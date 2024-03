Il campo largo e le prossime tornate elettorali

Dopo la vittoria sia pure risicata delle elezioni in Sardegna si è affermata maggiormente la scelta politica del campo largo. Una strategia politica per cui dove le situazioni lo consentono il PD si presenta insieme al movimento 5 stelle alle elezioni.

Lo ha fatto in Abruzzo anche se la vittoria non è arrivata. Si tratta di portare avanti quel lavoro squisitamente politico di incontri in cui si cerca di raggiungere una convergenza su un programma politico e su dei nomi da candidare. In Sardegna ha vinto una esponente del movimento 5 stelle. Per quanto ci risulta è la prima regione che il movimento 5 stelle governa. In Basilicata si era trovato un accordo che rimpiazzava un altro candidato di cui da mesi di faceva il nome e sostenuto dal PD e art 1. Il nuovo candidato ha ritirato dopo pochi giorni la propria candidatura sembra a causa di veri incrociati. Inoltre ad oggi non c'è nemmeno un nome comune per le elezioni in Piemonte. Il centro destra invece nonostante le divergenze riesce più facilmente a raggiungere dei compromessi. Dipende anche dal fatto che ci lavorano da trenta anni. E di cadute di governi a causa dei dissapori ne hanno viste. Il centrosinistra della Schlein ha posto come priorita' .l'alleanza con il movimento 5 stelle ponendo in secondo piano art 1, Più Europa, Azione, Italia viva. Le recenti esperienze sul piano nazionale non fanno ben sperare: il governo giallorosso è caduto per il Mes e quello Draghi per un termovalorizzatore.