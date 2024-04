L’Aborto in Veneto 2023

I dati degli Aborti in Veneto nel 2023 sono usciti alla fine del mese scorso. Mostriamo le IVG farmacologiche ospedale per ospedale, rapportandole con le IVG totali per la stessa struttura. Alcuni ospedali veneti eseguono il 100% di IVG con la RU486.

Possiamo esaminare nel dettaglio la situazione negli ospedali dal punto di vista di chi vuole eseguire un aborto con il metodo farmacologico. Stiliamo una graduatoria degli ospedali che eseguono più IVG con la RU486 rispetto alle IVG totali ovvero eseguite sia con farmaci che col metodo chirurgico entro le 12 settimane (in realtà gli aborti si possono fare entro 12 settimane e 6 giorni (90 gg)). Per farci capire un ospedale che ha una percentuale del 100% vuol dire che esegue tutte le IVG con la RU486, un ospedale che ha una percentuale del 50% esegue metà delle sue IVG col metodo farmacologico e quindi l'altra metà sarà eseguita con il metodo chirurgico.

Vediamo prima il grafico:

Il grafico mostra con le colonne verdi le IVG farmacologiche (RU486+Prostaglandine) eseguite nel 2023 nei vari ospedali con a fianco le colonne blu rappresentanti le IVG totali (farmacologiche+chirurgiche). Tanti più le colonne verdi e blu sono uguali di altezza e tanto più quell'ospedale esegue tutti i suoi aborti con la RU486. A sinistra del grafico ci sono gli ospedali con la percentuale vicina al 100% di aborti con RU486, mentre a destra ci sono le strutture che non fanno IVG farmacologiche, senza colonne verdi.

Quindi vediamo la tabella che ripropone i dati del grafico con all'ultima colonna la percentuale di IVG con RU486 sul totale delle IVG che quell'ospedale ha eseguito nel 2023.

OSPEDALE - 2023 IVG RU486 IVG TOTALI Percentuale OSPEDALE DI ROVIGO 72 69 104% OSPEDALE DI CASTELFRANCO 62 62 100% OSPEDALE DI VALDAGNO 37 38 97% OSPEDALE DI CITTADELLA 197 217 91% OSPEDALE DI FELTRE 122 150 81% OSPEDALE DI ADRIA 53 68 78% OSPEDALE DI LEGNAGO 72 97 74% OSPEDALE DI MESTRE 207 289 72% OSPEDALE DI VENEZIA 64 92 70% OSPEDALE DI TREVISO 192 290 66% OSPEDALE DI CONEGLIANO 118 184 64% OSPEDALE DI SCHIAVONIA 129 213 61% OSPEDALE DI MONTEBELLUNA 71 120 59% OSPEDALE DI VICENZA 151 271 56% OSPEDALE DI VILLAFRANCA 81 162 50% OSPEDALE DI SANTORSO 102 212 48% OSPEDALE DI MIRANO 74 172 43% AOUI VERONA BORGO TRENTO 205 483 42% OSPEDALE DI BASSANO 19 68 28% OSPEDALE DI ODERZO 19 72 26% OSPEDALE DI SAN BONIFACIO 28 110 25% OSPEDALE DI CHIOGGIA 4 57 7% AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA'PADOVA 9 189 5% OSPEDALE DI SAN DONA' DI PIAVE 70 0% OSPEDALE DI ASIAGO 41 0% OSPEDALE DI PIOVE DI SACCO 80 0% OSPEDALE DI ARZIGNANO 69 0% OSPEDALE DI BELLUNO 0% OSPEDALE DI PORTOGRUARO 0% VENETO 2088 3945 53%

La tabella è ordinata dalla percentuale più alta a quella più bassa ovvero gli ospedali migliori per chi vuole abortire con la RU486 sono in alto e in basso ci sono quelli peggiori. I primi due ospedali, Rovigo e Castelfranco, hanno percentuali del 100% ovvero tutte o quasi tutte le loro IVG vengono eseguite con i farmaci e praticamente nessuna donna passa in sala operatoria.

Vedere anche il capitolo in cui si linka la guida pratica di Non Una di Meno Padova per gli ospedali veneti sui passi da eseguire dal punto di vista burocratico per fare una IVG in Regione. Nel link c'è pure la pagina facebook con i contatti email e telefonici per avere un accompagnamento per fare una IVG oltre che per avere informazioni dirette da chi accompagna le donne ad abortire di routine.

Alla fine della tabella ci sono i 6 ospedali che non eseguono alcun aborto farmacologico con in ultima posizione la struttura di Belluno che è la pecora nera del Veneto nel 2023: nessuna IVG, nessun uso della RU486, tutti i ginecologi obiettori. Il grande Ospedale di Padova praticamente non esegue aborti farmacologici.

Le strutture che eseguono più IVG con RU486 sono Cittadella, Mestre, Treviso e Verona. Corrispondono alle colonne verdi più alte e pari a circa 200 IVG farmacologiche.

I dati ufficiali del Ministero usciranno probabilmente a fine di quest'anno e saranno relativi all'anno 2022. Il Portale della Regione Veneto mette a disposizione già adesso i dati del 2023. Nei dati del Ministero non sarà elencato alcun ospedale ma ci sarà un numero a riassumere le IVG totali per tutto il Veneto. Questo vale per tutte le Regioni d'Italia.

Fonti, Riferimenti e Note

Foglio elettronico con tutti i dati trattati in questo articolo sull'Aborto in Veneto. Ulteriori dati sono presenti nel Foglio e non riportati nell'articolo.

Portale della Regione Veneto con i dati che sono stati la fonte di questo articolo sull'Aborto in Veneto

Per accedere ai dati della Regione e che sono stati immessi nel Foglio elettronico e quindi in questo articolo seguire queste semplici istruzioni:

Dati sulle IVG per ospedale e settimana di gestazione per l'anno 2023:

Link: https://salute.regione.veneto.it/web/ivg, Anno Da: 2023, Anno A: 2023, Aziende: TUTTE, Tipologia grafico: IVG per istituto e settimana di gestazione, Premere ESEGUI.

Dati sugli obiettori per l'anno 2023:

Link: https://salute.regione.veneto.it/web/ivg, Anno Da: 2023, Anno A: 2023, Aziende: TUTTE, Tipologia grafico: Ginecologi per istituto obiettori di coscienza, Premere ESEGUI.

Dati sugli aborti farmacologici per l'anno 2023:

Link: https://salute.regione.veneto.it/web/ivg, Anno Da: 2023, Anno A: 2023, Aziende: TUTTE, Tipologia grafico: IVG per istituto e tipo intervento, Premere ESEGUI.

cambiare l'Anno per avere i dati della Regione per gli anni dal 2015 al 2023.