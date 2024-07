Italia vicina agli alluvionati brasiliani

All'inizio di maggio una grande alluvione ha colpito lo stato meridionale del Brasile Rio do sur e Porto Alegre. Ci sono stati un centinaio di morti e molti dispersi. Lo stato centrale ha disposto degli aiuti

Si tratta di una area densamente popolata da italiani, da nipoti di emigranti italiani dell'inizio del secolo scorso. Si stima che circa il 40% della popolazione sia composta da immigrati di origine italiana, in particolare provenienti dal Veneto. l'Italia è stata vicina a questa comunità. Si stima che le persone rimaste senza casa siano seicentomila. A fine maggio un aereo cargo con venticinque tonnellate di aiuti è stato inviato dall'Italia grazie all'organizzazione del ministero degli esteri Si stanno inoltre raccogliendo donativi.

Il Vaticano ha donato un milione. È stato aperto dal consolato italiano un conto per i donativi. Sembra che si sia aggiunto un altro mezzo milione. Un paio di settimane fa il presidente Mattarella in visita ufficiale in Brasile si è recato a nome del nostro paese a Porto Alegre dove ha incontrato la comunità italiana.

Foto Quirinale