Ginecologi obiettori in Veneto - 2023

Sono usciti a marzo 2024 i dati 2023 per il Veneto degli obiettori di coscienza. La Regione pubblica i dati ospedale per ospedale e non in forma riassuntiva come fa il Ministero della Salute. Vediamo gli ospedali sia con i grafici che con le tabelle.

A fine marzo 2024 sono usciti i dati del 2023 della Regione Veneto sulle IVG regionali, i numeri sono migliaia e dopo avere esaminato un mese fa su AgoraVox quelli degli aborti con la RU486 (aborto farmacologico), vediamo i dati sugli obiettori di coscienza. Gli ospedali nel Portale della Regione Veneto sono 31, dovevano essere 32 ma uno è stato accorpato. Invece di fare il grafico dei ginecologi obiettori, eseguiamo quello dei Non Obiettori e insieme quello dei ginecologi totali per quell'Ospedale.

Vediamo il grafico che è ordinato da sinistra a destra con il numero di Non Obiettori più grade che degrada verso l'Ospedale di Belluno che ha zero ginecologi non obiettori.

Le colonne verdi sono altre quanto il numero di ginecologi Non Obiettori, mentre quelle blu quanto il numero di ginecologi totali che è proporzionale al bacino di utenza di quell'Ospedale. Le strutture maggiori (colonne blu) sono quelle di Schiavonia, Treviso, Vicenza e Verona. A Schiavonia i ginecologi Non Obiettori sono vicini alla totalità (colonna verde alta quasi quanto quella blu). Abbiamo già visto che in quest'ospedale si fanno solo aborti farmacologici nel 2023.

L'Ospedale di Padova ha solo 5 ginecologi Non Obiettori su 20 totali e sembra non fornire IVG farmacologiche nel 2023.

2023 Tot Ginec. Obiettori NON obiet. 1 OSPEDALE PEDERZOLI CASA DI CURA SPA 14 6 8 2 OSPEDALE DI BELLUNO 7 7 0 3 OSPEDALE DI FELTRE 10 5 5 4 OSPEDALE DI TREVISO 26 15 11 5 OSPEDALE DI ODERZO 10 4 6 6 OSPEDALE DI CONEGLIANO 8 6 2 7 OSPEDALE DI VITTORIO VENETO [1*] 8 OSPEDALE DI CASTELFRANCO 7 5 2 9 OSPEDALE DI MONTEBELLUNA 12 8 4 10 OSPEDALE DI MESTRE 14 10 4 11 OSPEDALE DI VENEZIA 8 4 4 12 OSPEDALE DI MIRANO 11 10 1 13 OSPEDALE DI PORTOGRUARO 3 2 1 14 OSPEDALE DI CHIOGGIA 6 2 4 15 OSPEDALE DI SAN DONA' DI PIAVE 5 4 1 16 OSPEDALE DI ROVIGO 5 4 1 17 OSPEDALE DI TRECENTA 2 2 0 18 OSPEDALE DI ADRIA 5 4 1 19 OSPEDALE DI CITTADELLA 12 7 5 20 OSPEDALE DI PIOVE DI SACCO 4 2 2 21 OSPEDALE DI SCHIAVONIA 25 4 21 22 OSPEDALE DI BASSANO 12 6 6 23 OSPEDALE DI ASIAGO 7 3 4 24 OSPEDALE DI SANTORSO 15 3 12 25 OSPEDALE DI VICENZA 23 14 9 26 OSPEDALE DI ARZIGNANO 11 4 7 27 OSPEDALE DI VALDAGNO 8 2 6 28 OSPEDALE DI LEGNAGO 9 4 5 29 OSPEDALE DI SAN BONIFACIO 12 9 3 30 OSPEDALE DI VILLAFRANCA 14 8 6 31 AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITA' PADOVA 20 15 5 32 AOUI VERONA BORGO TRENTO 24 17 7

Nel foglio elettronico allegato all'articolo linkato in fondo, è presente anche la tabella per l'anno 2022 che permette di fare un confronto diretto struttura per struttura, in modo da vedere se nella propria zona la situazione è migliorata. Per via della ampiezza della tabella complessiva, non riporto i dati del 2022 che sui dispositivi mobili possono dare problemi di visualizzazione, rimando al foglio elettronico.

La nota [1*] riguarda l'ospedale di Vittorio Veneto che è struttura Spoke insieme a quello di Conegliano. Ho contattato la Consigliera Erika Baldin del M5S del Veneto che tramite gli uffici regionali mi ha chiarito la situazione. Gli uffici comunicano che l'ospedale di Vittorio Veneto, che aveva il 100% di obiettori nel 2022, nel 2023 non fa più servizio di IVG (nemmeno negli anni precedenti dava il servizio). Le donne che vogliono abortire lo fanno all'ospedale di Conegliano che dista circa 12 km.

Quindi la situazione per questa struttura spoke (periferica) non è cambiata sostanzialmente: non faceva IVG prima e non le fa adesso. Ma formalmente ha smesso di fare aborti e quindi è un ospedale in meno. Il problema è il personale e infatti Conegliano ha assorbito i ginecologi di Vittorio Veneto passando da 5 a 8.

Invece è molto interessante la situazione di Valdagno e Portogruaro che nel 2023 sono entrati come ospedali che fanno IVG. Negli anni precedenti non erano elencati, ho verificati per gli anni 2020, 2021, 2022.

VENETO VENETO % 2022 Tot Ginec. 326 100% Obiettori 222 68% NON obiet. 104 32% 2023 Tot Ginec. 349 100% Obiettori 196 56% NON obiet. 153 44%

La tabellina riassume la situazione media degli obiettori e Non obiettori nel Veneto nel 2022 e nel 2023. Si nota che i ginecologi strutturati (sono esclusi i medici a gettone) sono aumentati (326 => 349), inoltre i ginecologi Non Obiettori adesso non sono lontani dalla metà (44%) mentre nel 2022 erano il 32%, quindi un terzo.

Per la combinazione dell'aumento del numero di ginecologi totali e per la diminuzione degli obiettori, si ha il risultato sorprendente che i ginecologi che teoricamente dovrebbero fare IVG sono praticamente aumentati del 50% passando dal 2022 al 2023: 104 => 153.

Spiacevolmente nel 2023 gli ospedali di:

Belluno (7 ginecologi)

Vittorio veneto (eliminato il servizio di IVG nel 2023)

Trecenta (2 ginecologi)

hanno il 100% di obiettori ginecologi. La situazione incresciosa è rimasta uguale all'anno scorso e non è migliorata per questi tre ospedali.

Fonti: Articolo con il foglio elettronico in cui sono stati immessi i dati prelevati dal Portale della Regione Veneto. In fondo all'articolo ci sono le istruzioni su come accedere ai dati del portale e il link.