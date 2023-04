Un referendum per chiedere lo stop all’invio armi in Ucraina... ma si può?

L'iniziativa è ormai lanciata: il 22 aprile sarà varata una campagna referendaria contro l'invio di armi all'Ucraina. A cavalcare l'onda è arrivata in questi giorni l'ex sindaca di Roma Virginia Raggi che ha così deciso di rompere un periodo di clausura politica.

Non è l'unico volto noto a dar il proprio appoggio all'iniziativa, tra i firmatari spuntano nomi noti (e anche un po' datati) del mondo della cultura e dello spettacolo come il vignettista Vauro, il regista Moni Ovadia, l'intellettuale Carlo Freccero e padre Alex Zanotelli.

Ma i veri promotori del referendum sono altri. Si tratta di reduci delle lotte no vax come il professor Tutino, insegnante di filosofia auto incensatosi martire con uno sciopero della fame di 15 giorni per protestare contro le disposizioni vaccinali per gli insegnanti. Sulla stessa linea l'altro promotore referendario: il professor Ugo Mattei, anche egli convinto no vax con un retroterra giuridico alle spalle.

Insomma tutto si può dire ma non che a promuovere questo quesito referendario siano esperti del settore. Da qui una certa vaghezza anche nell'esporre le tesi: la stessa Raggi ha parlato di ridurre le spese militari per dirottarle sulle spese sanitarie. Lo stesso sistema sanitario che i no vax non esitavano a definire (nei casi migliori) fascista e corrotto.

Tuttavia qualche deputato ha già fatto notare che mancherebbero i presupposti per approvare un referendum del genere. L'articolo 75 al terzo comma afferma chiaramente che i referendum non sono ammessi in materia di ratifica dei trattati internazionali.

Insomma quella che partirà dal 22 aprile rischia di essere una campagna referendaria già minata in partenza. Mal che vada sarà per qualcuno un'occasione per rimettersi sotto i riflettori della politica.