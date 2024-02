In Puglia sempre più episodi di aggressioni agli insegnanti

La violenza nelle scuole è un problema che sta assumendo proporzioni preoccupanti in varie città della Puglia. Gli episodi non sono più dei casi sporadici ed isolati. Non solo a Taranto, dove recentemente un gruppo di genitori ha aggredito un’insegnante e dirigente d'Istituto all’uscita da scuola, ma anche a Lucera, nel Foggiano, dove il preside dell’istituto Bozzini-Fasani, Pasquale Trivisonne, è stato malmenato dalla madre di un alunno.

Il motivo dell’aggressione non è ancora chiaro, ma sembra essere legato alla punizione inflitta ad alcuni alunni che avrebbero aggredito il figlio della donna. L’aggressione è avvenuta all’interno del cortile della scuola e coinvolge due alunni di prima media che frequentano la stessa classe. Un terzo studente, di terza media, ha ripreso la scena con un telefono cellulare.

Il preside Trivisonne ha saputo dell’accaduto il giorno successivo e ha convocato un consiglio di classe straordinario per sospenderne le attività scolastiche per cinque giorni sia all’aggressore che al ragazzo autore del video. Tuttavia, la madre del ragazzo vittima dell’aggressione, non soddisfatta dalla sanzione comminata ai due, è entrata nell’istituto eludendo la sorveglianza e ha aggredito il preside con calci e pugni alla presenza della vice preside, che ha tentato invano di bloccarla.

Il preside ha dovuto ricorrere alle cure mediche e ha ricevuto una prognosi di cinque giorni, mentre la vice preside ha avuto due giorni di prognosi per lo shock subito. Nonostante l’aggressione, il preside ha sottolineato che la sua unica preoccupazione sono gli alunni e la salvaguardia degli studenti, e ha ribadito l’importanza di mantenere alta la guardia sul tema del bullismo.

Questi episodi di violenza mettono in luce la necessità di affrontare il problema del bullismo e della violenza nelle scuole in maniera più efficace. È fondamentale che genitori, insegnanti e dirigenti scolastici lavorino insieme per creare un ambiente sicuro e rispettoso per tutti gli studenti. La sicurezza e il benessere dei bambini devono essere una priorità assoluta per il nostro sistema scolastico ma per garantirlo è necessaria che anche le famiglie assolvano pienamente al compito di "agenzia di educazione primaria". In nucleo famigliare e affettivo è il luogo dove tutto deve cominciare ed essere comunicato ai figli. Se manca questo punto di partenza educativo tutto diventa più difficile.