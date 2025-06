Un video sulla Gaza Fashion Week a Milano

Conosco sempre più persone che, abitando a Milano, in alcuni periodi (settimane della moda, del mobile e forse altre ancora) si ritirano in una stanza per affittare l’altra, single che vanno da amici o dalla loro madre e lasciano il loro monolocale. Questa è la Milano che, al di là dei termini green, smart, smile e altre amenità, ci riserva la nostra città. di Andrea De Lotto

alla fine si forma la scritta "www.bdsitalia.org"

Forse prendendo spunto anche da questo, le solite donne e uomini, che a Milano da un anno e mezzo organizzano flash mob per ricordare cosa sta avvenendo a poche migliaia di chilometri da qua, ne hanno realizzato un altro. Una Gaza Fashion Week: una sfilata nel centro di Milano, con tanto di ingresso in nero, tappeto rosso, fotografi e telecamere.

Le immagini dicono quasi tutto: possiamo aggiungere che questo gruppo è sempre più organizzato: in poco tempo realizza azioni prendendo spunti da altri flash mob fatti in altre parti del mondo. A sua volta auspica che ciò che fa venga ripreso, copiato, trasformato: no copyright.

Buona visione. E che si fermi il massacro, subito.