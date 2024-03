Le manifestazioni dei contadini con i trattori

L'Europa da alcune settimane sembra essere invasa da contadini che con i trattori manifestano contro leggi europee e nazionali che limitano la loro attività produttiva e commerciale. In particolare a giudicare dagli articoli apparsi sui giornali i trattori sono particolarmente presenti in Francia, Germania, Belgio e Italia.

Da una parte bisogna considerare che le normative europee prevedono sussidi per gli agricoltori La famosa PAC, la politica agricola comune stanzia miliardi per i sussidi agli agricoltori. Ma questi sussidi sono vincolati a limiti posti all'attività degli agricoltori. La piccola Svizzera che non fa parte dell'Unione europea aveva un partito degli agricoltori e adesso ha partiti che difendono i loro diritti a spada tratta. E chi porta le derrate alimentari nelle nostre case se non gli agricoltori?

In Svizzera poi gli agricoltori hanno l'importante compito di curare tutte le campagne con disposizioni di fiori, manutenzione di tutti gli immobili e pertinenze, cura dei prati che sono sempre falciati e che contribuiscono a fare della Svizzera una cartolina. N

ei paesi dell'Unione invece si privilegiano i prezzi dei prodotti e le problematiche ambientali. Per sostenere i prezzi spesso si facevano andare al macero le derrate in eccesso e adesso per ragioni ambientali si vorrebbe imporre di lasciare incolte parti dei terreni coltivabili. Gli agricoltori alle ultime disposizioni europee non ci stanno proprio. Dai governi nazionali invece anziché sussidi chiedono benzina senza le accise. In altre parole benzina a un terzo del prezzo che si trova alla pompa di benzina. Meno tasse insomma che sono i sussidi migliori.