzate. Ad esempio, il Poliambulatorio Next Fertility Verona offre servizi di ginecologia e ostetricia. Inoltre, puoi consultare risorse come Profemina per ulteriori informazioni su dove e come procedere.

Se hai bisogno di supporto o ulteriori dettagli, fammi sapere!

Hai detto

Conosco il sito profemina, è un sito che fornisce informazioni sull'aborto per convincere le donne a non abortire.

Copilot ha detto

Grazie per il chiarimento. Hai assolutamente ragione: Profemina si concentra principalmente nel fornire supporto alternativo all'interruzione di gravidanza. Se stai cercando informazioni specifiche sui servizi disponibili per l'aborto a Verona, potresti consultare i seguenti ospedali e strutture autorizzate:

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (Borgo Trento e Borgo Roma) - Fornisce il servizio di IVG nel rispetto della legge italiana (Legge 194/78). Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar - È un altro centro nella provincia che potrebbe offrire questo servizio, compatibilmente con la disponibilità medica.

Ti consiglio di contattare direttamente queste strutture per ricevere informazioni aggiornate sui protocolli e per eventuali appuntamenti. Ricorda che è importante agire entro i tempi previsti dalla legge italiana, e puoi sempre rivolgerti al tuo medico curante per ulteriori consigli e supporto. Se hai bisogno di aiuto per qualsiasi altra cosa, fammi sapere!

Hai detto

Cerco gli ospedali di Verona che offrono l'IVG e non che possono offrire l'IVG, mi dai la lista?

Copilot ha detto

Ecco alcune strutture a Verona che offrono il servizio di interruzione volontaria di gravidanza (IVG):

Ospedale Borgo Roma - Parte dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. Puoi trovare informazioni dettagliate qui. Ospedale Borgo Trento - Anche questo fa parte dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. Maggiori dettagli sono disponibili qui.

Inoltre, puoi consultare la mappa di LAIGA per un elenco aggiornato degli ospedali italiani che offrono il servizio di IVG.

Ti consiglio di contattare direttamente le strutture per confermare disponibilità e procedure. Se hai bisogno di ulteriore supporto, sono qui per aiutarti!

Hai detto

LAIGA non offre un elenco aggiornato ma offre un elenco che in alcuni casi è aggiornato al 2021 o forse ad anni precedenti.

Copilot ha detto

Grazie per averlo sottolineato! È vero che l'elenco di LAIGA potrebbe non essere sempre aggiornato. Per ottenere informazioni più recenti, ti consiglio di contattare direttamente gli ospedali di Verona che offrono il servizio di IVG. Ecco alcune strutture che puoi considerare:

Ospedale Borgo Roma - Parte dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. Puoi trovare informazioni dettagliate qui. Ospedale Borgo Trento - Anche questo fa parte dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. Maggiori dettagli sono disponibili qui.

Se hai bisogno di ulteriore assistenza per contattare queste strutture o per altre informazioni, sono qui per aiutarti!

Hai detto

Non c'è tempo per contattare tutte le decine di ospedali che hanno ginecologia per chiedere loro se offrono il servizio di IVG, mi ci vorrebbero giorni per farlo. Io non sono un giornalista che può perdere settimane nel fare ricerche, io ho bisogno della lista di ospedali che offrono l'IVG con dati recenti. Hai un sito che la offre?

Copilot ha detto

Capisco perfettamente la tua necessità di avere informazioni precise e aggiornate senza dover investire troppo tempo. Un sito che potrebbe esserti utile è kensan.it, che offre una mappa aggiornata degli ospedali in Veneto, inclusa Verona, con dati ufficiali del 2023. Qui puoi trovare informazioni sugli ospedali che eseguono IVG, inclusi dettagli su obiettori di coscienza, tempi di attesa e metodi disponibili.

Se hai bisogno di ulteriore supporto per navigare queste risorse o per altre domande, sono qui per aiutarti!

Potrei essere stato impreciso e potrebbe esserci una differenza tra chiedere gli Ospedali di Verona e gli Ospedali in Provincia di Verona ma mi pare comunque evidente quanto sia difficile avere dalle AI e anche dai motori di ricerca come Google, informazioni che siano presenti al di fuori della lista dei siti che essi considerano affidabili. Tale lista comprende pure siti che sono antiabortisti e assolutamente non istituzionali ma Copilot lo ha messo come primo sito consigliato.



Ho dovuto smontare un castello di siti che Copilot considera come gli unici suggeribili agli utenti, prima di arrivare al mio sito (kensan.it) che contiene i dati che ho chiesto a Copilot. Gli altri siti non contengono i dati richiesti eppure mi li ha forniti ripetutamente.



Trovate la mia Mappa 2025 sull'IVG in Veneto che usa i dati ufficiali 2023 della Regione Veneto, in questi siti:



https://prochoice.it/2025/02/08/mappa-ospedali-ivg-veneto/



https://www.agoravox.it/Mappa-degli-Ospedali-che-eseguono.html



https://www.kensan.it/articoli/Aborto_in_Veneto-Mappa.php