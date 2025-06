In occasione della Giornata Internazionale contro l'Islamofobia

In un periodo storico segnato da tensioni e incomprensioni, la necessità di promuovere il dialogo interculturale diventa sempre più urgente. Per questo motivo, l'Associazione Assadakah, in collaborazione con Vision & Global Trends, organizza la conferenza "Dialogo e Comprensione: Oltre i Pregiudizi verso una Società Inclusiva", un evento cruciale che si terrà venerdì 14 marzo 2025 alle ore 16:30 presso la libreria Horafelix, in Via Reggio Emilia 89, Roma.

L'evento, organizzato in occasione della Giornata Internazionale contro l'Islamofobia (15 marzo), offrirà un'importante opportunità di riflessione sul fenomeno dell'islamofobia e dei pregiudizi anti-musulmani nella società contemporanea. L'obiettivo è quello di promuovere una cultura della tolleranza e del rispetto reciproco, sottolineando l'importanza di una società fondata sulla conoscenza e sulla cooperazione tra culture diverse.

Perché è importante combattere l'islamofobia?

L'islamofobia è una forma di discriminazione e pregiudizio contro l'Islam e i suoi fedeli, che si manifesta in diverse forme: stereotipi negativi, esclusione sociale, atti di odio e discriminazioni istituzionali. Questo fenomeno non solo mina i diritti e la dignità delle persone di fede musulmana, ma rappresenta una minaccia per la coesione sociale e la pace tra le comunità.

Perché l'islamofobia è dannosa?

Viola i diritti umani fondamentali , come la libertà di culto e il diritto a non essere discriminati.

, come la libertà di culto e il diritto a non essere discriminati. Alimenta odio e divisione , ostacolando la convivenza pacifica e il rispetto reciproco.

, ostacolando la convivenza pacifica e il rispetto reciproco. Rafforza la disinformazione e la paura , attraverso rappresentazioni distorte diffuse dai media e dalla politica.

, attraverso rappresentazioni distorte diffuse dai media e dalla politica. Crea barriere all'integrazione, escludendo le comunità musulmane da opportunità sociali ed economiche.

Un Programma Ricco di Contenuti

La conferenza vedrà la partecipazione di esperti e studiosi che affronteranno temi di grande attualità, tra cui:

Analisi socioculturale dell'islamofobia : comprendere le radici e le cause di questo fenomeno discriminatorio.

: comprendere le radici e le cause di questo fenomeno discriminatorio. Buone pratiche di integrazione : esempi concreti di modelli inclusivi ed efficaci.

: esempi concreti di modelli inclusivi ed efficaci. Ruolo dei media nella costruzione di narrative sulla comunità musulmana : come l'informazione può influenzare la percezione pubblica.

: come l'informazione può influenzare la percezione pubblica. Importanza dell'educazione interculturale : l'istruzione come strumento di contrasto ai pregiudizi.

: l'istruzione come strumento di contrasto ai pregiudizi. Esperienze di dialogo interreligioso: testimonianze di successo nel costruire ponti tra le diverse comunità.

Relatori di Prestigio

L'evento vedrà la partecipazione di autorevoli relatori:

Prof. Antonio Pellitteri – Professore Emerito di Storia dei Paesi Islamici, Università di Palermo

– Professore Emerito di Storia dei Paesi Islamici, Università di Palermo Dott. Tiberio Graziani – Presidente, International Institute for Global Analyses; Vision & Global Trends

– Presidente, International Institute for Global Analyses; Vision & Global Trends Dott. Francesco Tieri – Attivista e studioso della libertà religiosa, già Segretario del CAIL

– Attivista e studioso della libertà religiosa, già Segretario del CAIL Dott.ssa Margherita Furlan – Giornalista, Scrittrice, Fondatrice e Direttrice editoriale, Casa del Sole TV

– Giornalista, Scrittrice, Fondatrice e Direttrice editoriale, Casa del Sole TV Dott.ssa Roberta Adesso – Fondatrice, Associazione Assadakah

– Fondatrice, Associazione Assadakah Prof. El Refaey El Shahat Abdrabbou – Università di Al Azhar (Cairo), Imam della Grande Moschea di Roma

L'incontro sarà moderato dalla Prof.ssa Maddalena Celano, PhD Program in Studi Comparati.

Perché Partecipare?

Questa conferenza rappresenta un'occasione unica per approfondire il tema dell'islamofobia e per costruire un dibattito aperto e costruttivo. Partecipare significa contribuire attivamente alla creazione di una società più giusta e rispettosa delle diversità.

L'evento è rivolto a studenti, docenti, operatori sociali, rappresentanti istituzionali, professionisti dei media, giornalisti e cittadini interessati a promuovere una società inclusiva e solidale.

Iscrizioni e Contatti

Per partecipare, inviare una email a [email protected] oppure contattare direttamente la Prof.ssa Maddalena Celano all'indirizzo [email protected].

Unisciti a noi! Rompiamo insieme il muro dei pregiudizi e costruiamo una società basata sul rispetto e sul dialogo.

Per informazioni e accrediti, inviare una email a [email protected] o contattare

direttamente la Prof.ssa Maddalena Celano alla mail: [email protected].

Organizzatori:

● Associazione Assadakah

● Vision & Global Trends - International Institute for Global Analyses

Contatti: [email protected]