Solo un orbo non vede i danni procurati dal Super Bonus!

Non ci vuole certo uno scienziato o un premio Nobel per l’economia, per constatare come il Super Bonus abbia devastato le casse dello Stato e impoverito ancora di più i cittadini che campano di pensione e di stipendio ormai ridotti ai minimi storici in fatto di potere d’acquisto.

Non si è mai visto da nessuna parte del mondo che lo Stato non solo rimborsa il totale della spesa sostenuta per ristrutturare le abitazioni private, ma che addirittura regala il 10 per cento in più di quanto già rimborsato.

Se ad esempio il Signor Pinco Pallo ha speso 100.000 euro per mettere il cappotto all’edificio in cui abita e rifare gli infissi e la caldaia e chi più ne ha più ne ha messi di lavori in cantiere, tanto paga sempre ‘Pantalone’, lo Stato gli restituisce 110.000 mila euro!

Così il proprietario ‘ristrutturato’ non solo si ritrova il lavoro fatto a gratis, ma addirittura ci guadagna10 mila euro!

Assurdo. Logicamente a gioire di questa norma scellerata che fa il paio col Reddito di Cittadinanza e con la Riforma Fornero, sono i beneficiari: proprietari e ditte, con quest’ultime che hanno gonfiato a mestiere i preventivi!

A piangere, i ‘soliti fessi’ che pagano sempre e comunque tutto e per tutti!

Insomma, col Super Bonus è avvenuto un pò quello che accadde all’epoca delle pensioni baby: coloro che ne beneficiarono andarono in pensione giovanissimi con età inferiore ai 40-50 anni, versando i contributi previdenziali solo per pochi anni, e adesso a pagare quello scempio tocca sempre ai ‘soliti fessi’ che oggi vengono collocati a riposo a 70 anni e con quattro soldi.

Altrimenti, questo, che paese delle meraviglie sarebbe!