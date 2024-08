Orsi del Trentino. A chi tocca decidere?

Uno dei temi che in questi giorni è stato all'ordine del giorno è quello degli orsi del Trentino. Questa volta per un abbattimento. Su ordine del presidente della provincia Fugatti le guardie forestali hanno localizzato e abbattuto l'orso responsabile dell'aggressione a un turista francese.

L'abbattimento ha sollevato molte polemiche sia da parte degli animalisti, sia da parte del Ministero dell'Ambiente. Dall'altra parte la popolazione in Val di Sole sta raccogliendo le firme per fare trasferire il progetto dell'inserimento degli orsi altrove. Hanno raccolto seimila firme. A questo bisogna aggiungere che il presidente Fugatti non è il "cattivo" che vuole sterminare gli orsi. È soltanto il presidente che i trentini hanno eletto in maggioranza.. Ma chi è che deve prendere le decisioni in merito agli orsi nel Trentino? Le decisioni vengono prese a Roma dal Ministero dell'Ambiente, che si avvale della consulenza e dell'aiuto di un ente statale che si chiama Ispra e che ha sede a Roma. Ispra oltre a seguire le indicazioni date dagli esperti deve attenersi all'applicazione di una legge del 1992 sulla fauna selvatica. Le applicazioni delle decisioni prese da Roma vengono applicate dalle guardie forestali in Trentino. E Fugatti? Fugatti come tutte le autorità locali, i sindaci, ha l potere di emanare delle ordinanze di fronte a situazioni di necessità e urgenza. Ordinanze che possono essere impugnate dai cittadini e annullate dal Tar. In altre parole di fronte alla lontananza del ministero e della sua inattività può, essendo presente sul posto, prendere delle decisioni. Questo è quanto regolarmente avviene. Fugatti emana ordinanze di abbattimento solo di fronte a orsi che hanno aggredito o ucciso, e gli animalisti le fanno bloccare. In questo caso Fugatti è stato più veloce e ha provveduto all'abbattimento prima che il Tar potesse bloccarlo. E a Roma? A Roma il Ministro dell'Ambiente si è dichiarato contrario all'abbattimento - per quello che serve - e ha dichiarato che è allo studio un progetto di sterilizzazione degli orsi. Una soluzione nel lungo periodo, non nel breve. Il ministero in passato ha fatto trasferire due orsi all'estero. In Germania e in Ungheria. Ha provveduto poi in altri casi ha porre pochi orsi giudicati pericolosi in un recinto. Nel recinto al momento vive un solo orso.