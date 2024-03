Bipolarismo, Tripolarismo o Multipolarismo?

Il modello unipolare ha mostrato tutti i suoi limiti: poca democraticità, scarsa fiducia da parte di moltissimi Paesi, prevalenza degli interessi del "Paese principale", scarso riguardo per l'interesse di tutti gli altri e discutibilità delle scelte politiche e strategiche. A ciò ha seguito una polarizzazione anche dell'economia e del potere economico contrattuale: i competitors non sempre erano pienamente in grado di poter competere con la principale Potenza e ciò ha alimentato il disequilibrio economico a livello globale.

Gli ultimi dieci anni, sono stati fortemente caratterizzati dall'emergere di nuove Potenze sulla scena mondiale: Cina, India e Indo-Pacifico sono gli attori che hanno contribuito significativamente a plasmare lo scenario internazionale dell'ultimo decennio. L'Ovest fa palesemente fatica ad accettare la competizione in questo nuovo scenario, evidente sintomo dell'elevata consapevolezza del suo graduale tramonto; ennesima dimostrazione della debolezza competitiva di un Occidente che non si rassegna all'esistenza di un'altra fetta del globo.

Se è vero che, nel corso dell'epoca c.d. "unipolare", la Potenza che esercitava una maggior influenza sulla politica internazionale e sul suo andamento era una, è pur vero che, d'altra parte, non solo c'era (e c'è) la Federazione Russa a far sentire la propria voce e che aveva efficacemente sostituito l'URSS, ma c'erano anche gli altri Paesi c.d. "Non Allineati" che nel frattempo mantenevano una cooperazione economica, politica e strategica in piena autonomia. Che possa parlarsi di "Tripolarismo"? Sebbene la maggior parte degli studiosi non riconoscano questo termine, in realtà è anche vero che non è facile affermare il contrario, e cioè che non vi sia stato un "Terzo Blocco".

Quegli stessi Paesi hanno mantenuto viva tale cooperazione fino ad oggi, sebbene la natura del Movimento dei Non Allineati sia mutata per le cause già viste.

Si può, a questo punto, dire che il Multipolarismo è stato raggiunto? Molto probabilmente, o, da un'altra prospettiva, quasi sicuramente, la risposta è sì. Il "quasi" indica che purtroppo i "Movimenti di Resistenza" come quello dei Non Alllineati, continuano ad incontrare qualche ostacolo: aggressività della politica occidentale e neo-imperialismo sono i nuovi temi con cui doversi confrontare.