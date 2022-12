Il sesso, questo (s)conosciuto

Il termine sesso, che normalmente utilizziamo nel discorso, è usato in almeno due modi distinti ma correlati. A volte fa riferimento alle categorie di sesso in cui le persone sono organizzate, come trasmesso da espressioni come "il sesso femminile" e "il sesso maschile".

Il dizionario Zingarelli lo definisce come “insieme dei caratteri che, in individui della stessa specie, contraddistinguono soggetti diversamente predisposti alla funzione riproduttiva”

Altre volte, tuttavia, fa riferimento alle varie attività comunemente riconosciute come atti sessuali, attraverso espressioni come "sesso vaginale" e "sesso orale", così come alla frase familiare, ma limitante, "l'atto sessuale". Sempre secondo la definizione dello Zingarelli, il sesso è anche: “l’attività sessuale e i problemi a essa attinenti”.

Etimologicamente, «sesso» deriva dalla stessa radice della parola «sezione», come per analizzare in sezioni. Preso dal latino «sexus», si riferisce letteralmente alla divisione ; molte parole dividono il mondo, o una parte di esso, in categorie separate.

Infatti, la maggior parte dei sostantivi svolgone questa funzione, differenziando tra ciò che appartiene all'interno della categoria a cui si riferisce il sostantivo, e ciò che si trova al di fuori dei suoi confini.

Il duplice uso del termine 'sesso' per riferirsi sia a ciò che un qualcuno è, (nel caso delle categorie di sesso) sia a ciò che fa qualcuno (nel caso degli atti sessuali) implica l'ipotesi che ciò che qualcuno è determina ciò che quella persona fa e, allo stesso modo, ciò che qualcuno fa è l’espressione di ciò che quella persona è.

Ma, l'appartenenza alla categoria di sesso è solitamente considerata una condizione biologica.

La scienza contemporanea riconosce due categorie di sesso: femminile e maschile.

Genitali, gonadi, cromosomi e ormoni sono i criteri principali in base ai quali persone specifiche sono classificate come membri di entrambi i sessi.

L'archetipo biologico della femmina umana è un essere con una vagina chiaramente riconoscibile (cioè senza una struttura genitale che assomiglia a un pene) e un utero (senza strutture che assomigliano ai testicoli), così come un modello cromosomico XX e livelli ormonali che rientrano nell'intervallo designato come normale per le donne.

Lo standard maschile include un pene (ma nessuna struttura vaginale) e testicoli (ma senza ovaie), insieme a un modello cromosomico XY e livelli ormonali simili a quelli trovati in altri maschi.

Le classificazioni sul sesso delle persone di solito sono scontate perché la maggior parte delle situazioni non offre l'opportunità di esaminare i genitali, le gonadi, i cromosomi o gli ormoni degli altri.

Le caratteristiche sessuali secondarie osservabili, come la presenza o l'assenza relativa di peli sul viso e la presenza o la relativa assenza di tessuto mammario, forniscono alcuni indizi, ma non sempre forniscono informazioni esatte o accurate.

Consideriamo che mentre molti maschi non sono in grado di ottenere una crescita significativa dei peli sul viso, molte femmine dedicano una quantità eccessiva di tempo e denaro al compito di rimuoverli.

A volte, inoltre, si può notare una variabilità nella quantità di tessuto mammario di cui le persone sono dotate, indipendentemente dal fatto che siano donne o maschi.

Quindi, possiamo convenire che le caratteristiche sessuali secondarie, e altre caratteristiche corporee osservabili, possono essere fuorvianti.

Infatti, nonostante la tendenza generale per i maschi ad essere più grandi, più pelosi e più muscolosi delle femmine, alcune femmine particolari sono occasionalmente più grandi, più pelose e più muscolose di particolari maschi.

Ora, dato che i criteri biologici per determinare il sesso non sono, ovviamente, accessibili al pubblico e le caratteristiche sessuali secondarie non sono sempre affidabili, avviene che non ci sia confusione quando si tratta di separare le persone sulla base del sesso.

Quindi, sulla base di queste semplici e scontate considerazioni, la facilità con cui la maggior parte delle persone può essere riconosciuta come femminile o maschile ha meno a che fare con la loro biologia, che con i vari marcatori sociali.

Anche se chiunque, femmina o maschio, può indossare un vestito o un'acconciatura corta, tali esposizioni sociali sono abbastanza affidabili a meno che, ovviamente, le persone non si presentino consapevolmente in modo ambiguo, che a volte viene indicato informalmente nella lingua inglese, come genderfucking, che in italiano suonerebbe, più o meno, come “un c… di genere”.

Quando le persone si abbigliano (parliamo di stile o di moda) come donne o (sempre in base alla moda) come uomini, raramente c'è qualche dubbio sulla categoria che intendono incarnare, anche se spesso avviene che alcuni, che sono biologicamente donne, si modellano come uomini o altri, che sono biologicamente uomini, si modellano come donne.

È ironico quindi, all'interno della cultura occidentale contemporanea (sotto l’influsso degli stili e delle mode), pensare ai cromosomi X e Y come il sine qua non della differenziazione sessuale; pensare, cioè, che questa sia l'unica caratteristica, la quale è forse la meno probabile che venga confermata, in molte persone.

Ci sono alcune persone in cui genitali, gonadi, cromosomi o gli ormoni sono in disaccordo, o sono essi stessi così ambigui che nemmeno gli esperti medici concordano sul modo migliore per categorizzarli.

Alcune persone appaiono femmine nonostante abbiano il modello del cromosoma XY associato ai maschi.

Le persone con sindrome da insensibilità agli androgeni, per esempio, hanno sia i cromosomi X che Y, ma i loro corpi non rispondono agli ormoni maschili, o agli androgeni.

È la Sindrome di Morris - nota anche come femminizzazione testicolare, una condizione patologica risultante da una parziale o completa incapacità delle cellule maschili di rispondere agli androgeni (cioè gli ormoni sessuali maschili).

Di conseguenza, di solito hanno caratteristiche fisiche, compresi i genitali, che sono più facilmente riconoscibili come femmine che come maschi.

Il rapporto tra ormoni e sesso è complicato dal fatto che donne e uomini producono gli stessi ormoni. È solo la quantità di alcuni ormoni, in particolare estrogeni e androgeni, che varia a seconda del sesso.

Ciò significa che non esiste un confine preciso tra livelli ormonali normali e anormali sia per donne che per uomini.

Secondo Alice Dreger professoressa di scienze mediche cliniche e bioetica alla Northwestern University di Chicago:

"Gli uomini e le donne producono gli stessi tipi di ormoni, anche se di solito in quantità relative diverse, ma sappiamo che tutti i corpi di tutte le ragazze e donne non producono uniformemente un singolo cocktail di ormoni femminile identificabile, né tutti i ragazzi e gli uomini producono un singolo tipo di cocktail maschile identificabile."

Dreger si impegna nel lavoro accademico e nell'attivismo a sostegno di individui nati con caratteristiche sessuali atipiche (cioè intersessualità o disturbi dello sviluppo sessuale)

In altre parole, ci sono eccezioni e ambiguità indipendentemente dal fatto che il sesso sia inteso come una funzione di genitali, gonadi, cromosomi o ormoni.

Secondo l'Intersex Society of North America (ISNA), l'intersessuale si riferisce a una serie di eccezioni all'allineamento previsto di genitali, gonadi, cromosomi e ormoni in esattamente due distinte categorie di sesso, femminile e maschile. Afferma: "Intersesso" è un termine generale usato per una varietà di condizioni, in cui una persona nasce con un'anatomia riproduttiva o sessuale che non sembra adattarsi alle definizioni tipiche di femmina o maschio”.

Per esempio, una persona potrebbe nascere sembrando essere femmina all'esterno, ma avendo per lo più un'anatomia maschile-tipica all'interno. Oppure una persona può nascere con genitali che sembrano essere tra i soliti tipi maschili e femminili - per esempio, una ragazza può nascere con un clitoride notevolmente grande, o senza un'apertura vaginale, o un ragazzo può nascere con un pene particolarmente piccolo, o con uno scroto che è diviso in modo che si sia formato più come le labbra.

Oppure una persona può nascere con la genetica del mosaico, in modo che alcune delle sue cellule abbiano cromosomi XX e alcune di esse abbiano XY.”

Quindi, poiché possono essere applicati criteri diversi per determinare il sesso in casi discutibili, c'è spazio in particolari casi di disaccordo sul fatto che un individuo specifico sia biologicamente intersessuale, biologicamente femminile o biologicamente maschile.

Inoltre, non c’è ancora accordo nella introduzione dell'intersessuale come categoria di terzo sesso. Per alcuni, l'intersessuale costituisce una categoria di genere naturale alla pari con le due categorie sessuali ben consolidate, femminile e maschile, mentre altri lo considerano invece come una sfortunata aberrazione.

C'è spesso molta vergogna che circonda l'identità intersessuale e la segretezza che circonda gli interventi chirurgici e ormonali eseguiti dalla professione medica. I bambini che nascono intersessuali spesso lo scoprono solo dopo essere stati adulti, e spesso solo per caso.

Inoltre, alcuni adulti intersessuali lamentano la perdita dei corpi e delle identità che avrebbero potuto sviluppare se non fossero stati sottoposti a un intervento medico.

Come risultato di questo intervento, non hanno più i corpi con cui sono nati, né, tuttavia, hanno corpi che sono senza problemi femminili o maschili.

Come ho precisato all’inizio, Il termine sesso è usato in almeno due modi distinti ma correlati. Ho accennato alle categorie di sesso in cui le persone sono organizzate, come trasmesso da espressioni come "il sesso femminile" e "il sesso maschile".

Ma oltre all'uso del "sesso" per riferirsi alle categorie di sesso, c'è anche un uso in cui il "sesso" si riferisce all'attività sessuale.

Però Il fatto che la stessa parola, "sesso", sia usata in riferimento sia alle categorie di sesso che all'attività sessuale, rivela l'ipotesi di fondo che il sesso, in termini di attività sessuale, deriva direttamente dalla divisione in categorie di sesso… e che il sesso, in termini di categorie di sesso, porta direttamente all'attività sessuale. In senso strettamente biologico, le categorie sessuali e gli atti sessuali sono intimamente collegati, ed entrambi si occupano, in ultima analisi, della riproduzione.

Però In pratica, e lo sappiamo bene, né le categorie sessuali né gli atti sessuali comportano la riproduzione per la maggior parte della nostra vita. L'esperienza di vivere come donna o come uomo ha spesso poco a che fare con la produzione di prole.

Anche l'intimità che si verifica tra coloro che sono coinvolti in legami monogami di coppia e che avrebbero, quindi, il potenziale per produrre bambini non è sempre diretta verso l'obiettivo finale della riproduzione.

Tuttavia, sembra esserci un'ipotesi implicita da parte di molte persone, legate soprattutto alla religione, che ci sia un legame invisibile ma essenziale tra le categorie di sesso, gli atti sessuali e la riproduzione.

Ma proprio come ci sono alcune persone che non rientrano in nessuna delle categorie di sesso binario, ci sono anche persone che rompono la continuità prevista tra l'appartenenza a una categoria di sesso e il desiderio sessuale orientato verso persone della categoria di sesso opposto, per fini riproduttivi.

Consideriamo, ad esempio, le donne biologiche che sono attratte dalla sessualità con altre donne biologiche e gli uomini biologici che sono attratti dalla sessualità con altri uomini biologici, in modo tale che la riproduzione, come conseguenza diretta degli atti sessuali che compiono insieme, non sia semplicemente possibile.

Ci sono persone per le quali il desiderio sessuale è privo di qualsiasi spinta procreativa, in modo tale che la riproduzione potrebbe essere una potenziale conseguenza indesiderata di alcuni atti sessuali, ma non il suo scopo. Il sesso è sufficientemente complesso, tanto da sfidare una sua facile definizione. In effetti, solamente “cosa includere come esempi di atti sessuali” molto spesso dipende dal contesto.

I confini del desiderio sessuale e del comportamento sessuale sono spesso poco chiari che non esiste un unico insieme autorevole di condizioni necessarie e sufficienti con cui vengono definiti gli atti sessuali. Ciò che costituisce un atto sessuale in un contesto, può essere decisamente non sessuale in un contesto diverso.

Praticamente qualsiasi attività ordinaria potrebbe, almeno in linea di principio, essere resa erotica nelle giuste circostanze, e praticamente qualsiasi attività erotica potrebbe, in linea di principio, essere resa una attività ordinaria.

È adeguatamente considerato un atto sessuale quando qualcuno indossa abiti di seta, pizzo, calze a rete, tacchi a spillo, stivali da lavoro, un'uniforme da cameriera, un'uniforme scolastica, un costume da animale oppure qualsiasi altro indumento attorno al quale potrebbe formarsi una “certa” fissazione?

La risposta dipende dal fatto se questo sia fatto per soddisfare gli impulsi sessuali di sé stessi o di un partner.

Inoltre, la masturbazione costituisce un atto sessuale? La risposta a questo dipende, forse, dalla presenza di un'altra persona…

Il sesso, quindi, manca di confini in quanto c'è una gamma apparentemente illimitata di potenziali atti sessuali. Ma, almeno per alcune persone, il sesso manca di confini anche in un altro modo.

Mentre il piacere sessuale, in particolare il piacere sessuale degli uomini, è spesso caratterizzato in termini di singolo momento di eiaculazione, alcune persone, in particolare donne, descrivono il piacere sessuale come un'esperienza più continua.

In ultima analisi, la biologia da sola è insufficiente per dividere la popolazione umana in donne e uomini (o identità di genere), ed è ugualmente insufficiente per stabilire i nostri piaceri e desideri.

La sessualità unica di qualsiasi persona in particolare non è una semplice conseguenza dell'appartenenza a una determinata categoria di sesso. Questo non significa, tuttavia, che il sesso e la sessualità non abbiano una componente biologica, né significa che il sesso e la sessualità non siano completamente collegati alla riproduzione.

Così, il semplice fatto che il sesso sia biologico non stabilisce che esso sia fisso alla nascita o stabile per tutta la vita. Sia la categoria di sesso a cui appartiene una persona che gli atti sessuali a cui è probabile che una persona partecipi possono subire cambiamenti durante la vita.

Anche se sembra ovvio che anche i bambini molto piccoli sono esseri sessuali, il modo in cui attuano la loro sessualità è presumibilmente molto diverso da quello che sarà quando saranno più grandi.

Il fatto che il sesso sia un accadimento biologico è insufficiente per stabilire che esso sia sempre e comunque al di là del regno della scelta personale

