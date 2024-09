Navi in disarmo e nuovi aerei

È vero che ogni volta che si pensa alle spese per le armi si pensa ai nuovi conflitti. È anche vero che preso atto che anche le forze armate hanno bisogno di rinnovare ogni trenta/ quaranta anni gli armamenti cerchiamo di gestire questi cambiamenti al meglio.

Perché bisogna rinnovarli? Perché anche nella marina civile una nave superati i quaranta anni rischia di essere più un problema che una risorsa. Lo stesso vale per gli aerei. Noi abbiamo ancora dei Tornado. Ottimi aerei degli anni Ottanta. Ma che dopo quaranta anni nonostante tutte le manutenzioni rischiano di cadere. E abbiamo anche gli ottimi Harrier che di anni ne hanno anche di più di quaranta. E quindi i moderni F35 sono i benvenuti. Nel porto di Augusta è arrivata la Yacht Express, la nave autoaffondante olandese che carica in questo modo le imbarcazioni destinate alla rottamazione e a trasportarle a Smirne in Turchia, dove sono specializzati nel riciclo dei rottami. In questo caso ha imbarcato quattro navi della marina militare oltre a un sommergibile già in disarmo. In disarmo vuol dire che sono stati tolti tutti gli armamenti. Nel 2021 la Yacht Express aveva approdato ad Augusta, uno dei porti arsenale della nostra marina per una operazione simile. Probabilmente lo Yacht Express sarà a Smirne nell'arco di 24 ore. Ci si chiede come fare a riutilizzare le navi o i sommergibili della marina quando vanno in disarmo. Il sommergibile Enrico Toti da anni si trova a Milano presso il museo della scienza e della tecnica. Ci si sta chiedendo che cosa si può fare per la nave Cavour, incrociatore/ portaerei, ben più grande di quelle mandate a Smirne. Per il momento ci sono delle proposte del porto arsenale di La Spezia e di Taranto per conservarla come museo galleggiante. La nave ha 41 anni. Era già stata fatta un'altra proposta per usarla per scopi scientifici. La nostra marina ha quasi ultimato la nave Trieste già in funzione che sarà utilizzata come portaerei e nave ammiraglia. È attrezzata per imbarcare i modernissimi F35B, aerei di cui noi insieme agli Stati Uniti e il Regno Unito siamo fra i più avanti nell'uso. Invece la portaerei Cavour - anch'essa dotata di F35B si trova a Tokio, dopo un lungo viaggio che la ha vista impegnata a Sydney in esercitazioni con la marina australiana anche lì con gli F35B, aerei di ultima generazione praticamente invisibili ai radar oltre che in grado di fare manovre spettacolari. Ci si può chiedere che cosa ci faccia in estremo oriente. Che gli Stati Uniti vista la nostra disponibilità nei confronti del nostro alleato ci vogliano coinvolgere in una dimostrazione di forza nei confronti della Cina? È possibile