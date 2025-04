PHF.2/ Poetry House Festival 2025 Le parole uniscono oltre i confini Quarta serata con Massimo Pamio e Daniele Astolfi

Venerdì 18 aprile 2025 (ore 20:40) a Pescara in #pasquinellicasacultura, dopo lo straordinario successo della prima edizione, la cultura si riaccende con il PHF.2/Poetry House Festival (le parole uniscono). Un ricco programma composto da cinque serate e due progetti speciali. Il festival di poesia andrà avanti fino a maggio e ospiterà nomi eccellenti della nuova scrittura italiana contemporanea, e scrittori e scrittrici emergenti. Ospiti della quarta serata Massimo Pamio (scrittore, editore, fondatore del Museo della Lettera d’Amore) e Daniele Astolfi (scrittore, giornalista, saggista). Il PHF.2 è patrocinato dal Comune di Pescara e dalla Provincia di Pescara. Con gli auspici del CEPELL/Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura. In collaborazione con il MLA/Museo Lettera d’Amore.

Il festival vuole innescare una potente riflessione sulla scrittura poetica e la poesia, sugli spazi di fruizione e ascolto sempre più rari e poco programmati. Direzione artistica Beniamino Cardines, coordinamento Annarita Pasquinelli. In casa, in un salotto, vicinissimi perché abbiamo bisogno di toccare con mano le parole del poeta o della poetessa. La poesia è fatta di cuore e passioni, di libertà e rivendicazioni, di partecipazione e democrazia, di esistenza e vitalità.

Un programma realizzato attraverso una rete organizzativa che guarda alla letteratura e alla poesia come promotrice di valori e socialità. Collaborano al progetto: Bibliodrammatica aps (capofila), MLA/Museo Lettera d’Amore, Ci vuole un Villaggio aps, La Casa di Cristina odv, Agape Caffè Letterari d’Italia e d’Europa, OL/Officine Letterarie aps, Ooops! (scrittura e narrazione), Caffè Letterari Federiciani, Consorzio della Pescara, CSEN Abruzzo, www.condividiamocultura.it, SL/SegnalazioniLetterarie, www.rtradioterapia.it, www.zaffiromagazine.it, Cipas Abruzzo, www.alternewspress.eu, Ass. l’Abbraccio dei Prematuri, SU/Sintassi Urbane rivista letteraria, OPI/Orchestra Poetica Italiana.

Beniamino Cardines, direttore artistico: “Rimettiamo al centro il gesto della scrittura come luogo di socialità, socializzazione, e restituiamo alla parola scritta il potere di innescare confronti, dialoghi e relazioni. Cercare insieme è ritrovarsi e mettere in moto un dialogo attivo. Non c’è solo chi scrive, ma anche chi ascolta, entrambi parlano. Le parole hanno un peso, un significato, sono la continua esplorazione della nostra capacità di esprimerci, comunicare, entrare in relazione con gli altri. La cultura è qualcosa da desiderare, da volere, non solo qualcosa da fruire come spettatori in luoghi preposti e per il resto del tempo vuoti e silenziosi. La cultura nasce e cresce in ogni casa, è dalle nostre case che immaginiamo una società, che la rinnoviamo o la regrediamo.”

PHF.2 / date 2025 - programma

ogni 3° venerdì del mese alle 20,40:

Gennaio 31: Maria Gabriella Ciaffarini – Francesca Di Giuseppe

Febbraio 28: Manuela Di Dalmazi – Lucio Vitullo

Marzo 28: Esmail Mohades – Mara Motta

Aprile 18: Massimo Pamio – Daniele Astolfi

Maggio 23: Beniamino Cardines – Daniela D’Alimonte

progetti speciali:

sabato 15 marzo “Notte dei ricordi” (#pasquinellicasacultura ore 21)

sabato 12 aprile #Poeti_controguerre.5 (Ci vuole un Villafggio aps_ArtGallery ore 17)

Autori e Autrici in programma nella seconda edizione di PHF.2 / 2025:

Maria Gabriella Ciaffarini / poetessa, musicista e direttrice d’orchestra, presidente di Sinergie d’Arte aps.

Francesca Di Giuseppe / giornalista sportiva, blogger, speaker radiofonica.

Manuela Di Dalmazi / poetessa emergente.

Lucio Vitullo / poeta pluripremiato.

Esmail Mohades / giornalista, scrittore, conferenziere internazionale.

Mara Motta / docente, poetessa, promotrice culturale.

Massimo Pamio / editore, fondatore del MLA/Museo Lettera d’Amore, poeta.

Daniele Astolfi / scrittore e saggista, giornalista

Beniamino Cardines / giornalista, scrittore pluripremiato, esperto in politica culturale.

Daniela D’Alimonte / dirigente scolastica, poetessa pluripremiata.

Direzione artistica: Beniamino Cardines

Coordinamento: Annarita Pasquinelli

Ufficio Stampa: BC, Francesca Di Giuseppe, Angela Curatolo

Location: Casa Pasquinelli Via Nicola Fabrizi 14 - Pescara

Prenotazione necessaria.