1 milione di Firme per l’Aborto

Si è raggiunta la soglia del milione di firme qualche giorno prima di Natale per l'iniziativa "My Voice, My choice" che andrà alla Commissione Europea per ricevere i fondi necessari a permettere l'aborto in Europa.

Due giorni prima di Natale, il 23 dicembre, l'Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE), ha raggiunto la soglia del milione di firme. L'ICE è una azione legale permessa dalle leggi europee per portare una istanza di fronte alla Commissione Van der Leyen che è obbligata a discuterla entro un certo tempo con tutti i commissari europei.

Di tale iniziativa ne abbiamo parlato diversi mesi fa con un primo articolo su Agorà. La raccolta firme era partita ad aprile 2024 e dopo circa 9 mesi si è arrivati alla soglia necessaria di 1 milione di firme affinché sia presentata alla Commissione.

Si spera di dare una grande forza all'ICE con un numero di firme di molto superiore al milione. L'iniziativa mira a creare un fondo comunitario che permetta alle donne dei paesi delle UE dove non è permesso l'aborto, di eseguirlo fuori dei confini nazionali nei paesi che lo permettono e pagando le strutture con i soldi del fondo.

Si tratta di 20 milioni di donne che non possono eseguire l'interruzione volontaria di gravidanza per le leggi della loro nazione. In tal modo si darebbe a queste donne la possibilità di usufruire dei servizi dell'IVG a spese della UE.

Trovate maggiori informazioni sul sito ufficiale dell'iniziativa: My Voice, My choice. Per firmare andate sul sito linkato e muniti dello solo SPID potete firmare sul sito ufficiale dell'Unione Europea.

Da parte mia ho firmato già a inizio Aprile.

L'Italia è una delle nazioni ad avere il maggior numero di firme. Si tratta di 140'134 firme che sono il 261% delle firme minime necessarie affinché l'ICE passi. Quindi si è raccolto molto di più del minimo necessario.

Se non l'avete ancora fatto firmate al link fornito qui sopra di My Voice, My choice. È possibile sottoscrivere l'iniziativa con lo SPID fino ad aprile 2025. Sarebbe significativo raggiungere molto di più di 1 milione di firme per la data di termine. Speravo si potesse raggiungere diversi milioni di firme ma con quest'andamento pare non sarà così.

Nello sfortunato caso in cui in Italia non sia modificata la legge 194 sull'aborto ma sia impedito alle donne di abortire molto più di adesso, rendendo l'aborto praticamente inacessibile mediante molteplici sotterfugi che già oggi sperimentiamo, se passa questa ICE si aprirebbe la possibilità di avere comunque l'aborto gratuito all'estero.

Un'altra notizia positiva per chi è favorevole al diritto di scelta è che in Emilia Romagna sarà dal 2025 possibile abortire a casa con la RU486. Si andrà al consultorio o all'Ospedale dove si riceveranno due pillole, uno di queste viene assunta subito, mentre la seconda verrà deglutita a casa dopo 48 ore. L'aborto vero e proprio si farà a casa.

Da alcuni anni ricopio i dati ufficiali della Regione Veneto e stilo un articolo con i dati regionali. Gli ultimi dati sono del 2023 ma sperabilmente a (fine) marzo 2025 usciranno i nuovi dati del 2024. In quelle date aggiornerà l'articolo.

Si tratta di grafici e tabelle per gli aborti nei circa 30 Ospedali del Veneto. Gli argomenti sono questi:

Il foglio elettronico dove sono raccolti i dati, le tabelle e i grafici è presente nelle Fonti:

Fonti, Riferimenti e Note

Ora una critica alle cittadine e ai cittadini. Alcuni mesi fa c'è stata la raccolta di firme per un paio di Referendum abrogativi che hanno raggiunto le 500 mila firme e il milione di sottoscrizioni effettuate tutte con lo SPID. Un giornale titolava: «Oltre 500.000 firme raccolte in venti giorni.», in brevissimo tempo si sono raccolte un cumulo di 1 milione e mezzo di sottoscrizioni.

Ora le italiane che vedono messo sempre più in discussione il loro diritto all'aborto hanno firmato in 9 mesi in 140 mila. Per i Referendum che non salvano loro la vita, hanno firmato in 500 mila in 20 giorni, su questioni che sono de tutto superflue per la maggior parte dei cittadini e che coinvolgono solo un piccolo numero di affezionati alla politica.

Le donne in Italia sono 30 milioni ed avere raccolto 140 mila firme in 9 mesi è semplicemente vergognoso oppure è un argomento che non interessa e di cui non ci si informa.