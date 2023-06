“Chiedete e vi sarà dato”: lo spettacolo di Pina di Gennaro e Andrea Jiménez al Teatro Trianon Viviani

Venerdì 23 giugno al Teatro Trianon Viviani di Napoli, alle ore 20, si terrà lo spettacolo “Chiedete e vi sarà dato” per la regia di Pina di Gennaro e Andrea Jiménez e prodotto da Cidis Ets.

Lo spettacolo basato sulla drammaturgia di Andrea Jiménez nasce nell’ambito del progetto “Quartieri di vita. Life infected with social theatre!” organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival con il sostegno dell’Instituto Cervantes de Napoles e di Eunic Global. In scena ci saranno Bosha Moghimi, Claudia Giuranna, Diba Abdollahi, Grazia Famiglietti, Martina dell’Aversana, Marianna Monda, Pina di Gennaro, Solene Bresciani, Valeriia Luganskaia.

Dieci donne provenienti da diverse parti del mondo si riuniscono per riflettere sul loro rapporto con il desiderio, il bisogno e il volere. Le donne sono state a lungo viste come uno strumento per realizzare i desideri e le fantasie degli altri, in particolare degli uomini; ma oggi i loro bisogni, fantasie e desideri saranno al centro, loro stesse chiederanno quello che vogliono. Avranno il coraggio di chiedere. Ci hai mai provato? Non è facile come sembra….

Faccio teatro con, per e sulle persone che sono in sala, sperando di onorare questo improbabile incontro di persone che altrimenti non si sarebbero mai incontrate.

Ci riuniremo per sollevare le domande a cui non è possibile rispondere con le parole

Osare guardare le nostre paure

Abbandonarsi alla tenerezza

Abbracciare la rabbia

Per dare un nome al desiderio

Per farlo accadere. Per credere di nuovo

Osare vedere ed essere visti.

Qualunque cosa accada sarà l’unica cosa che sarebbe potuta accadere.Rendiamolo gioioso.

REGIA ANDREA JIMÉNEZ & PINA DI GENNARO

DRAMMATURGIA ANDREA JIMÉNEZ

CON BOSHRA MOGHIMI, CLAUDIA GIURANNA, DIBA ABDOLLAHI, GRAZIA FAMIGLIETTI, MARTINA DELL’AVERSANA, MARIANNA DI MONDA, PINA DI GENNARO, SOLENE BRESCIANI, VALERIIA LUGANSKAIA

TECNICO GENNARO MARIA CEDRANGOLO

PRODUZIONE CIDIS ONLUS

QUESTO SPETTACOLO NASCE NELL’AMBITO DEL PROGETTO QUARTIERI DI VITA. LIFE INFECTED WITH SOCIAL THEATRE!, ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL, CON IL SOSTEGNO DELL’ INSTITUTO CERVANTES DE NÁPOLES E DI EUNIC GLOBAL

TEATRO TRIANON VIVIANI

23 GIUGNO 2023 ORE 20.00

DURATA 50 MINUTI