Zelensky e l’Italietta

Zelensky può parlare al Congresso statunitense, al parlamento Inglese, il più antico del mondo, al parlamento europeo, ma non può parlare al parlamento italiano, tantomeno esibirsi al festival di Sanremo, consesso di grandi intellettuali. E staremo a vedere se la Meloni andrà a Kiev entro il 24 di febbraio, come annunciato.

Siamo capaci di assuefazione ad ogni malessere politico, economico e sociale.

Tolleriamo che i parlamentari siciliani si aumentino gli stipendi di mille euro in un sol colpo, discutiamo di Cospito, ma non delle condizioni delle vittime della criminalità e del terrorismo. Non vediamo i mille problemi reali e gravi che affliggono i cittadini specie i più disagiati e fragili, ma ingaggiamo discussioni polemiche su qualsivoglia sciocchezza ventilata da politici e burocrati per trasmissioni lunghe, inutili, noiose e ripetitive.

E poi ci meravigliamo e lamentiamo che gli altri paesi non ci considerano o addirittura ci ignorano , quando ci sono eventi, in cui si affrontano e si discutono argomenti di vitale importanza per i paesi di cui siamo alleati o corrispondenti.

Da sempre non siamo ritenuti credibili e affidabili, perché non manteniamo gli impegni, rimandiamo i nostri compiti, e privilegiamo la furbizia.

Non abbiamo fatto nessuna delle riforme promesse da più di trent’anni, indispensabili al nostro paese più che agli altri, e continuiamo a trastullarci con redditi di cittadinanza e provvedimenti fantasiosi, inconcepibili se non hai le risorse e la volontà politica di realizzarli.

Da cinquant’anni la politica economica del paese si basa sulla produzione di debito più che di ricchezza, e sulle quotidiane irrealizzabili promesse di una classe dirigente inetta e senza scrupoli.

Con acqua e chiacchiere non si fanno frittelle - dice un proverbio emiliano. Ci vuole la farina.

Foto World Bank/Flickr