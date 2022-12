Natale a tutti i costi in Abruzzo

(a 1 ora e 06 secondi dalla fine) Il figlio di De Sica a tavola: "E questo vino abruzzese com'è, com'è, eh?". De Sica: "Mmm! 'na 'mmerda". Scoppia la polemica. Nel film "Natale a tutti i costi" l'attore romano pronuncia la battuta e il governatore della Regione, Marsilio, gli scrive: "Come 'punizione' per il danno arrecato, meriterebbe che la invitassimo a fare una visita in una delle splendide cantine abruzzesi per poi lasciarla a bocca asciutta". Il Consorzio diffida Netflix, che cambia il trailer.

(a 48 minuti e 41 secondi dalla fine)

La vicina di casa di De Sica invidiosa della Ferrari: "Mio marito non è appassionato di automobili". Di getto, la replica della Finocchiaro: "E meno male, ché con il minivan polacco che vi ritrovate, se era appassionato si sparava". Scoppia la polemica. Nel film "Natale a tutti i costi" l'attrice milanese pronuncia la battuta e il Primo ministro polacco, Morawiecki, le scrive: "Come 'punizione' per il danno arrecato, meriterebbe che la invitassimo a fare una visita in una delle nostre splendide industrie automobilistiche per poi lasciarla a piedi".

(a 37 minuti e 27 secondi dalla fine)

De Sica: "Tutto questo pe' 'sto Natale maledetto che me perseguita". Scoppia la polemica. Nel film "Natale a tutti i costi" l'attore romano pronuncia la battuta e Papa Francesco gli scrive: "Come 'punizione' per il danno arrecato, meriterebbe che la invitassimo a fare una visita in uno dei nostri splendidi presepi viventi per poi lasciarla in compagnia dell'asinello".

(a 21 minuti e 40 secondi dalla fine)

De Sica al direttore di banca: "Mi ricordo che a Sharm el-Sheikh avevamo il tetto al credito... ", continua la Finocchiaro: "Abbiamo dovuto passare il resto della vacanza chiusi in camera a mangiare pane e falafel... ", "Pane e falafel... 'bbono quello!", aggiunge De Sica con sarcasmo. Scoppia la polemica. Nel film "Natale a tutti i costi" l'attore romano e l'attrice milanese pronunciano le battute e al-Sisi fa trapelare un subdolo messaggio per tutt'e due: "Come 'punizione' per il danno arrecato, meritereste che vi invitassimo a visionare personalmente una delle nostre splendide riviste di cucina per poi affidarvi alle autorità egiziane in attesa della reporter che curava il ricettario in redazione, Basma Mostafa, momentaneamente in esilio... ".