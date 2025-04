DISTORSIONI/2 - Segni parole simboli

#DISTORSIONI/2 La Poesia dialoga con l’Arte Segni parole simboli la Poesia a confronto con BENITO MACERATA

Domenica 6 aprile ore 16:40, quinto appuntamento con il progetto #DISTORSIONI/2 – La Poesia dialoga con l’arte nell’ambito della 4^ stagione di arti visive contemporanee presso “Ci vuole un villaggio aps_ArtGallery” (Via Villetta Barrea 24 - Pescara). Patrocinio Comune di Pescara. In collaborazione con MLA/Museo Lettera d’Amore.

Promosso da Bibliodrammatica aps, AP/ArteProssima, OL//Officine Letterarie aps, ideazione e direzione artistica a cura di Beniamino Cardines. Coordinamento Annarita Pasquinelli Michetti, SU_Sintassi Urbane rivista letteraria.

Un progetto che vuole portare la poesia nella vita di tutti i giorni come forma d’arte e linguaggio dialogante. Saranno presenti alcune delle voci poetiche più rappresentative della Poesia abruzzese di oggi. Poeti e poetesse pluripremiati in concorsi nazionali e apprezzati in tutt’Italia. Un dialogo crossmediale, aperto tra poesia e arte, da cui scaturisce un momento di confronto e rivelazione, mettendo a nudo la sensibilità di entrambi.

#Distorsioni/2 – La Poesia dialoga con l’Arte, ospiti in reading-intervista: Cristina Bonabitacola, Sandra De Felice, Manuela Di Dalmazi, Giulia Di Giampaolo, Francesca Di Giuseppe, Anna Maria Di Lorenzo, Caterina Franchetta, Giulia Madonna, Mara Motta, Annalisa Potenza, Maria Tommasa Primavera, Bruno Ricci, Alessio Scancella, Patrizia Splendiani, e con Rosamaria Binni. Modera l’incontro Beniamino Cardines, ospite Benito Macerata. Coordinamento culturale Annarita Pasquinelli Michetti. Un dialogo aperto tra poesia e arte, tra poetesse e pittori, da cui scaturisce un momento di confronto e rivelazione, mettendo a nudo la sensibilità di entrambi.

Inoltre, il programma di domenica 6 aprile, prevede la presentazione della video installazione “Rinasco colore” a cura di SU/Sintassi Urbane – rivista letteraria.

Beniamino Cardines, direttore artistico: “Da quasi quarant’anni promuovo l’idea di una cultura, prossima, vicina, fruibile da tutti. Una cultura capace di dialogare continuamente con la vita e la società contemporanea. La letteratura ci aiuta a costruire un mondo e la comprensione del mondo. Ciò che leggiamo diventa nostro patrimonio personale, una sorta di sistema immunitario parallelo. Senza la letteratura ci troveremmo di fronte a una regressione antropologica. ”

Annarita Pasquinelli Michetti, promotrice culturale: “Abbiamo tutti bisogno di rigenerarci attraverso l’arte e la cultura. Un bisogno umano, senza saremmo altro, un’altra specie. Penso che il tempo investito a fruire cultura o a promuoverla, sia un tempo di qualità tra i più preziosi.”

Collaborano al progetto: Bibliodrammatica aps, AP/ArteProssima_pinacoteca d’arte contemporanea, Ci vuole un villaggio aps, La Casa di Cristina odv-ets, coop La Minerva, OL/Officine Letterarie e Ooops! (scrittura e narrazione), Agape/Caffè Letterari d’Italia e d’Europa, Eracle aps e Caffè Letterari Federiciani, www.condividiamocultura.it, SL/SegnalazioniLetterarie, www.rtradioterapia.it, www.zaffiromagazine.it, Cipas Abruzzo, www.alternewspress.eu, #Distorsioni/la Poesia dialoga con l’Arte, OPI/Orchestra Poetica Italiana, SU/Sintassi Urbane, rivista letteraria, MLA/Museo Lettera d’Amore.

Presso Ci vuole un villaggio aps/ART_GALLERY, a Pescara (Via Villetta Barrea 24). Ingresso gratuito. Info: 339 5223285