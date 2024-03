Epifanio Li Puma martire per la libertà

Epifanio Li Puma una vita segnata da sacrifici e coraggio contro la mafia agraria, portatore degli ideali di giustizia, libertà per la dignità dei contadini siciliani. Un martire per la libertà.

Epifanio Li Puma nasce a Petralia Soprana, il 6 gennaio 1893, da una famiglia umile ed onesta. Sin da bambino lavora facendo il contadino, durante l’adolescenza abbraccia il socialismo pacifista, dopo il servizio di leva viene richiamato per ben quattro anni. Dopo il suo rientro si sposa con Michela, dalla loro unione nasceranno nove figli. Padre esemplare, uomo ricco di valori, grande lavoratore, la sua vita si svolge nei campi con pazienza, dedizione e dignità.

Con la fine della Seconda guerra mondiale in Sicilia la situazione è contrassegnata da molteplici problemi politici, sociali ed economici. Sono gli anni del Movimento dei contadini per la riforma agraria, ovvero della richiesta di migliori condizioni di vita dei lavoratori davanti ai latifondi in mano ad una nobiltà, decadente ed ottusa, e alla violenza della mafia agraria. Sono gli anni altresì delle stragi e della violenza politico-mafiosa.

Epifanio Li Puma non sopportava le ingiustizie e le soverchierie, per questo si impegna nel sindacato, si adopera per l’applicazione del Decreto Gullo sulla riforma agraria, per difendere e rivendicare i diritti del popolo affinché possano vivere dignitosamente e vedere riconosciuti i propri diritti nei confronti degli agrari. Organizza, insieme ad altri aderenti, manifestazioni e occupazioni delle terre dei baroni.

Il suo attivismo viene malvisto dai “signorotti “ e dai mafiosi.

Il 2 marzo 1948 mentre Epifanio, insieme a due suoi figli, si trova a lavoro in contrada Albuchia, due sicari si avvicinano e dopo qualche domanda gli sparano. Per Epifanio Li Puma non c’è via di scampo.

Così a 55 anni viene ucciso Epifanio Li Puma, uomo che aveva dedicato la sua vita al riscatto della sua terra, ai diritti dei più deboli, alla lotta contro la mafia.

Salvatore Falzone