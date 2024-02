Ora di religione in Veneto

Mostriamo i grafici per il Veneto della scelta dell'ora di religione nelle scuole: licei, istituti tecnici, professionali e poi le scuole inferiori: asili, elementari e medie. L'anno considerato è il 2022/2023. I dati sono del Ministero dell'Istruzione. Dati messi a disposizione dall'UAAR.

L'UAAR ha messo a disposizione tramite fogli elettronici i dati dell'anno scolastico 2022/2023 per tutti gli Istituti d'Italia. Tali dati sono di fonte ministeriale e quindi ufficiali. Abbiamo estratto i dati del Veneto e ci siamo concentrati sugli Istituti superiori quali:

licei,

istituti tecnici,

istituti professionali.

Come si evince da un precedente articolo sugli italiani che non vanno mai a messa scritto qui su Agorà, si immaginava che nei ragazzi più grandi la percentuale di chi Non sceglie l'IRC (Insegnamento della Religione Cattolica) fosse massiccia. La tabella che segue mostra per il Veneto e per l'anno 2022/2023 quanto i ragazzi più grandi dicano No all'ora di religione:

ISTITUTO % di No IRC Liceo 21,02% Istituto tecnico 26,00% Istituto professionale 31,78% Secondaria secondo grado 24,88% Regione 20,00%

Le prime tre righe della tabella indicano la scelta di No IRC per le superiori, la penultima voce da il dato complessivo per le superiori mentre l'ultima riga da il dato complessivo del Veneto che quindi comprende anche gli asili, elementari e medie. Si vede chiaramente come questi tre istituti inferiori abbassino la media del Veneto rispetto alle scuole superiori.

Le tabelle e il grafico degli asili, elementari e medie del Veneto sono presenti nei link a fondo articolo.

Il grafico relativo alla tabella è il seguente:

Si vede come nei licei siano più ossequiosi alle tradizioni. Gli Istituti professionali sono indubbiamente i meno cattolici tra i tre. I tecnici sono nel mezzo.

Praticamente nei Professionali del Veneto 1 ragazzə su 3 non sceglie l'IRC e quindi solo 2 su 3 frequentano l'ora di Religione Cattolica.

Da notare che questa è una tendenza progressiva negli anni, quindi ci si apetta che nel giro di pochissimi anni le percentuali di No IRC salgano in modo consistente. A livello nazionale la tendenza in forte crescita della No IRC è ben descritta dall'articolo di Fanpage.

I dati per le singole province venete sono in grafico i seguenti:

Grosso modo per tutti gli Istituti superiori l'ordine tra le province meno cattoliche verso quelle più religiose è il seguente:

Belluno (quella che dice più spesso No alla IRC) Venezia Padova Treviso Verona Rovigo Vicenza (la più religiosa)

Come non notare che a Venezia negli Istituti professionali siamo ben oltre il 40% di No IRC e quindi abbastanza vicini alla soglia psicologica di 1 studente su 2 che sceglie No IRC.

Ringraziamenti:

Si Ringrazia l'UAAR per essersi adoperatə per la diffusione dei dati e per il lavoro fatto di pressione verso il Ministero per la messa a disposizione dei dati.

DATI & FONTI:

Articolo con tutti i dati e altri dati non scritti in questo testo: link.

I dati sono stati prelevati dai file csv forniti da UAAR: link.

Il foglio elettronico con tutti i dati rielaborati e con i grafici relativi è scaricabile: link.