L’Aborto in Veneto

In Veneto la Regione pubblica i dati del 2022 sugli ospedali dove vengono eseguiti gli aborti farmacologici e sul livello di obiettori per singola struttura. È possibile quindi fare una classifica degli ospedali secondo il numero di somministrazione di RU486 oltre a numerose altre rielaborazioni per esempio quelle che riguardano gli ospedali con il 100% di ginecologi obiettori.

La Regione Veneto ha una sezione del suo sito web in cui pubblica numerosi dati relativi alle interruzioni volontarie di gravidanza (IVG). I dati sono divisi per anno e arrivano fino al 2022, quindi recentissimi appena pensiamo al Ministero della Salute i cui report sull'aborto in Italia sono vecchi di oltre due anni e arrivano a quasi tre anni di ritardo.

Iniziamo subito con una tabella in cui mostriamo, per il Veneto, gli ospedali in cui si fanno o non si fanno IVG farmacologiche. Può essere utile per le persone che cercano informazioni su quale struttura approcciare per il proprio aborto. Per alcuni ospedali la situazione potrebbe essere cambiata nel 2023.

OSPEDALE IVG FARMA-

COLOGICHE

2022 AOUI VERONA BORGO TRENTO 269 OSPEDALE DI TREVISO 193 OSPEDALE DI MESTRE 165 OSPEDALE DI CITTADELLA 165 OSPEDALE DI SCHIAVONIA 117 OSPEDALE DI FELTRE 88 OSPEDALE DI SANTORSO 81 OSPEDALE DI MONTEBELLUNA 73 OSPEDALE DI VENEZIA 71 OSPEDALE DI ADRIA 67 OSPEDALE DI VILLAFRANCA 66 OSPEDALE DI ROVIGO 66 OSPEDALE DI CASTELFRANCO 66 OSPEDALE DI LEGNAGO 64 OSPEDALE DI ODERZO 52 OSPEDALE DI CONEGLIANO 51 OSPEDALE DI MIRANO 44 OSPEDALE DI BASSANO 39 AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA' PADOVA 36 OSPEDALE DI SAN BONIFACIO 20 OSPEDALE DI CHIOGGIA 6 OSPEDALE DI BELLUNO 2 OSPEDALE DI VICENZA 0 OSPEDALE DI SAN DONA' DI PIAVE 0 OSPEDALE DI ASIAGO 0 OSPEDALE DI ARZIGNANO 0 OSPEDALE DI PIOVE DI SACCO 0

In rosso sono indicati gli ospedali dove non si fanno aborti farmacologici mentre in giallo gli ospedali dove i numeri sono quasi zero. I numeri elencati corrispondono agli aborti effettuati con Mifepristone oppure con Mifepristone+Prostaglandine oppure con Prostaglandine. Il Mifepristone è il principio attivo della ben conosciuta RU486.

Gli ospedali elencati sono 27 e spiccano gli ospedali di:

OSPEDALE DI VICENZA

OSPEDALE DI SAN DONA' DI PIAVE

OSPEDALE DI ASIAGO

OSPEDALE DI ARZIGNANO

OSPEDALE DI PIOVE DI SACCO

per avere effettuato zero IVG farmacologiche, mentre gli ospedali di:

OSPEDALE DI CHIOGGIA

OSPEDALE DI BELLUNO

hanno effettuato quasi zero aborti farmacologici nel 2022.

Un altro dato che è presente nel sito web della Regione Veneto è l'elenco degli ospedali per il 2022 con il 100% di ginecologi obiettori e dove quindi non si fanno aborti con i ginecologi assunti stabilmente dalla struttura.

Belluno (7)

Vittorio veneto (3)

Trecenta (2)

A Belluno nel 2022 ci sono 7 ginecologi e tutti sono obiettori. Occorre notare che a permettere un aborto, soprattutto quello col metodo chirurgico, concorrono diverse figure professionali della sanità tra cui infermieri e anestesisti e il sito web regionale manca di queste informazioni: ci sono dati solo per i ginecologi e la loro eventuale obiezione di coscienza.

Inoltre in Veneto sono spesso assunti ginecologi a gettone che quindi potrebbero rendere una struttura con il 100% di ginecologi obiettori effettivamente con qualche ginecologo disponibile per effettuare una IVG sia farmacologica che tramite il metodo chirurgico. Quest'ultimo dato non è disponibile ma sono note le IVG farmacologiche che indicano indirettamente quanto l'ospedale è attivo.

Il grafico qui sopra mostra i ginecologi totali (colonne blu) per ogni ospedale e quelli non obiettori (colonne verdi) per l'anno 2022. Si vede a colpo d'occhio quanto pochi siano i non obiettori soprattutto in certi ospedali.

Una classifica degli ospedali veneti ordinata per la percentuale di obiettori presenti nella struttura è per il 2022 la seguente:

100% OSPEDALE DI BELLUNO

100% OSPEDALE DI VITTORIO VENETO

100% OSPEDALE DI TRECENTA

95% OSPEDALE DI MESTRE

83% OSPEDALE DI SANDONA' DI PIAVE

83% OSPEDALE DI MIRANO

78% OSPEDALE DI ARZIGNANO

78% OSPEDALE DI SANTORSO

77% OSPEDALE DI VILLAFRANCA

77% AOUI VERONA BORGO TRENTO

76% AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITA' PADOVA

75% OSPEDALE DI SAN BONIFACIO

71% OSPEDALE DI ADRIA

71% OSPEDALE DI VICENZA

67% OSPEDALE DI VENEZIA

67% OSPEDALE DI CHIOGGIA

64% OSPEDALE DI MONTEBELLUNA

64% OSPEDALE DI BASSANO

63% OSPEDALE DI CITTADELLA60% OSPEDALE DI TREVISO57% OSPEDALE DI CASTELFRANCO55% OSPEDALE DI SCHIAVONIA50% OSPEDALE DI PIOVE DI SACCO50% OSPEDALE DI ODERZO50% OSPEDALE DI ASIAGO50% OSPEDALE DI LEGNAGO50% OSPEDALE PEDERZOLI CASA DI CURA SPA43% OSPEDALE DI ROVIGO33% OSPEDALE DI FELTRE20% OSPEDALE DI CONEGLIANO

Questo grafico a barre può essere utile anche per valutare la prima tabella sulle IVG farmacologiche in quanto il numero di ginecologi per ogni ospedale è correlato al bacino di utenza sanitario di quella struttura e quindi anche alla richiesta di aborti farmacologici: se le colonne blu sono alte per un ospedale ci si aspetta anche alti numeri per le IVG farmacologiche. Se non avviene allora quella struttura è poco propensa a fare aborti con la RU486.

Un altro grafico che può interessare gli attivisti per il diritto alla scelta sono le strutture ospedaliere che hanno pochi ginecologi non obiettori e dove quindi il diritto ad avere una IVG è messo in difficoltà almeno a livello di ginecologi strutturati.

Questo grafico a barre mostra la progressione nel tempo, dal 2018 al 2022, del numero di ospedali in Veneto che hanno il 100% di ginecologici obiettori (indicate con le colonne rosse), del numero di ospedali che hanno solo 1 ginecologo non obiettore (indicate con le colonne viola) e del numero di ospedali che hanno solo 2 ginecologi non obiettori (indicate con le colonne verdi).

È evidente che con nessun ginecologo o con 1 ginecologo non obiettore un ospedale abbia difficoltà a offrire il diritto di abortire ai veneti che ne facciano richiesta. In caso di ferie o malattia dell'unico ginecologo che effettua IVG il servizio potrebbe bloccarsi, per non citare il caso in cui sono tutti obiettori.

Le altre figure della sanità che intervengono per effettuare un aborto non sono incluse nelle statistiche che il sito web della Regione Veneto offre. Non sono inclusi nemmeno i ginecologi gettonisti.

Fonti dove si possono trovare tutti dati citati in questo testo:



Articolo in cui i dati della Regione sono descritti più estesamente



Foglio elettronico con tutti i dati trattati in questo articolo sull'Aborto in Veneto. Ulteriori dati sono presenti nel Foglio e non riportati nell'articolo.



Portale della Regione Veneto con i dati che sono stata la fonte di questo articolo sull'Aborto in Veneto



Per accedere ai dati della Regione e che sono stati immessi nel Foglio elettronico e quindi in questo articolo seguire queste semplici istruzioni:



Dati sugli obiettori per l'anno 2022:

Link: https://salute.regione.veneto.it/web/ivg, Anno Da: 2022, Anno A: 2022, Aziende: TUTTE, Tipologia grafico: Ginecologi per istituto obiettori di coscienza, Premere ESEGUI.



Dati sugli aborti farmacologici per l'anno 2022:

Link: https://salute.regione.veneto.it/web/ivg, Anno Da: 2022, Anno A: 2022, Aziende: TUTTE, Tipologia grafico: IVG per istituto e tipo intervento, Premere ESEGUI.



cambiare l'Anno per avere i dati della Regione per gli anni dal 2015 al 2022.



Nota: È stata prestata la massima cura per riportare i dati dal sito web della Regione al foglio elettronico che ha dato forma alle tabelle e ai grafici di questo articolo ma errori marginali numerici sono possibili.