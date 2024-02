La realtà falsificata

La realtà è senza dubbio l’unico metro di giudizio di ogni fatto politico,economico,sociale,intellettuale. E partiti e mezzi d’informazione non la vedono o fingono di non vederla,per opportunità , interesse o addirittura viltà. Gli esempi più eclatanti il modo di trattare due tragedie: la guerra in Ucraina e quella tra Israele e Gaza. La storia viene regolarmente e puntualmente manipolata o addirittura falsificata. Politici e esperti ignorano i fatti, girano lo sguardo dalla parte delle illusioni, delle convenienze presenti e future. Persone colte ed esperte fingono di non sapere che non c’è mai stata una guerra senza la morte di persone innocenti. Mai ne’ nell’antichità né in altre epoche compresa la presente. I sedicenti esperti di politica, di media, di morale vedono solo gli avvenimenti che gli fa comodo vedere e sfruttare, per avere utilità politico-professionali o non dispiacere “padroni” di riferimento ed evitare di perdere sinecure e vantaggi ben remunerati. Nessuno ha detto cosa avrebbe dovuto fare Israele dopo l’attacco di Hamas ( domanda posta da Paolo Mieli a molti senza ottenere risposta). Nessuno ha pensato che per far sospendere la guerra forse sarebbe bastato che Hamas rilasciasse gli ostaggi o i paesi arabi alzassero la voce per intimare ad Hamas di arrendersi. Il dubbio è che i paesi arabi hanno piacere che siano Israele e i paesi occidentali a fare il lavoro sporco anche nel mar Rosso contro gli Houthi o Hezbollah, senza farsi nemici. E gli opinionisti occidentali con astratte considerazioni, illusorie o fantastiche condannano abitualmente l’America e i paesi occidentali. Non interessa loro vedere quanti disastri a carico di popolazioni indifese ed innocenti ( Ucraina e paesi caucasici) ha fatto Putin; o la Cina a Hong-Kong e a danno dei propri stessi cittadini. No. Tutto il male politico economico sociale è solo colpa dell’Occidente. Questa la verità conclusiva di certi sedicenti esperti in ogni ambito del sapere, tuttologi, che frequentano i talk-show per narcisismo e parcella da incassare.