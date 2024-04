Ferno presenta ‘I Partigiani della Pace’

Venerdì 19 aprile alle ore 21 vi aspettiamo al Circolo San Martino di Ferno, provincia di Varese, in via Mazzini 16, per una serata di musica, parole e riflessioni. Saranno ospiti di Samarate Loves Books e ANPI Verghera-Samarate LAURA TUSSI e FABRIZIO CRACOLICI con il loro ultimo libro I PARTIGIANI DELLA PACE, EMI - Editrice Missionaria Italiana. Ci accompagnerà la band musicale LA ROSSA PRIMAVERA. Durante la serata sarà possibile acquistare il libro di cui parte del ricavato sarà devoluto dagli autori in beneficenza per cause sociali.

Nell’Appello di Stoccolma del 1950 i Partigiani della pace proclamano: “Noi esigiamo l’assoluto divieto dell’arma atomica. Noi consideriamo che il governo il quale utilizzasse contro qualsiasi paese l’arma atomica, commetterebbe un crimine contro l’umanità e dovrà essere considerato come criminale di guerra". Ancora oggi come allora i partigiani sono tutti gli attivisti che si impegnano, per la pace, il disarmo, la nonviolenza da MONI OVADIA a VITTORIO AGNOLETTO a ALEX ZANOTELLI a GIORGIO CREMASCHI a PAOLO FERRERO, MAURIZIO ACERBO e molti altri, i cui scritti sono presenti nel libro.-.-.-

Stiamo vivendo in una congiuntura storica del tutto paradossale: ogni giorno si fa sempre più pressante l’eco del conflitto russo-ucraino e assistiamo inermi a un genocidio a Gaza e le grandi potenze, invece di perseguire la politica del disar­mo inaugurata negli anni ’70, corrono invece ver­so un implemento del proprio arsenale atomico, come in una macabra gara il cui unico traguardo possibile è l’armageddon nucleare. La Cina infatti possiede 200 ordigni, ma entro il 2030 vorrebbe raggiungere il migliaio; gli Stati Uniti hanno già 3000 bombe pronte al lancio e lo storico rivale, il Cremlino, ne ha almeno altrettante puntate verso ovest.

Con la creatività salveremo il mondo.