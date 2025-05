In un sistema elettorale estremamente frammentato, in cui si vota ormai ogni due mesi e che forse andrebbe rivisto prima del referendum nazionale su cinque quesiti si sono tenute elezioni comunali in 117 comuni.

Poche settimane fa erano stati chiamati al voto circa due milioni di elettori.

Questo fine settimana in po' meno ma vi sono quattro città importanti chiamate alle elezioni: Genova, Ravenna, Taranto e Matera.

A Genova dopo un decennio di centrodestra ha vinto il centrosinistra con una candidata senza nessuna esperienza di politica di partito. È stata sostenuta però dai principali partiti di sinistra ed essendo stata una atleta è un personaggio conosciuto.

A Ravenna invece c'è stata una riconferma del centro sinistra. Al ballottaggio vanno altri due capoluoghi di provincia: Taranto e Matera.

Una cittadina di quasi quarantamila abitanti in Lombardia, Saronno, ha visto ll vantaggio del centrodestra.

In Liguria era di recente stato sconfitto l'ex ministro della giustizia Orlando in quota PD. Si può pensare che alla sinistra convenga presentare personaggi noti ma senza esperienza politica? Esiste un elettorato di sinistra che è stufo dei soliti nomi e va a votare se vede facce nuove? Forse.

O, forse, i cittadini genovesi si sono sentiti traditi o sottovalutati da quella operazione di partito decisa dall'alto in cui si sono fatte presentare le dimissioni al sindaco di Genova di centrodestra per farlo presentare alle regionali?

In questo caso la riflessione la deve fare il centrodedtra che sembra di operazioni simili ne voglia fare delle altre.

O forse infine l'operazione condotta dalla sinistra propal con molte manifestazioni ha toccato e sensibilizzato molte persone, che vedono da parte della sinistra un maggiore sostegno ai palestinesi, in quella confusa speranza che interrompendo i rapporti con Israele si possa aiutare i palestinesi, ha spinto un certo numero di votanti a spostarsi a sinistra?

Non è la prima volta che temi di interesse nazionale abbiamo una ricaduta su elezioni locali.

Oppure forse dopo un centrodestra che è stato molto bravo ad occuparsi di infrastrutture risolvendo delle emergenze vogliono ritornare ai programmi elettorali più tipici della sinistra.