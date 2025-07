Le mafie godono di buona salute

La relazione della Direzione Investigativa Antimafia per il 2024 delinea il volto imprenditoriale delle mafie in Italia. Ecco una panoramica di ‘ndrangheta, cosa nostra, camorra e quarta mafia foggiana, più un focus sul territorio veneto. di Antonio Massariolo (*)

“Non si può guardare alla delinquenza organizzata solo volgendo lo sguardo verso i territori del sud Italia”. Inizia così la relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia per il 2024. Le parole sono del Generale della Guardia di Finanza Michele Carbone, direttore della DIA. Una premessa chiara che fuga ogni dubbio anche su chi pensa che le mafie siano solo affari del meridione.

Dalla relazione, che per la prima volta accorpa entrambi i semestri, quindi diventa annuale, e che è riferita al 2024, emerge chiaramente il volto delle organizzazioni criminali, che è per forza di cose quello imprenditoriale. “Follow the money” diceva ormai 30 anni fa il giudice Giovanni Falcone, e da quel momento in poi questa frase è divenuta sempre più importante. Impresa, relazioni e forte vocazione economica rendono le mafie camaleontiche e imperniate nell’economia legale.

Il volto della ‘ndrangheta

La relazione della Direzione Investigativa Antimafia fotografa la ‘ndrangheta come un’organizzazione criminale “proteiforme”, cioè capace di assumere aspetti o atteggiamenti molto diversi tra loro. Una mafia camaleontica che ha sicuramente una vocazione affaristico-imprenditoriale aiutata dalla sua “versatilità tattica straordinaria, che le consente di adattarsi ai molteplici contesti in cui opera. Essa attrae abilmente i propri interlocutori – che spaziano dagli attori della politica locale agli operatori economici e imprenditoriali – prospettando un apparente ventaglio di opportunità e vantaggi immediati, per poi fagocitare e controllare tutti i settori in cui penetra”. Tutto ciò la rende una protagonista di rilievo nell’ambito del narcotraffico internazionale.

Come tutte le mafie anche la ‘ndrangheta è fatta anche e soprattutto da professionisti, grazie ai quali ha saputo intercettare, nel tempo, le misure di sostegno economico‐finanziario varate da istituzioni europee e nazionali, diversificando i propri investimenti secondo una logica di massimizzazione dei profitti, in particolare nei settori maggiormente vulnerabili. La modalità più classica è quella di “aiuto” alle persone e aziende in difficoltà, tramite liquidità economica che però poi si tramuta in pretese di quote sempre maggiori fino allo svuotamento totale dell’attività.

La peculiarità della ‘ndrangheta poi, è quella di essere ancora molto legata alla familiarità: “L’affermazione criminale dei clan calabresi si fonda, in primis, sui vincoli tradizionalistici e familiari, che rafforzano la struttura fin dalla base – si legge nella Relazione -. I legami di sangue, infatti, rappresentano una caratteristica endemica che ha permesso alle cosche di preservarsi in misura superiore rispetto ad altre matrici mafiose, riducendo l’esposizione al rischio del pentitismo”.

Cosa nostra

Abbiamo parlato in primis della ‘ndrangheta perché, ad oggi, in Italia è la più potente. Rimangono però attive e pericolose anche tutte le altre mafie storiche. Tra queste Cosa nostra, che ha sicuramente subito forti colpi al suo potere dalle operazioni di contrasto, ma che è ancora viva e attiva. “A Palermo e nelle province occidentali – si legge nella Relazione -, la prolungata assenza di una leadership solida e riconosciuta ha determinato ciclici avvicendamenti e tentativi di stabilizzazione tra le nuove e le vecchie generazioni, configurando un modello di coordinamento fondato sulla condivisione delle linee d’indirizzo e su una gestione operativa ‘intermandamentale’”.

Oltre a Cosa nostra, in Sicilia sono presenti altre organizzazioni criminali di matrice mafiosa come la stidda, storicamente radicata nel quadrante meridionale dell’isola e che si caratterizza per una struttura orizzontale. È composta da gruppi autonomi che storicamente sarebbero nati in contrapposizione a cosa nostra, ma che attualmente hanno attuato con quest’ultima intese di condivisione e spartizione degli affari illeciti.

Camorra

Per quanto riguarda la struttura camorristica, la relazione della DIA fa notare come accanto a organizzazioni criminali che potrebbero essere definite, per struttura e per capacità delinquenziali, di “livello inferiore”, cioè quelle condensate attorno a piccoli nuclei familiari e orientate principalmente allo spaccio di stupefacenti e alle pratiche estorsive, coesistono organizzazioni mafiose di più lunga tradizione. Queste nel tempo si sono evolute in strutture organizzative e hanno obiettivi diversi e più grandi. Sono dei veri e propri “cartelli” o “confederazioni” che agiscono come delle imprese mafiose entrando in amministrazioni locali, soprattutto tramite la corruzione, e infiltrando il sistema economico legale, con il coinvolgimento di imprenditori collusi o di professionisti, i cosiddetti “colletti bianchi”. Tutto questo con lo scopo di riciclare gli enormi flussi di denaro di provenienza illecita.

Mafie pugliesi e lucane

Le mafie in Puglia attualmente sono le più rumorose e violente. Il contesto criminale pugliese viene tradizionalmente suddiviso in tre fattispecie mafiose distinte: camorra barese, mafie foggiane e sacra corona unita. Tre diverse organizzazioni che però, all’occorrenza, collaborano tra di loro.

Camorra barese

La Relazione disegna la camorra barese come una “pluralità di clan indipendenti privi di una connotazione unitaria la cui struttura è comunque di tipo verticistico, diversificata da caso a caso”. La camorra barese ha al suo interno, ruoli e “gradi” stabiliti da rituali di affiliazione che sono simili a quelli della camorra napoletana e della ‘ndrangheta.

Ogni clan poi ha una sua specifica area geografica di influenza, con propri esponenti apicali, quadri intermedi, manovali del crimine, soldati e gruppi di fuoco.

Le attività dei clan della camorra barese sono estorsioni, usura, contrabbando, scommesse illecite, edilizia, ciclo dei rifiuti, del trasporto delle merci su strada e delle attività connesse alle lotterie e alle scommesse on line.

La mafia foggiana o quarta mafia

La criminalità organizzata foggiana della anche la quarta mafia, ha al suo interno diverse identità mafiose distinte: la società foggiana, la mafia garganica, la mafia sanseverese e la mafia cerignolana che operano in tutta la provincia. L’attività criminale si può dividere in quattro quadranti geografici: Foggia, Macro-area del Gargano, Alto Tavoliere e Basso Tavoliere.

La società foggiana è radicata più nella città di Foggia ed è una mafia fatta di estrema violenza. Ha un modello di tipo federativo ed è articolata convenzionalmente in tre batterie, quella dei Sinesi-Francavilla, quella dei Trisciuogliotolonese e quella dei Moretti-Pellegrino-Lanza. Per quello che si sa, ad oggi, grazie alle interdittive, la DIA ci dice che quest’ultima è attiva prettamente nel settore dell’edilizia ed in quello sanitario-assistenziale dov’è presente anche la batteria dei Sinesi-Francavilla. Questa “lavora” anche nei campi dell’edilizia e dell’agricoltura.

La mafia garganica sono i Montanari, il clan Lombardi-Romito-Ricucci, il clan Perna-Iannoli e il clan Raduano. I Lombardi-Romito-Ricucci sono attivi principalmente a Manfredonia dove sono stati in grado di condizionare il comparto politico-amministrativo della città. Il clan ha anche interessi extra-regione ed ha interagito con alcune cosche della ‘ndrangheta

La mafia sanseverese infine viene chiamata così da una sentenza della Corte di Cassazione del 17 maggio 2024. È di fatto un’entità distinta dalla società foggiana, anche se si è originata da questa. In particolare il legame è con i Moretti-Pellegrino-Lanza.

Le formazioni mafiose della città di San Severo sono due, contrapposte tra di loro: i Nardino e i Testa–La Piccirella. I primi nel 2024 hanno ricevuto un’interdittiva per una ditta individuale attiva nel settore del commercio all’ingrosso di autoveicoli, i secondi invece sono più attivi nella ristorazione, come dimostra l’interdittiva adottata nei confronti di una ditta individuale la cui titolare è figlia di un elemento di spicco di quel clan. Infine c’è il clan Piarulli a Cerignola, che secondo la DIA è quello che “dispone di una capacità finanziaria tale da riuscire a diversificare le operazioni di riciclaggio in molteplici attività economiche (gestione di sale ricevimento, alberghi, distributori di carburante, supermercati, autoparchi, aziende del settore agroalimentare). I principali settori di interesse criminale sono: la gestione su larga scala del traffico di stupefacenti; i furti di mezzi anche speciali e di autovetture con conseguente ricettazione e riciclaggio operati tramite la vendita dei relativi pezzi su larga scala, anche online; il traffico di armi, di idrocarburi e di generi alcolici sofisticati”

La sacra corona unita infine è attiva tra le province di Lecce e Brindisi. A Lecce e provincia operano il clan Briganti e il gruppo Pepe–Penza. Due famiglie con una struttura gerarchica che sono presenti nell’economia legale nei settori della disinfestazione/sanificazione degli ambienti e quello dei lavori di scavo e movimento terra, come dimostrano le due interdittive adottate nei confronti di altrettante società riconducibili, direttamente o indirettamente, al clan. Il clan Tornese invece, secondo la DIA, sarebbe “egemone a Monteroni di Lecce, ed è quello maggiormente radicato e strutturato, con influenza in molti altri Comuni della provincia anche attraverso le frange Politi, Rizzo e Nocera e al clan Padovano”. Altre tre interdittive nel 2024 sono state emesse nei confronti di altrettante società operanti nei settori della costruzione di edifici, dell’agricoltura ed alberghiero. Queste sono arrivate per il legame con altre società già destinatarie di interdittive antimafia nonché, come si legge nella Relazione, “per gli acclarati legami con un’altra società anch’essa destinataria di interdittiva antimafia in quanto legata alla cosca calabrese Arena–Nicoscia di Isola Capo Rizzuto (KR).

Le mafie in Veneto

Tutto ciò si può riscontrare anche in Veneto, regione che non ha visto nascere le mafie storiche ma che ha il triste primato d’aver avuto una sua mafia autoctona, l’unica del nord Italia: la Mafia del Brenta. In Veneto da anni è presente un radicamento delle organizzazioni criminali, soprattutto di matrice ndranghetista nel veronese e camorrista nel veneto orientale. Ciò che emerge dai dati della DIA riferiti al 2024, purtroppo, non fa che confermare la situazione. Lo scorso anno due aziende operanti nel settore delle costruzioni e del nolo a freddo di macchinari e fornitura di ferro lavorato e un’altra attiva nel settore del commercio di autovetture sarebbero risultate vicine a cosche della ‘ndrangheta, le prime provenienti dalla provincia di Verona e la seconda da quella di Treviso. Nella provincia di Rovigo poi, due imprese operanti nel settore delle compravendite immobiliari e delle costruzioni sono risultate essere riconducibili ad un soggetto legato ad una famiglia di cosa nostra palermitana, motivo per cui hanno ricevuto un’interdittiva antimafia, cioè quel provvedimento adottato dal Prefetto per impedire che soggetti in qualche modo legati alla criminalità organizzata possano avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione.

Anche il Prefetto di Venezia ha emesso due provvedimenti nei confronti di società operanti nel settore del commercio di alimenti e dell’edilizia, quest’ultima riconducibile a soggetti “vicini” alla stidda di Gela e al clan camorristico dei casalesi. E sempre i casalesi avrebbero avuto alcune ingerenze che hanno portato anche il Prefetto di Vicenza ad emettere lo stesso provvedimento nei confronti di una società attiva nel settore della raccolta, stoccaggio e riciclaggio di rifiuti.

Di sentenze passate in giudicato ormai in Veneto ce ne sono molte, dalla Mala del Brenta all’inchiesta Camaleonte fino alle altre inchieste, alcune non ancora finite in cassazione. Tra queste la Fiore Reciso, conclusasi anch’essa a gennaio 2018 e che ha portato all’arresto di 16 persone indagate a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, al riciclaggio, all’autoriciclaggio, allo spaccio e al traffico di sostanze stupefacenti. In particolare sarebbero emersi contatti con esponenti delle famiglie Giglio di Strongoli (KR) e Giardino. La Terry, l’Avvoltoio, la Hope e poi le due incentrate sul veronese e denominate Taurus e Isola Scaligera. Per quanto riguarda la prima la Corte d’Appello di Verona ha riconosciuto l’esistenza sul territorio scaligero di un locale di ‘ndrangheta, rappresentato dalla famiglia Giardino, come estensione della cosca degli Arena. Sentenza confermata poi in cassazione nel giugno 2024. Nel caso di Isola Scaligera l’esistenza sempre nella provincia di Verona di ‘ndrine della piana di Gioia Tauro (RC) quale espressione degli interessi illeciti delle famiglie calabresi Gerace-Albanese-Napoli-Versace.

Sempre nel 2024 c’è stata anche la sentenza della Corte di Appello di Venezia, per quanto riguarda il processo Papillon, cioè quello riferito a dei personaggi, ex Mala del Brenta, che usciti dal carcere avrebbero provato a rimettere in piedi un’organizzazione criminale del tutto similare a quella che negli anni ‘80 imperversava la Riviera del Brenta.

Anche la famiglia Iovine, cartello casertano dei Casalesi, sarebbe stata presente in Veneto, come confermato dall’indagine Piano B della DIA di Trieste.

C’è poi il tema delle mafie straniere. Dalle indagini del 2024 emerge che “nel territorio veneto è stata appurata, nel tempo, la proliferazione di complesse e strutturate organizzazioni criminali straniere del tutto autonome rispetto alle più note matrici mafiose italiane. I principali interessi illeciti di dette compagini si manifestano, principalmente, nel traffico di stupefacenti e di armi, nell’immigrazione clandestina e nello sfruttamento della prostituzione ma, talvolta, sono emersi coinvolgimenti in delicati e articolati meccanismi fraudolenti economico-finanziari. Alcune consorterie criminali straniere hanno assunto un pressante controllo delle attività illecite in alcune aree della regione evidenziando una spiccata metodologia mafiosa, tanto da essere giudiziariamente riconosciute quali mafie”. A tutto ciò bisogna sempre ricordare anche alcuni eventi che hanno dimostrato come il caporalato fosse ben presente anche in alcune grosse aziende con sede nella provincia padovana.

(*) Testo e foto originali ripresi da https://ilbolive.unipd.it/it/news/societa/mafie-italia-relazione-dia-2024