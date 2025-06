Le carriere nelle forze armate USA e NATO per i dodicenni delle scuole siciliane

Studenti under 12 a lezione di carriere militari in Italia, Stati Uniti d’America e partner NATO. Dove? In un Istituto comprensivo di Palagonia, piccolo comune della provincia metropolitana di Catania.

La mattina di mercoledì 12 marzo, nell’aula magna dell’IC “Gaetano Ponte” si è tenuto l’incontro dal titolo “USA e Italia: Carriere militari a confronto”, a cui hanno partecipato gli alunni delle prime due classi della scuola secondaria di primo grado. “L’evento promosso dall’Ufficio Comunicazione e Stampa della Base USA NAS Sigonella -– si legge nella circolare della dirigente Grazia Poma - si inquadra nell’ambito del programma di socializzazione, buon vicinato e volontariato Community Relations che lega la comunità militare americana alle comunità siciliane presso le quali sono state effettuate negli anni, da parte dei militari americani, diverse iniziative di volontariato civico e linguistico culturale presso le scuole comunali dell’isola”.

Focus dell’incontro, quello di “mettere a confronto le varie carriere militari e scoprire differenze e punti in comune tra le diverse culture”.

Hanno preso parte in qualità di formatori-relatori alcuni rappresentanti delle forze armate USA di stanza nella grande aerostazione militare di Sigonella e graduati della Polizia di Stato, dell’Aeronautica militare italiana, della Marina, del Comando dei Carabinieri, dell’Esercito e della Guardia di Finanza.

“L’evento si propone non solo di dare voce al personale in uniforme, ma anche di sottolineare l’importanza del loro contributo in un settore tradizionalmente dominato dagli uomini”, scrive ancora la dirigente scolastica. “I protagonisti condivideranno la loro esperienza, che va ben oltre il ruolo di militari: raccontando sfide, sacrifici e vittorie, esploreranno anche il lato umano di una carriera che implica resilienza, determinazione e un forte senso del dovere”.

Un report sullo svolgimento dell’evento è stato pubblicato sul sito internet ufficiale della scuola di Palagonia. Si riallacciano i rapporti tra l’istituto comprensivo “G. Ponte” ed i militari della NAS di Sigonella, il titolo. “I militari USA sono stati ospiti, insieme alle forze armate italiane, dell’evento svoltosi nell’aula magna. Sono intervenuti i rappresentanti della NAS Sigonella appartenenti a diverse forze armate: la U.S. Navy, la U.S. Air Force e la U.S. Army. I militari U.S. Army che la U.S. Air Force presenti alla conferenza, fanno parte del contingente NATO”.

“A questo scambio culturale hanno preso parte tutti gli alunni delle classi prime ed alcuni alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado”, si legge ancora. “Essendo la nostra una scuola ad indirizzo musicale, si è scelto di aprire l’evento con l’esecuzione al pianoforte del brano Nuvole Bianche a cura di un’allieva di classe terza. A seguire sono stati intonati gli inni nazionali, italiano e statunitense che, seguiti dall’allegro sventolio delle bandierine, hanno segnato ufficialmente l’inizio della conferenza”.

“I militari americani ed italiani hanno raccontato la loro esperienza professionale che riguarda i campi dell’aviazione, della polizia militare e del settore amministrativo. C’è stata una bella interazione tra le due parti, mettendo a confronto le tradizioni e i diversi tipi di arruolamento. Per quanto riguarda il sistema americano, si è parlato delle varie motivazioni che li spinge ad arruolarsi: motivi professionali, la possibilità di viaggiare e scoprire il mondo e, non ultimi, i vantaggi offerti dalle forze armate americane per finanziare l’istruzione e garantire l’assistenza medica. I militari italiani hanno invece illustrato le specifiche del loro lavoro, spesso sconosciute agli adolescenti, permettendo così di comprendere pienamente il valore di indossare una divisa e aprendo loro l’immaginario di un possibile sbocco lavorativo a servizio della comunità e del Paese”.

Moderatore della lezione pluri-arma binazionale, il dottore Alberto Lunetta, responsabile dell’Ufficio relazioni esterne del Comando US Navy di stanza a Sigonella. Presenti in sala, accanto ai piccoli alunni, i responsabili delle associazioni locali “AVAP” ed “Insieme a Marianna”, del Rotary International Distretto 2110 Sicilia–Malta e il dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Blandini” di Palagonia, Antonino Fabio Marco Laudani.

Grande la soddisfazione espressa dalla preside del “Gaetano Ponte” a conclusione dell’incontro. “Siamo pronti ad ospitare nuovamente giornate di questo tipo per arricchire ed allargare gli orizzonti degli allievi della scuola”, ha dichiarato la prof.ssa Grazia Poma. La militarizzazione a stelle e strisce delle aule dell’Isola sembra purtroppo proseguire inarrestabile…

Articolo pubblicato in Stampalibera.it l’8 aprile 2025