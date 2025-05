Resistenza e Nonviolenza creativa. Disarmare le parole per disarmare le menti

Incontro di “Circle 4Peace” a Rovereto.-.-

Il Centro per la Pace di Rovereto, in rete con ANPI Rovereto - Vallagarina e Quilombo Trentino, invita tutta la cittadinanza a una serata di riflessione, memoria e impegno civile. su FARO DI ROMA

Martedì 3 giugno ore 20.30.

Centro di Educazione alla Pace, via Vicenza 5 - Rovereto.-.-

Presentazione del libro:

con LAURA TUSSI e FABRIZIO CRACOLICI.



con LAURA TUSSI e FABRIZIO CRACOLICI. Prefazione di padre ALEX ZANOTELLI

Edizioni Mimesis - Collana Eterotopie.

In un’epoca in cui le parole sembrano preparare il terreno alle guerre, abbiamo bisogno di un nuovo linguaggio: quello della pace attiva, della memoria resistente, della nonviolenza che diventa forza creativa.

Il libro, presentato dagli autori, è un invito urgente a ripensare la nostra storia e il nostro futuro, partendo dall’esempio della Resistenza e trasformandolo in azione nonviolenta, oggi.

Viviamo un paradosso storico: mentre l’eco del conflitto in Ucraina risuona sempre più vicina, le grandi potenze scelgono il riarmo invece del disarmo. La corsa agli armamenti nucleari torna a minacciarci, e basta un piccolo errore per rendere reale l’incubo della distruzione apocalittica.

Di fronte a tutto questo, informare e non smettere di denunciare attraverso i nostri libri e i nostri scritti è un atto di resistenza. Coinvolgere le coscienze, soprattutto quelle più giovani, è l’unica strada per un futuro libero dalla paura e dalle bombe.

Vi aspettiamo per un incontro che accende la speranza, con parole che uniscono invece di dividere.

Andrea Trentini

[email protected]