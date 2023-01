La costruzione dell’immagine femminile: emigranti cinesi in America

Continuo la panoramica sui paradigmi razziali della società americana che hanno tentato di rendere invisibili i soggetti razzialmente marcati, privilegiando il binario nero – bianco; questa volta le donne asiatiche americane.

manifesto anti cinese

L'equazione della razza con l'oscurità ha tentato di cancellare altre categorie di differenza razziale, atteggiamento che, ancora, contraddistingue certi ambienti conservatori negli Stati Uniti.

In risposta a questa invisibilità, le donne asiatiche americane si sono unite ad altre donne di colore nello sfidare la prevalenza del dominio europeo-americano della cultura pubblica e degli standard di femminilità, riconoscendo i meccanismi con cui la razza cambia criticamente la politica di genere.

Il nazionalismo, da parte sua, insieme alla rispettabilità borghese ha svolto un ruolo cruciale nel determinare come uomini e donne erano percepiti dalla società moderna.

Il razzismo, a sua volta, ha rafforzato sia la spinta storica che quella visiva del nazionalismo; ha creato gli stereotipi delle razze superiori e inferiori. Si diceva che la storia distintiva di ogni popolo determinasse la loro superiorità o inferiorità per tutti i tempi a venire.

Il razzismo, quindi, era un nazionalismo accresciuto: le differenze tra i popoli non erano più percepite come variazioni casuali, ma come immutabili, fissate dall’ordine divino.

Il razzismo, nelle sue varie forme, ha sempre incoraggiato il nazionalismo nella sua tendenza a rivendicare il dominio assoluto e, naturalmente, come forma di accresciuto nazionalismo, sosteneva la rispettabilità borghese.

Ha sottolineato persino la distinzione tra vizio e virtù, inserendo una marcata linea tra il cosiddetto “normale” e “anormale”.

Questo razzismo era al suo apice negli anni tra le due guerre mondiali, ma aveva fatto sentire la sua influenza fin dalla metà del XIX secolo e, se vogliamo essere realisti, perdura ancora nell’età contemporanea.

Fin dagli inizi del razzismo europeo nel XVIII secolo, la descrizione dei neri includeva la loro presunta incapacità di controllare le loro passioni sessuali, e coloro che elaborarono gli stereotipi nazionali trasformarono il nobile selvaggio in un sans-culottes-senza vergogna, il quale vive in uno stato di caos, incapace di governare sé stesso.

Un gran numero di immigrati asiatici negli Stati Uniti può essere fatto risalire almeno al 1850. Le politiche e le leggi sull'immigrazione degli Stati Uniti hanno dettato il flusso e riflusso della popolazione asiatica americana negli ultimi 150 anni.

Gli immigrati asiatici americani hanno sperimentato cicli alternati di rifiuto (alimentati da pregiudizi razziali e paura della concorrenza economica) e di accettazione (motivati dal desiderio di lavoro economico e affidabile).

I primi immigrati asiatici ad entrare negli Stati Uniti furono cinesi, attirati in California dalla corsa all'oro del 1848. La costruzione della ferrovia americana nel 1860 accelerò ulteriormente l'afflusso di lavoratori cinesi. L'immigrazione cinese negli Stati Uniti raggiunse il picco di 15.740 nel 1870, oltre il novanta per cento dei quali si stabilì sulla costa del Pacifico.

Con l'aumento del numero di cinesi, i lavoratori caucasici in California cominciarono a risentire dei lavoratori cinesi. I cinesi erano considerati "culturalmente e razzialmente inferiori" e una minaccia ai livelli salariali e alle condizioni di lavoro.

Entro la metà degli anni 1870, il completamento della ferrovia transcontinentale, la crescita della forza lavoro bianca in Occidente e la depressione economica a livello nazionale incoraggiarono tutti i lavoratori bianchi a rivoltarsi contro i cinesi.

Quindi, rispondendo alla pressione del sentimento anti-cinese sulla costa del Pacifico, il 6 maggio 1882, il Congresso emanò un disegno di legge che vietava agli immigrati cinesi di entrare negli Stati Uniti.

Ma, dodici anni prima, nel 1870, nonostante l'enorme contributo finanziario degli immigrati cinesi, questi furono il primo gruppo di immigrati asiatici ad essere preclusi dall'immigrazione attraverso la politica nazionale di esclusione.

Quindi, con l'Atto di naturalizzazione del 1870, il Congresso estese il diritto di naturalizzazione a "individui bianchi, liberi e di indole buona", consentendo agli uomini neri e "liberi" di ottenere la cittadinanza in alcuni stati, ma negò ai cinesi quel diritto a causa delle loro "qualità indesiderabili".

In seguito alla negazione dell'opportunità di naturalizzare i cinesi, il Congresso, nel 1875, approvò una legislazione, la Page Law che vietava l'immigrazione di donne cinesi per "scopi immorali". Questa legge rappresentò uno dei primi sforzi per limitare l’immigrazione asiatica, senza dover fare riferimento alla razza. Con le donne cinesi escluse dall'immigrazione, la popolazione cinese negli Stati Uniti era destinata a non moltiplicarsi.

Successivamente, il 6 maggio 1882, il 47° Congresso emanò la legge sull'esclusione degli “idioti”, “lunatici” e “lavoratori cinesi” per 10 anni. Col tempo, una serie di politiche e di leggi limitò l’ingresso di qualsiasi gruppo asiatico.

Il Chinese Exclusion Act del 1882, quindi, fu la prima legge restrittiva sull'immigrazione nella storia americana. L'emergere di questa legislazione discriminatoria ha avviato un processo graduale di restrizione dell'immigrazione basato sulla razza.

L'emanazione di questa legislazione segnò la fine dell'era della libera immigrazione nella storia americana. Questa legge discriminatoria non solo ha avuto ripercussioni a lungo termine per le relazioni dell'America con la Cina, ma ha anche influenzato la politica generale di immigrazione e la politica interna.

In seguito all'emanazione della legge, l'immigrazione asiatica divenne un bersaglio costante del nativismo americano e del razzismo.

La legge sull'esclusione cinese fu prorogata più volte e nel 1904 il Congresso estese il divieto di immigrazione cinese a tempo indeterminato: la legge sull'immigrazione del 1924 fermò completamente il flusso di immigrati dall'Asia agli Stati Uniti.

Seguendo il modello degli immigrati cinesi, anche giapponesi e filippini sperimentarono il loro ciclo di accettazione e rifiuto.

Il credo liberale americano aveva promulgato una narrazione di libertà e uguaglianza per tutti. Quella narrazione, apparentemente inclusiva, mascherava le disuguaglianze di chi poteva effettivamente essere un cittadino, uno status che, alla fondazione della nazione, era limitato a tutti gli uomini bianchi liberi . Così, fin dall'inizio, razza, classe e genere furono incorporati nel corpo politico americano. Da considerare che le donne non hanno ottenuto il voto fino all'approvazione del diciannovesimo emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti, nel 1920.

Dopo che fu concessa la cittadinanza agli africani schiavizzati alla fine della guerra civile, la dinamica si spostò a quella dell'immigrazione. Quindi, dopo che il Quattordicesimo Emendamento durante la Ricostruzione concesse la cittadinanza agli uomini afroamericani, l'immaginario razziale americano sostituì gli schiavi con l'alieno-lavoratore asiatico maschio, come antitesi del cittadino-tipo.

Così, con la fine della schiavitù, il paradigma dominante di “libero vs. schiavo”, cambiò in quello di “immigrato vs. cittadino americano”.

La gerarchia razziale e di genere si intersecò con “l'immigrato concettuale” per creare nuove categorie di esclusione dell'immigrazione. La prima legge americana a limitare l'immigrazione fu, come abbiamo visto, la Page Law (1875), la quale si rivolgeva alle donne cinesi.

Anche se la legge fu originariamente scritta per escludere l'intera classe operaia cinese, l'ansia intorno ai corpi delle donne “dall’odore asiatico”, assicurò che la legge fosse applicata esclusivamente contro la migrazione femminile cinese.

Le donne della classe operaia che miravano a migrare negli Stati Uniti risposero alle leggi sull'esclusione, attraverso il loro contegno di rispettabilità ; ad esempio, vestivano con abiti raffinati e mostravano un modo "rispettoso" per convincere i funzionari dell'immigrazione degli Stati Uniti che avrebbero dovuto essere ammesse. Così le comunità asiatiche americane implementarono pratiche culturali per rispondere all'eredità storica dell'immigrazione e dell'esclusione della cittadinanza.

Nel film del 1939 King of Chinatown, si intravede l'attrice americana Anna May Wong che mette giù i suoi strumenti chirurgici, togliendosi la cuffia e la maschera dopo un'operazione di emergenza di successo.

King of Chinatown sottolinea la competenza professionale del personaggio interpretato dalla Wong, la dottoressa Mary Ling, perché subito dopo l'intervento il direttore dell'ospedale le offre la posizione di chirurgo residente.

In toni melodiosi e un accento britannico di classe superiore, Wong declina fermamente ma cortesemente la prestigiosa nomina, perché desidera raccogliere fondi per portare forniture mediche in Cina al fine di combattere l'invasione giapponese.

Con il suo caratteristico sorriso, Wong cammina con grazia attraverso la stanza, la gonna e la camicetta progettate dalla costumista statunitense Edith Head, evidenziando la sua moderna professionalità Americana.

Copertina della rivista Look Anna May Wong

La copertina di Look, all'incirca l'equivalente della rivista People Weekly di oggi, nel numero di marzo 1938 comprendeva un sottotitolato di due pagine "La ragazza cinese più bella del mondo", includendo la famosa fotografia di Wong affiancata dall’attrice tedesca Marlene Dietrich. Anna May Wong (1905-1961) è stata la principale attrice asiatica americana del ventesimo secolo.

Con la copertina della rivista Look e numerosi articoli e caratteristiche su di lei che apparvero durante la sua carriera, Wong assicurò l'attenzione non solo della sua comunità cinese americana ma anche del pubblico americano in generale.

L'importanza dei ruoli cinematografici cinesi americani di Wong e della copertina della rivista Look era triplice.

In primo luogo, attraverso il suo ritratto della bellezza e della moda moderna, come esemplificato nei suoi film e nella stampa, Wong ha dimostrato alla società americana che gli asiatici sono umani.

Dimostrare l'umanità è stato il passo essenziale per stabilire lo status civile all'interno del razzismo scientifico.

Una volta stabilito, quello status civile ha gettato le basi per i diritti legali, i diritti civili e quindi la sensazione di appartenenza della cittadinanza culturale allo stato-nazione americano.

Sebbene sia discutibile se l'acquisizione di tratti "civilizzati" come i modi europei, i gesti, i modi di espressione verbale e lo status sociale della classe superiore siano di per sé atti di potenza, tuttavia segnalano la possibilità di accesso agli strumenti di potere.

Anna è stata coinvolta in oltre sessanta film. Era un'attrice versatile che voleva mettersi alla prova non solo nei film, ma anche come performer alla radio, sul palco, alla televisione e sorprenden in tutto il mondo. Il film Shanghai Express del 1939, diretto da Josef von Sternberg, in cui ha recitato con Marlene Dietrich, è ancora un classico.

La figura di questa attrice pioniera, rappresenta un simbolo che in un particolare momento della storia ha perseverato quando c'era molta discriminazione nei confronti delle persone di origine cinese e solo opportunità limitate per loro nella società occidentale. Le convenzioni di genere non solo hanno reso Anna May Wong l'unica donna in un mondo di uomini, ma hanno anche influenzato la sua capacità di mostrare la forza fisica. In sequenze d'azione, Wong mostra imprese eroiche quando è sola, non con uomini intorno a lei.

Anche se il primo successo di Anna May Wong nei film e come icona culturale può essere attribuito al fascino dell'imperialismo occidentale, la sua capacità di interpretare ruoli cinematografici cinesi americani deve essere valutata nel contesto di una Hollywood che cambia.

Studiosi della cultura afroamericana nel cinema hanno scoperto, come nel caso dei cinesi americani, una tendenza generale ai ritratti più "positivi" nei ruoli cinematografici degli anni '30.

Il decennio è stato un punto di svolta per gli afroamericani nei film, in quanto hanno sicuramente acquisito ruoli più importanti.

Ruoli “positivi” simili erano disponibili anche per attori e attrici latinoamericane, in parte a causa della politica di buon vicinato degli Stati Uniti nei confronti dell'America Latina alla fine degli anni '30.

Anna May Wong ha usato la moda moderna per rivendicare bellezza, umanità e modernità per i cinesi americani. Tali affermazioni le hanno permesso di contrastare il razzismo scientifico, l'orientalismo e l'immagine degli asiatici come perpetui stranieri negli Stati Uniti.

Tali marcatori di modernità di genere erano fondamentali per affermare di appartenere allo stato-nazione.

Piuttosto che adottare stili americani o occidentali al 100%, l’attrice ha sapientemente associato le influenze culturali asiatiche e la moda occidentale nel tempo contemporaneo, negando così i costumi "esotici" e "antichi" che servivano a marcare gli asiatici come arretrati e non moderni.

Anna May Wong non è stata affatto l'unica donna di origine cinese degli anni '30 ad attirare l'attenzione del pubblico e dei media americani. L'impatto culturale e politico di Madame Chiang Kai-shek (Mei-ling Soong) ha segnato l'interesse americano per la modernità femminile cinese. Educato negli Stati Uniti, come moglie del generale Chiang Kai-shek, il leader della nazione cinese e leader di Taiwan, l'aspetto moderno, cosmopolita e occidentale di Chiang ha aiutato le loro affermazioni sulla vera Cina.

Ma torniamo, dopo questa parentesi, agli avvenimenti che segnarono l’impatto della presenza della cultura cinese negli Stati Uniti.

Questa politica restrittiva di immigrazione, che escludeva gli "alieni" definiti dalla razza, non cambiò fino a dopo l'attacco del Giappone a Pearl Harbor il 7 dicembre 1941. Quell'improvviso attacco portò direttamente ad una trasformazione cruciale della politica di immigrazione anti-cinese dell'America.

Subito dopo l'attacco, il presidente Roosevelt firmò un proclama presidenziale che permetteva l'arresto di qualsiasi straniero giapponese "considerato pericoloso per la pace pubblica o la sicurezza degli Stati Uniti.

Sebbene Kido Saburo, presidente della Japanese-American Citizens League, dichiarò esplicitamente, in una trasmissione radiofonica il giorno successivo, che i giapponesi americani erano "americani leali", gli agenti del Federal Bureau of Investigation raccolsero centinaia di giapponesi americani e molti di loro furono arruolati nell'esercito degli Stati Uniti per testare la loro "lealtà" agli Stati Uniti.

Quindi, durante la seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti e la Cina divenuti alleati contro il Giappone, fu abrogato il Chinese Exclusion Act del 1882 con il famoso Chinese Repealer (Abrogazione dell’esclusione cinese).

In qualità di alleato degli Stati Uniti contro il Giappone, durante la seconda guerra mondiale, i risentimenti cinesi per le leggi sull’esclusione non poterono più essere ignorati.

Durante il periodo 1947-1965, i cambiamenti nelle leggi sull'immigrazione degli Stati Uniti trasformarono radicalmente la composizione di genere delle comunità asiatiche americane. Con l'inizio della seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti guardavano alle nazioni asiatiche, sia come manodopera a basso costo, ma anche come siti militari strategici e potenziali alleati, in primo luogo, la guerra contro le potenze dell'Asse, il Giappone in particolare e, in secondo luogo, la guerra fredda tra la Russia comunista e l'America capitalista.

Già nel 1943, le politiche di immigrazione degli Stati Uniti nei confronti dei cinesi riflettevano questo spostamento verso l'alleanza internazionale, quando il Congresso passò il Chinese Repealer, ponendo fine alle precedenti leggi di esclusione e permettendo ai cinesi di naturalizzarsi e diventare cittadini.

Segnando anche un cambiamento distinto nella politica di immigrazione, gli Stati Uniti permisero la formazione della famiglia, concedendo lo stato di immigrazione senza quota alle mogli cinesi dei cittadini invertendo, così, la pratica di lunga data di escludere le donne cinesi. Ora i cittadini avrebbero potuto chiedere ai loro coniugi di unirsi a loro e formare famiglie.

Ai filippini e agli indiani furono estese simili opportunità di immigrazione e cittadinanza, così come l'estensione dello status di non quota per coniugi e figli, nel 1946.

Tali cambiamenti di politica hanno chiaramente influenzato il carattere dell'immigrazione asiatica nel dopoguerra: cinesi, filippini e indiani avrebbero potuto stabilirsi definitivamente negli Stati Uniti, diventare cittadini legali e stabilire famiglie da questa parte del Pacifico.

Oltre a questi cambiamenti politici che produssero, in una certa misura, cambiamenti nel carattere di genere delle comunità di immigrati, il Congresso alla fine approvò, nel 1965, diverse categorie di preferenza che favorirono gli immigrati di uno strato economico più privilegiato, vale a dire professionisti e cittadini stranieri con capitale da investire negli Stati Uniti.

Tuttavia, anche prima che gli emendamenti del 1965 fossero emanati, gli eventi politici globali e la politica della Guerra Fredda crearono una categoria di rifugiati politici la quale permise a circa cinquemila studenti universitari e laureati cinesi, prevalentemente delle classi superiori e medie, di chiedere asilo negli Stati Uniti.

In altre parole, la riduzione dell'esclusione razziale a livello di politica statale ufficiale non si tradusse in una riduzione delle esclusioni informali, che si verificavano nella società civile americana.



Nel dopoguerra, i principali gruppi asiatici americani per i diritti civili come la Chinese American Citizens League, un’organizzazione sino-americana, fondata a San Francisco, per garantire pari diritti agli americani di origine cinese hanno incentrato i loro incontri annuali sui concorsi di bellezza.

La capacità di una minoranza razziale e di una comunità post-coloniale di selezionare una cittadina ideale attraverso un concorso di bellezza ha dimostrato modernità, l'idoneità dei soggetti coloniali per l'autogoverno e, in quella particolare epoca, la politica capitalista liberale della Guerra Fredda.

Quindi non sorprende che in questo momento non solo vediamo la proliferazione dei concorsi di bellezza asiatici americani, ma anche i concorsi afroamericani e caraibici si siano moltiplicati, e sono emersi anche i concorsi internazionali Miss Mondo e Miss Universo.

La cresta dell'onda orientale si è verificata in un momento critico della storia dell'America, in una stretta fascia di tempo tra la fine dei processi per il tradimento della Rosa di Tokyo nel 1949 e l'inizio del grave coinvolgimento degli Stati Uniti nella guerra del Vietnam nei primi anni '60.

L'onda orientale utilizzò queste donne per agire come simboli dell'attuale integrazione razziale interna.

Portò le donne asiatiche alla ribalta nazionale e normalizzò l'aumento della migrazione delle spose da guerra asiatiche.

Questa nuova ondata orientale fu nettamente diversa dalla classica costruzione dell'orientalismo, perché dispiegò la bellezza femminile e il matrimonio interrazziale per rinnegare il razzismo.

Nel corso della storia degli Stati Uniti, le immagini della Cina hanno popolato l'immaginazione americana. Sempre in movimento, queste immagini possono spostarsi rapidamente, come hanno fatto durante i primi decenni del ventesimo secolo. Durante questi anni gli Stati Uniti hanno sperimentato un dibattito sempre più aperto, per quanto riguarda le relazioni razziali e i diritti delle donne e hanno affrontato allineamenti geopolitici e conflitti che hanno contribuito al graduale spostamento della nazione verso l'essere una potenza internazionale.

Al culmine della seconda guerra mondiale, la cosiddetta mistica cinese, un'immagine romanzata, progressista e di genere della Cina, la "nuova Cina" - sarebbe stata coltivata dai governi di entrambe le nazioni e ampiamente considerata tra il pubblico americano.

Allo stesso tempo, la Cina si è trasformata in uno stato nazionale moderno e ha cercato, per il suo ruolo, la legittimità internazionale. Di conseguenza, a partire dagli anni '30 gli americani iniziarono a immaginare la Cina in modo diverso, non più come una terra aliena e lontana, ma come dimostrazione della promessa della democrazia e della cultura americana di trasformare le altre nazioni.

Tre donne incarnarono la mistica cinese per gli americani durante gli anni '30 e '40: Pearl S. Buck, Anna May Wong e Mayling Soong. Essendo, rispettivamente, l'autrice del romanzo best-seller The Good Earth (“La Buona Terra” dove descrive riccamente la vita contadina in Cina), la seconda, l'unica attrice cinese americana contemporanea a raggiungere la ribalta internazionale e, terza, la moglie del leader nazionalista cinese Chi-ang Kai-shek.

Buck, Wong e Soong sono state di gran lunga le donne più importanti associate alla Cina durante questo periodo.

Nel cinema di Hollywood, c'è una distinzione tra "asiatico" come categoria razziale e "asiatico americano" come etnico, i primi venivano spesso criminalizzati per la loro autonomia culturale mentre i secondi furono lodati quando assimilati nella cultura tradizionale americana.

Per concludere, Anna May Wong, una delle attrici pionieri cinesi americane di Hollywood, rimane un enigma più di mezzo secolo dopo la sua morte. In alternativa è considerata l’incarnazione dell'appello orientale, al tempo stesso rinnegata come un doloroso promemoria della sottomissione asiatico-americana nell'industria cinematografica americana e recuperata come una figura cosmopolita dell'inizio del XX secolo.

Comunque, come attrice cinese-americana, è stata semplicisticamente equiparata ai suoi personaggi "cinesi", portando a interpretazioni riduttive: la sua recitazione rappresentava (per gli orientalisti occidentali) o travisava (per i nazionalisti cinesi) la "autentica" cinesità.

La recitazione, per così dire, “gialla” di Wong dipende, probabilmente, dalla sua mobilitazione dei drammatici costumi cinesi, dal linguaggio del corpo e dall’uso sporadico del dialetto Taishanese, parlato nella contea di Taishan, nella provincia di Guandong.

Questo, combinato con i suoi ampi sforzi (e investimenti finanziari) per ottenere un accento britannico e la più recente moda occidentale, le ha permesso di flirtare con più identità.

La recitazione "cinese" di Wong dovrebbe essere compresa su svariati livelli: recitare in ruoli cinesi, recitare da cinese, recitare come cinese e interpretare ruoli presumibilmente cinesi. Questi livelli attingevano, imitavano e criticavano, implicitamente, il “razzismo della faccia gialla”.

Questo contenuto può essere ascoltato, con brani musicali, in Podcast:

https://youtu.be/lVOXfjCzTXk