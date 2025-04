L’Aborto in Veneto con la RU486 - dati 2023

I dati sull'aborto in Veneto nel 2023 ufficiali della Regione per quanto riguarda l'aborto farmacologico ovvero con la RU486. Grafico a barre sulle IVG con RU486 nei 30 Ospedali proveniente direttamente dal sito della Regione Veneto.

RU486 Combipack Mifepristone (RU486) e Misoprostolo (Prostaglandina)

Tra circa due o tre mesi saranno pubblicati sul sito della Regione Veneto i nuovi dati sulle Interruzioni Volontarie di Gravidanza (IVG) per tutti i 30 Ospedali della Regione. I nuovi dati saranno relativi all'anno scorso, ovvero il 2024.

Attualmente sono disponibili i dati del 2023. I numeri più interessanti dei circa 30 Ospedali veneti sono quelli degli aborti effettuati con la "pillola abortiva" ovvero con la RU486. Il nome tecnico di questo medicinale è Mifepristone.

Per eseguire una IVG entro le 9 settimane di gestazione si somministra da parte dell'Ospedale o del Consultorio la coppia di farmaci seguente:

Combinazione di 200 mg di mifepristone orale seguiti, a distanza di 36-48 ore, da 800 μg di misoprostolo

Trovate questa raccomandazione nel sito dell'ISS - l'Istituto Superiore di Sanità. Come detto il Mifepristone è conosciuto comunemente come RU486 mentre il Misoprostolo è una Prostaglandina e vanno assunte in coppia. Nella tabella che segue si mostrano gli aborti con RU486 intese come aborti farmacologici con la combinazione di Mifepristone e una Prostaglandina, per i circa 30 Ospedali del Veneto:

OSPEDALE - 2023 Aborti con RU486 OSPEDALE DI SCHIAVONIA 129 OSPEDALE DI ASIAGO 0 OSPEDALE DI FELTRE 122 AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA' PADOVA 9 OSPEDALE DI SAN BONIFACIO 28 OSPEDALE DI VICENZA 151 OSPEDALE DI ADRIA 53 OSPEDALE DI TREVISO 192 OSPEDALE DI CITTADELLA 197 OSPEDALE DI ODERZO 19 OSPEDALE DI BASSANO 19 OSPEDALE DI CHIOGGIA 4 OSPEDALE DI SAN DONA' DI PIAVE 0 OSPEDALE DI MONTEBELLUNA 71 OSPEDALE DI PORTOGRUARO 0 AOUI VERONA BORGO TRENTO 205 OSPEDALE DI SANTORSO 102 OSPEDALE DI VENEZIA 64 OSPEDALE DI ARZIGNANO 0 OSPEDALE DI PIOVE DI SACCO 0 OSPEDALE DI CONEGLIANO 118 OSPEDALE DI LEGNAGO 72 OSPEDALE DI MESTRE 207 OSPEDALE DI MIRANO 74 OSPEDALE PEDERZOLI CASA DI CURA SPA 7 OSPEDALE DI VILLAFRANCA 81 OSPEDALE DI CASTELFRANCO 62 OSPEDALE DI VALDAGNO 37 OSPEDALE DI ROVIGO 72

Mancano all'appello alcuni ospedali tra cui quello di Belluno che non fa nessun aborto farmacologico e non è neppure elencato sul sito della Regione nelle voci che riguardano l'IVG con RU486.

Se si apre il sito regionale e si seleziona la voce «Tipologia grafico: IVG per istituto e tipo intervento» per l'anno 2023, si nota che non ci sono solo gli aborti eseguiti con "SOMMINISTRAZIONE DI MIFEPRISTONE E PROSTAGLANDINA" (scritto in caratteri maiuscoli) ma ci sono anche gli altri tipi di intervento per eseguire una IVG per ogni Ospedale.

Mi sono preso la briga di eliminare dal grafico le altre tipologie di IVG e di lasciare solo l'IVG farmacologica ovvero eseguita con Mifepristone (RU486) e Prostaglandina (Misoprostolo) in combinazione. Il grafico a barre che ne è risultata è molto più corto e fruibile ma comunque lungo in quanto coinvolge circa 30 Ospedali.

Lascio il link alla immagine del grafico tratto direttamente dal sito della Regione Veneto: Ivg - salute.regione.veneto.it - RU486.png

potrebbe essere utile per chi fa attivismo in Veneto in merito all'IVG. Pare che tale immagine PNG non sia possibile caricarla direttamente su AgoraVox, quindi lascio solo il link.