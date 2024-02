L’Aborto in Veneto parte 3

La Regione Veneto mette a disposizione tutti i dati sull'aborto per ogni Ospedale Veneto. Veniamo alla terza parte dove mettiamo assieme i dati descritti nei precedenti due articoli su Agoravox. Qui per leggere la seconda parte, Qui per leggere la prima parte.

Nel primo testo pubblicato su Agorà abbiamo visto le IVG (Interruzioni Volontarie di Gravidanza) per ogni ospedale veneto di tipo farmacologico ovvero effettuate con la RU486, nel secondo articolo pubblicato abbiamo visto le IVG per ogni struttura effettuate sia con metodo chirurgico che farmacologico. Tutti i dati sono del 2022. Attendiamo che siano pubblicati i dati del 2023 nel cosrso di quast'anno.

Andiamo adesso a collegare i due articoli e i dati ospedale per ospedale veneto. Eseguiamo un grafico in cui i due dati sono affiancati:

IVG Totali (ovvero con RU486+Chirurgico)

IVG farmacologiche (solo RU486)

In tal modo risulta subito chiaro dove si fanno più interventi farmacologici che sono senz'altro meno invasivi oltre che sempre più adottati dalle donne.

Il grafico è ordinato dagli ospedali dove si fanno più IVG totali (quindi probabilmente sono le strutture che servono più cittadini) agli ospedali più piccoli e con meno aborti. Nelle colonne verdi è indicato il numero di IVG con RU486.

Per rendere più chiaro il concetto abbiamo steso una tabella con la percentuale di uso del metodo farmacologico sul totale di IVG e la tabella è ordinata dalla percentuale più grande a quella più piccola.

OSPEDALE IVG FARMA-

COLO-GICHE IVG TOTALI Percen-tuale OSPEDALE DI ROVIGO 66 60 110% OSPEDALE DI CASTELFRANCO 66 65 102% OSPEDALE DI CITTADELLA 165 203 81% OSPEDALE DI VENEZIA 71 103 69% OSPEDALE DI ODERZO 52 76 68% OSPEDALE DI LEGNAGO 64 94 68% OSPEDALE DI FELTRE 88 132 67% OSPEDALE DI MONTEBELLUNA 73 111 66% OSPEDALE DI TREVISO 193 302 64% OSPEDALE DI ADRIA 67 105 64% OSPEDALE DI SCHIAVONIA 117 187 63% OSPEDALE DI MESTRE 165 312 53% OSPEDALE DI VILLAFRANCA 66 135 49% AOUI VERONA BORGO TRENTO 269 573 47% OSPEDALE DI SANTORSO 81 188 43% OSPEDALE DI BASSANO 39 117 33% OSPEDALE DI CONEGLIANO 51 177 29% OSPEDALE DI MIRANO 44 166 27% OSPEDALE DI SAN BONIFACIO 20 118 17% AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA' PADOVA 36 217 17% OSPEDALE DI CHIOGGIA 6 40 15% OSPEDALE DI VICENZA 0 167 0% OSPEDALE DI ARZIGNANO 0 127 0% OSPEDALE DI SAN DONA' DI PIAVE 0 104 0% OSPEDALE DI PIOVE DI SACCO 0 67 0% OSPEDALE DI ASIAGO 0 20 0% OSPEDALE DI BELLUNO 2 1 0%

A parte una lieve imprecisione dei dati dovute a ragioni tecniche, spiccano gli ospedali di Rovigo e quello di Castelfranco con la quasi totalità di aborti con RU486 (circa il 100%). Spicca pure Cittadella con l'80% di farmacologici. In negativo spicca il grande ospedale di Padova con solo il 17% di farmacologiche.

Non citiamo le strutture che non fanno aborti con la RU486 presente in fondo alla classifica, in particolare l'ospedale di Vicenza con un tondo 0% su 167 aborti totali.

Ricordo che i dati pubblicati in questa serie di articoli su AgoraVox sull'Aborto in Veneto sono del 2022 mentre i dati più recenti pubblicati dal Ministero della sanità sono del 2021. Inoltre il Ministero non pubblica nessun dato degli ospedali, in Veneto invece i dati sono "granulari" ovvero ospedale per ospedale.

Fonti dove si possono trovare tutti dati citati in questo testo:



Articolo in cui i dati della Regione sono descritti più estesamente

Foglio elettronico con tutti i dati trattati in questo articolo sull'Aborto in Veneto. Ulteriori dati sono presenti nel Foglio e non riportati nell'articolo

Per accedere ai dati della Regione e che sono stati immessi nel Foglio elettronico e quindi in questo articolo seguire queste semplici istruzioni:

Dati sulle IVG per ospedale e settimana di gestazione per l'anno 2022:

Link: https://salute.regione.veneto.it/web/ivg, Anno Da: 2022, Anno A: 2022, Aziende: TUTTE, Tipologia grafico: IVG per istituto e settimana di gestazione, Premere ESEGUI.



Dati sugli obiettori per l'anno 2022:

Link: https://salute.regione.veneto.it/web/ivg, Anno Da: 2022, Anno A: 2022, Aziende: TUTTE, Tipologia grafico: Ginecologi per istituto obiettori di coscienza, Premere ESEGUI.



Dati sugli aborti farmacologici per l'anno 2022:

Link: https://salute.regione.veneto.it/web/ivg, Anno Da: 2022, Anno A: 2022, Aziende: TUTTE, Tipologia grafico: IVG per istituto e tipo intervento, Premere ESEGUI.



cambiare l'Anno per avere i dati della Regione per gli anni dal 2015 al 2022.



Nota: È stata prestata la massima cura per riportare i dati dal sito web della Regione al foglio elettronico che ha dato forma alle tabelle e ai grafici di questo articolo ma errori marginali numerici sono possibili.