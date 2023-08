Venezia, la nuova Stagione del Teatro La Fenice

Settembre e ottobre i mesi dedicati all’apertura della campagna abbonamenti 2023-2024

Sala Grande Teatro La Fenice

Martedì 5 settembre 2023 alle ore 18.00 nelle sale apollinee del Teatro La Fenice, a ingresso libero, si svolgerà il tradizionale appuntamento dedicato a abbonati, appassionati e curiosi, volto ad illustrare gli spettacoli e gli eventi della Stagione Lirica e Balletto e della Stagione Sinfonica.

La Stagione Lirica vedrà 14 titoli e sarà varata il 24 novembre 2023, né con una tragedia né con una commedia bensì con un’opera fantastique Les contes d’Hoffmann, di Jacques Offenbach, nuovo allestimento della Fondazione Teatro La Fenice, con regia affidata a Damiano Michieletto e la direzione ad Antonello Manacorda. Farà seguito un balletto, Les saisons, del Malandain Ballet Biarriz su scherzi armonici delle Quattro Stagioni, di Antonio Vivaldi e Giovanni Antonio Guido.

Il periodo del Carnevale vedrà protagonista la ripresa de Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini e per celebrare il 100° anniversario della morte di Giacomo Puccini, La Bohème. Altri anniversari saranno commemorati dal Teatro: tra agosto e settembre Turandot celebrerà i cento anni dalla morte di Giacomo Puccini e sempre a settembre per ricordare il 100° anniversario della nascita di Luigi Nono e il 150° di Arnold Schönberg saranno proposte in un’unica serata rispettivamente La fabbrica illuminata ed Erwartung. Nuovi allestimenti della Fondazione saranno anche Maria Egiziaca di Ottorino Respighi, Mefistofele di Arrigo Boito e La vita è un sogno di Gian Francesco Malipiero. A maggio potremo assistere ad una ripresa del Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart. Viene posta anche attenzione al barocco con Il Tamerlano di Antonio Vivaldi, affidato a due specialisti del repertorio quali il direttore Diego Fasolis e il regista Fabio Ceresa. Farà seguito Ariadne auf Naxos di Richard Strauss.

La Sala Apollinea Grande

Nell’ambito di Fenice Education, al Teatro Malibran saranno rappresentate due opere per le scuole: Pinocchio di Pierangelo Valtinoni e a settecento anni dalla morte del grande viaggiatore e scrittore, Marco Polo, partitura degli studenti della classe di composizione del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Venezia per l’allestimento. Sul podio Luisa Russo, regia di Emanuele Gamba.

Fortunato Ortombina, sovrintendente e direttore artistico del Teatro

La Stagione Sinfonica prenderà il via il 9 dicembre 2023, prevede diciannove appuntamenti e ospiterà direttori tra i più celebri a livello internazionale. L’apertura di Stagione sarà affidata a Robert Treviño che dirigerà la Terza Sinfonia di Gustav Mahler. Un felice ritorno sarà Myung-Whun Chung con tre concerti: nel primo la Pastorale insieme alle Sacre du printemps di Igor Stravinskij; nel secondo la Quarta Sinfonia di Johannes Brahms e il Triplo Concerto di Beethoven -che eseguirà anche nella veste di pianista solista al fianco di Roberto Baraldi al violino e Emanuele Silvestri al violoncello- infine, nel terzo, il maestro coreano dirigerà la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi nel centocinquantesimo anniversario della sua prima esecuzione assoluta. Dunque anche sul versante sinfonico il teatro onorerà ricorrenze e celebrazioni e così sarà per i duecento anni dalla nascita di Anton Bruckner in cui Hartmut Haenchen dirigerà la sua Quarta Sinfonia, nota come la Romantica e Alpesh Chauhan l’Ottava Sinfonia. Nel settecentesimo anniversario della morte di Marco Polo, Nicola Luisotti proporrà una nuova commissione assegnata a Fabio Massimo Capogrosso e la Prima Sinfonia Titano di Mahler. Nella ricorrenza dei duecento anni dalla composizione della Nona di Beethoven Daniele Rustioni dirigerà le tre repliche previste, di cui l’ultima in occasione della festa della Repubblica.

Alfonso Caiani, direttore del Coro del Teatro Ivor Bolton proporrà un concerto con musiche di Cherubini e Haydn che chiuderà con il Requiem di Mozart. Rudolf Buchbinder debutterà in Fenice nella doppia veste di direttore e pianista solista, e suonerà il Terzo e il Quinto Concerto per pianoforte e orchestra di Beethoven. Il talento di scuola russa Stanislav Kochanovsky debutterà con l’orchestra fenicea in un programma dedicato alla musica russa: il Concerto per violino di Čajkovskij, che sarà eseguito dal vincitore del Premio Paganini 2023 e la Sinfonia n. 6 di Šostakovič. Torneranno poi Diego Fasolis con un concerto dedicato ad Antonio Vivaldi, Markus Stenz con Vikram Francesco Sedona, vincitore XXXII Concorso Città di Vittorio Veneto, per un concerto con musiche di Mendelssohn e Bruckner e poi con un programma wagneriano. Dopo la pausa estiva Alfonso Caiani dirigerà un concerto del Coro del Teatro La Fenice che vedrà l’esecuzione dei Carmina burana di Carl Orff nella versione per coro, due pianoforti e percussioni. Per la prima volta alla Fenice il direttore spagnolo Juanjo Mena, sarà presente con un programma di musiche di Rachmaninov e Lutosławski e con il pianista Nicolò Cafaro, vincitore XXXVIII Premio Venezia, quale interprete solista del ‘Rach3’.

Myung-Whun Chung

Come orchestra ospite ritroveremo l’applauditissima Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, che sarà diretta da Kent Nagano. Si rinnoveranno inoltre anche in questa nuova Stagione, il Concerto di Natale nella Basilica di San Marco e nel Duomo di Mestre, con Marco Gemmani e la Cappella Marciana; il Concerto di Capodanno con la direzione musicale di Fabio Luisi, che sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai1 e il concerto sinfonico in Piazza San Marco, in piena estate.

Info: www.teatrolafenice.it