Melinda Miceli insignita del Premio The Best in The world

Pochi premi umanitari possono vantare la stessa ricca eredità del Premio The Best in The world di Comunicazione Globale, associazione che promuove e organizza da 12 anni il Premio Donna e Uomo Siciliani, Donna e Uomo Italiano, Premio Sicilia Opera nel mondo e Premio essere siciliani.

Nato da queste radici e istituito nel 2024 il premio The best in the world, è il riconoscimento a una straordinaria e comprovata azione umanitaria in favore dei bisognosi, a grandi personalità o intellettuali comprovati. Se risaliamo al senso solidale di siffatto premio ciò che lo spiega meglio è la seguente sigla: “il migliore nel mondo che ha lavorato per gli altri”.

In Occasione del 1 agosto si è svolta la premiazione della dott.ssa Melinda Miceli a Catania, presso l’antica e monumentale Università degli Studi.

Comunicazione globale conferisce, anno dopo anno, Alti Riconoscimenti regionali, nazionali ed Internazionali a persone che si sono particolarmente distinte nell’ambito della Cultura in generale e del Volontariato Sociale, ovvero personalità che contribuiscono con la loro opera a difendere e a promuovere questi valori. Il Premio assegnato alla Dottoressa Melinda Miceli si aggiunge ad una lunga serie di giusti riconoscimenti a livello internazionale per le molteplici azioni nel mondo dell’Arte e della Cultura sapendosi avvalere anche di strumenti innovativi, l’arte digitale, le mostre e i cataloghi virtuali e metaversi, nel rispetto ecologico.

La ricerca del Bello è una missione per Melinda Miceli, che svolge a titolo volontario e gratuito, per valorizzare esteticamente locali adibiti ad attività sociali benefiche di Associazioni Enti e privati mettendo in campo la sua alta professionalità di interior designer anche con poveri materiali per creare ambienti confortevoli ai disagiati.

Il prezioso riconoscimento sottolinea la caratteristica di mecenatismo della Premiata e il Suo curriculum unico in Europa.

Melinda Miceli forte di una grande storia professionale come Critico d’arte e Saggista istituzionale per Enti come l’Onu, la CEE, l’Unesco, la Regione Sicilia, vari Gal e Proloco Italiane, Enciclopedia d’arte italiana, storia fatta di saggi didattici per scuole, medie, superiori e Università e di guide turistiche da intenditore conosciute nel mondo che hanno rivalutato l’imago di Siracusa e della Sicilia, ottenendo ben 28 premi tra cui Ippogrifo d’oro, Premio Donna Italiana, Premio alla Carriera Sigfrido d’oro e Norman Academy, Premio Donna Siciliana 2015, 2016, 2017 come scrittrice, saggista e critico d’arte, Premio Arte Pentafoglio, Premio Federico 2, Premio Cultura Sicilia etc.

Per dedicare la sua professionalità ai comuni ha progettato la pubblicazione di rinomate Opere bilingue di presentazione del territorio che ne compendino ogni aspetto. Nel 2019/20 riceve la nomina di Direttore artistico onorifico di Corriere Nazionale e Stampa Parlamento e fonda il prestigioso Premio International art Prize Giotto e Premio internazionale La Fenice d’oro, volti a premiare le eccellenze in ogni campo e scibile con uno storico unico. Nell’aprile del 2022 pubblica Il Conte di Saint-Germain vita e misteri di un grande Iniziato. Nello stesso anno riceve il Premio Capitolino d’oro, Premio alla Carriera della Norman Academy e la sua investitura a Commendatore per la Sicilia dell’ordine di San Michele Arcangelo. Si citano la nomina a Commissario onorifico per Siracusa dell’istituto del Buon Samaritano, a Presidente Anim e Ambasciatrice SVIMAR. Ultime onorificenze Attestato ANIM Eccellenza letteraria europea, Certificate istituzionale Regione, APT Basilicata, Repubblica italiana, SVIMAR, Provincia di Potenza per le sue ricerche su Hercules e territori lucani, Premio letterario 2023 Sant’Angelo Le fratte con i patrocini di cui prima, per la redazione del progetto “Sulle Orme di Hercules” recensito 4 volte anche su Repubblica. Premio Araldica e Nobiltà per il suo contributo alla divulgazione dell’araldica, Premio donna italiana 2023 come Eccellenza letteraria italiana per la divulgazione della storia e dell’arte italiana nel mondo. A Novembre 2023 vince il Premio istituzionale di giornalismo New Sky Award istituzionale dell’Accademia di Giornalismo del Kazakistan, prima su 4600 partecipanti da tutto il mondo.

Nel 2022 viene scelta e nominata tra le Madri Fondatrici della Repubblica dei poeti ne diviene Console e Accademica. Nello stesso anno diviene Ambasciatrice dell’Ente Pro Loco Puglia e nel 2024 Gran Priore dell’Ordine dinastico di San Stanislao nonché riceve anche il Premio Fiamma della Pace degli Asburgo di Lorena con lettera di Encomio, poi il Premio Segni di Pace indetto da Wikipace per il Suo operato artistico a favore delle belle arti rivolto all’etica e alla solidarietà.

Il logo di The best in the world è opera del celebre artista digitale Ambasciatore di International art Prize Giotto, Miguel Angel Acosta Lara