Nuovi arresti in Turchia per le denunce sull’uso di armi chimiche da parte dell’esercito contro i curdi

La scienziata forense, nata a Istanbul nel 1959, è presidente dell’Associazione Medica Turca (TTB) e membro del consiglio della Fondazione per i diritti umani in Turchia (TIHV).

Nel 2018 le è stato conferito il Premio per la pace dell’Assia.

Sabato scorso ha parlato della situazione dei diritti umani in Turchia in una Conferenza a Colonia. Allo stesso tempo, era in corso in Turchia una campagna diffamatoria contro la dottoressa perché si era pubblicamente espressa a favore di un’indagine sull’uso di armi chimiche da parte dell’esercito turco in Kurdistan.

Şebnem Korur Fincancı domenica è comunque tornata in Turchia. In precedenza aveva informato l’ufficio del procuratore capo di Ankara tramite il suo avvocato che era disposta a testimoniare nel procedimento penale avviato contro di lei per “insulto alla nazione turca”.

Invece di essere convocata, Şebnem questa mattina (26 ottobre, NdR) è stata posta agli arresti nella sua casa di Istanbul.

GLI ANTEFATTI E LE REAZIONI ALL'ARRESTO

L’agenzia stampa Firat News il 18 ottobre scorso aveva pubblicato le immagini dei combattenti del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, il PKK, con il titolo “L’ultimo momento del guerrigliero dopo essere stato esposto a sostanze chimiche” che mostravano un uomo che aveva una crisi nervosa, respirava a fatica e tremava dappertutto nel corpo.

Le immagini hanno suscitato una grande risposta da parte della società civile e della diaspora curda in tutto il mondo mentre decine di migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro il presunto dispiegamento una guerra chimica da parte della Turchia durante l’aggressione transfrontaliera in corso nel Kurdistan iracheno.

I medici internazionali per la prevenzione della guerra nucleare (IPPNW), una federazione apartitica di gruppi medici presente in oltre 60 paesi, hanno inviato una missione nel nord dell’Iraq alla fine di settembre. Nel rapporto si legge: “Sono state trovate alcune prove indirette di possibili violazioni della Convenzione sulle armi chimiche”.

Sempre secondo il rapporto: “Il materiale trovato vicino a un’area abbandonata dall’esercito turco includeva contenitori per acido cloridrico e candeggina, che potrebbero essere utilizzati per produrre cloro, un classico agente di guerra chimica”.

Fincancı, al momento dell'arresto, si è così difesa: “Ho affermato che quei movimenti involontari (a proposito delle immagini registrate da Firat News, NdR) potrebbero verificarsi per effetto di un prodotto chimico che si impadronirà del sistema nervoso e che dovrebbe essere svolta un'indagine efficace su questo se ci sono accuse che è stata utilizzata una sostanza chimica. Ho affermato che in caso di decessi è necessario condurre un'indagine medica secondo il protocollo del Minnesota e che è obbligatorio che l'indagine sia svolta da istituzioni indipendenti, poiché è considerato un crimine di guerra nel quadro della Convenzione di Ginevra … Aprire un'indagine a qualcuno che dice “dobbiamo indagare” dà l'impressione di nascondere un crimine… Questa indagine ha lo scopo di intimidire la società nel suo insieme. »

“È ovvio che è stato utilizzato uno dei gas chimici tossici che colpisce direttamente il sistema nervoso”, aveva affermato. “Sebbene sia vietato usarlo, vediamo che viene utilizzato negli scontri”.

TTB, il TIHV, le federazioni sindacali DISK e KESK e l’Associazione per i diritti umani (IHD) chiedono l’immediato rilascio di Şebnem.

Manifestazioni di protesta si sono svolte in diverse città della Turchia, tra cui Istanbul e Amed (tr. Diyarbakir).

Il co-presidente del Partito Democratico dei Popoli (HDP), Mithat Sancar , ha visitato la sede della TTB ad Ankara insieme ad altri parlamentari per esprimere solidarietà. Il segretario generale della TTB Vedat Bulut ha espresso la sua gratitudine per la visita e ha affermato: “Il sostegno di tutti coloro che contribuiscono al concetto di indipendenza, democrazia e libertà in Turchia e condividono questa lotta è importante per noi”.

SU ORDINE DI ERDOGAN

Mithat Sancar ha sottolineato che Şebnem Fincancı è stata arrestata a causa di un ordine del presidente turco Recep Tayyip Erdogan alla magistratura: “Non era inaspettato, c’è stata una campagna di linciaggio contro di lei. Il Presidente della Repubblica si è espresso direttamente contro di lei. È andato anche oltre, ha istruito la magistratura e ha mobilitato la pubblica accusa. Şebnem era all’estero. Aveva annunciato che sarebbe tornata e giovedì avrebbe parlato al procuratore delle accuse. Ne è stata informata la Procura della Repubblica.

Tuttavia oggi è stata detenuta. Dopo il suo arresto questa campagna di linciaggio è continuata con metodi di calunnia e propaganda nera. Le ragioni della detenzione della professoressa Fincancı e del suo linciaggio sono ovvie. La TTB è un’organizzazione impegnata nei valori della medicina e nei principi dei diritti umani e sta combattendo una battaglia efficace in questo campo”.

POSIZIONE SENZA COMPROMESSI CONTRO LA GUERRA

Şebnem Korur Fincancı è un’attivista e medico per i diritti umani che continua questa tradizione di lunga data della TTB senza compromessi, Mihtat Sancar ha proseguito: “È nostra amica e collega e aderisce rigorosamente ai principi etici della sua associazione. A causa dei suoi commenti sulle accuse di armi chimiche, che sono attualmente all’ordine del giorno, è stata presa di mira e detenuta nell’ambito della sua competenza professionale.

La TTB ha seguito una linea che ha sempre rifiutato la guerra e la politica della guerra. Ha richiamato l’attenzione sui danni sociali e politici della guerra e ha condotto una campagna per la pace. Da una prospettiva universale questo è uno degli obiettivi principali di tutte le organizzazioni mediche.

Se si considerano le organizzazioni internazionali e quelle nazionali dei medici in tutto il mondo, la difesa dei diritti umani e l’opposizione alla guerra si cristallizzano come i principi e gli obiettivi più importanti”. Da una prospettiva universale questo è uno degli obiettivi principali di tutte le organizzazioni mediche.

Şebnem è stata a lungo sotto costante attacco e minacciata a causa della sua ferma posizione contro la politica di guerra del governo, Mihtat Sancar ha continuato: “Se guardiamo tutti obiettivamente, possiamo vedere quanto sia profondo il danno che la politica di guerra ha causato in questo paese . Se guardiamo a tutti i criteri universali nel mondo, giungiamo alla stessa conclusione che le politiche di guerra sono anche un problema di salute pubblica.

Ma poiché questo governo lega la sua esistenza alla politica di guerra, vuole intimidire e mettere a tacere con ogni mezzo l’opposizione che emerge in quest’ambito. Poiché mentre l’opposizione cresce nella politica di guerra, le fondamenta su cui poggia l’esistenza di questo governo si indeboliscono e crollano. Con esso le possibilità di sopravvivenza del governo scompaiono.

Per questo la maggiore sensibilità di questo blocco dirigente è la crescita dell’opposizione alla guerra e il diffondersi della lotta contro la guerra. Con il diffondersi dell’opposizione alla politica di guerra, le strategie elettorali e le minacce di questo governo vanno nel vuoto. La TTB viena presa di mira e Şebnem Korur Fincancı viene criminalizzata proprio per questo motivo, perché riprende e continua questa tradizione nel modo più chiaro”.

Mihtat ha sottolineato che la detenzione di ieri di undici giornalisti deve essere valutata nello stesso quadro e che la legge sulla censura approvata fa parte dello stesso piano: “L’intimidazione degli ambiti di opposizione, dei difensori dei diritti umani e della democrazia e della società sarà la principale politica di questo governo in vista delle elezioni. Abbiamo la responsabilità di organizzare la lotta più forte e più ampia contro queste politiche. In altre parole, abbiamo la responsabilità di continuare la lotta comune per i diritti umani, la democrazia e la pace in tutti i settori”.

GLI SCIOPERI DELLA FAME NELLE CARCERI IN TURCHIA

Le donne detenute fanno uno sciopero della fame di 3 giorni contro l’uso di armi chimiche.

Le donne detenute nel carcere femminile di Bakırköy hanno intrapreso uno sciopero della fame di tre giorni contro l’isolamento del leader del popolo curdo Abdullah Öcalan, l’utilizzo da parte della Turchia di armi chimiche contro i guerriglieri delle HPG e le violazioni dei diritti nelle carceri.

Le donne, detenute in 3 reparti separati, hanno inviato un messaggio attraverso i loro avvocati in cui hanno affermato che l’utilizzo di armi chimiche è un crimine contro l’umanità e che hanno deciso di fare lo sciopero della fame per protestare contro tutto questo. Sottolineando che dovrebbe essere costituito un comitato indipendente sull’uso delle sostanze chimiche che si rechi nella regione per condurre un’indagine adeguata, le donne hanno invitato a parlare di questo problema.

Bakur. I detenuti del carcere di alta sicurezza di Diyarbakır in sciopero della fame per protestare contro l’uso di armi chimiche

I detenuti Muhammed Kartal, Kasım Aslan e Masum Karaman nella prigione di massima sicurezza n. 1 di Diyarbakır hanno affermato di aver intrapreso uno sciopero della fame di cinque giorni per protestare contro l’uso turco di armi chimiche.

I prigionieri politici nella prigione di massima sicurezza n. 1 di Diyarbakır hanno affermato di aver intrapreso uno sciopero della fame per protestare contro l’uso di armi chimiche da parte dello Stato turco contro i guerriglieri nelle zone di difesa della Medya.

I prigionieri, che hanno annunciato le loro azioni attraverso le loro famiglie, hanno affermato che avrebbero intensificato le loro azioni se l’uso di armi chimiche continuasse.