Cagliari. Resistenza e nonviolenza creativa: libro della pace

Cagliari. Giovedì 16 Marzo ore 18 Resistenza e nonviolenza creativa: libro della pace-.-. Libro di LAURA TUSSI -.-. Prefazione di ALEX ZANOTELLI.-.- Mimesis Edizioni-.-.

Con LAURA TUSSI. Con FABRIZIO CRACOLICI.-.-.

Conducono in presenza CARLO BELLISAI e ENNIO CABIDDU-.-.

CON MOVIMENTO NONVIOLENTO SARDEGNA e Confederazione Sindacale Sarda.

In Italia abbiamo una settantina di bombe nucleari a Ghedi vicino a Brescia e ad Aviano in provincia di Pordenone e sono adesso rimpiazzate dalle nuove e più terribili e sofisticate e mortifere bombe nucleari: le B 61-12.

E dobbiamo reagire NON con la violenza, ma con la “nonviolenza creativa” cioè una nonviolenza che trova gli strumenti per dire no.

Per dire basta.

Significa disobbedienza civile, manifestazioni, e trovare tutte le strade che abbiamo per forzare i poteri forti oggi a smetterla con questo pericolo nucleare. Con questo ricatto. Ecco il lavoro che tocca a noi fare.-.-

