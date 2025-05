Bisacquino (PA) - Successo al gran galà del "Borgo Film Fest"

Si è conclusa la seconda edizione del “Borgo Film Fest - Premio Frank Capra”, che ha vissuto il suo apice domenica 18 maggio col Gran Galà in piazza Triona, evento in grado di fondere la magia del cinema col cuore pulsante dei borghi siciliani.

A fare da madrina della serata l’attrice siciliana Tania Bambaci, tra le protagoniste del film “L’Amore che ho”, la quale ha dichiarato: “Partecipare al Borgo Film Fest è per me un onore: questo festival non solo valorizza il talento artistico; ma restituisce luce e visibilità ai luoghi autentici della nostra terra. Il cinema è uno strumento potente per raccontare e preservare la nostra identità”. La cerimonia è stata condotta dallo showman Sasà Salvaggio e dalla presentatrice Olga Galluzzo, che hanno intrattenuto il pubblico con professionalità ed ironia in una serata ricca di emozioni. Tra gli ospiti d’eccezione gli attori Rosario Terranova, Orio Scaduto e il regista Paolo Licata. A dare ritmo alle premiazioni l’esibizione del gruppo folk “Cantu e Cuntu” e dell’artista Nicola Puleo. Premi alla carriera all’intensa e talentuosa attrice palermitana Stefania Blandeburgo, simbolo del cinema d’autore siciliano: “Ricevere questo premio alla carriera, in una cornice suggestiva, come quella del Borgo Film Fest, è per me un’emozione profonda. Il cinema ha il potere di raccontare, di far vivere e rivivere luoghi, volti, storie e per me, che sono profondamente legata alla mia terra, la Sicilia, ogni ruolo è sempre stato anche un modo per portare con me l’anima di questa isola straordinaria. Valorizzare i territori siciliani attraverso il cinema non è solo un atto artistico; ma anche un dovere culturale. I nostri borghi, le nostre tradizioni, le luci e le ombre della Sicilia meritano di essere raccontate con verità, con amore e con rispetto. Credo che investire nel cinema, che parte dal territorio significhi far crescere una nuova consapevolezza identitaria e offrire opportunità ai giovani talenti locali”: ha dichiarato la Blandeburgo. Altro premio alla carriera al Maestro Lollo Franco, che lo ha ritirato nella terza giornata del festival il 17 maggio. “Sono profondamente onorato di ricevere il Premio alla Carriera Borgo Film Fest – Premio Frank Capra. Ritirarlo in un luogo così suggestivo, che richiama atmosfere e paesaggi cari alla poetica di Capra, è per me un’emozione doppia. Ho sempre amato il suo cinema, capace di parlare al cuore con semplicità e verità. Questo riconoscimento è un segno d’affetto che mi riempie di gratitudine”. Protagonista assoluto della serata è stato il regista torinese Daniele Nicolosi, che col cortometraggio “Scomparire” ha conquistato la “Statuetta Frank Capra” e numerosi riconoscimenti, tra cui: Miglior cortometraggio italiano, Miglior regia, Miglior scenografia, Migliori costumi, Menzione speciale per la miglior fotografia, Premio Digital Cinema Crew. Grande apprezzamento anche per l’intensa interpretazione di Giorgio Colangeli nel corto “Superbi”, premiato quale miglior attore protagonista.

Lo stesso cortometraggio ha vinto il Premio Giuria Scolastica “Mons. Giovanni Bacile” come miglior cortometraggio. Tra gli altri premiati: “Dagon” come Miglior cortometraggio animato italiano; “The Guardian of The Time” come Miglior documentario internazionale e Premio Giuria Scolastica “Di Vincenti”; “Che la recchia” di Diego Monfredini, premiato per il miglior montaggio, miglior documentario italiano e miglior location borgo storico d’Italia; “La Femmina” come miglior cortometraggio per la Giuria Scolastica “Don Calogero Vincenti”; “Figghij du mari” miglior documentario per la Giuria Scolastica “Mons. Giovanni Bacile”. Il festival, iniziato il 15 maggio con un laboratorio di cittadinanza ecologica, curato da Marevivo Sicilia, ha regalato momenti di riflessione apprezzati dagli studenti. Ad aprire la serata conclusiva il dj set in piazza Triona, l’animazione e digital cinema experience a cura di Euroform. Un momento di forte impatto visivo è stato l’ingresso a sorpresa di un “alieno”, ballerino al Teatro Massimo di Palermo, truccato dalla makeup artist Miriam Palmentino, a sottolineare l’importanza del trucco e degli effetti speciali e visivi nel linguaggio cinematografico. Per lo stesso motivo è stato premiato il VFX Supervisor Claudio Bellizzi. L’ideatrice e direttrice del festival Elena Costa ha commentato: “Questa seconda edizione è una conferma dell’importanza di eventi come il Borgo Film Fest nel promuovere le eccellenze del nostro territorio. Il cinema è una chiave per raccontare e rilanciare i nostri borghi, non solo in Sicilia; ma in tutta Italia e all’estero. È un modo per far conoscere la nostra storia, le nostre tradizioni e le nostre straordinarie location”. Il Gran Galà è stato celebrato proprio il 18 maggio, data di nascita di Frank Capra, cui il festival rende omaggio, valorizzando la sua eredità italoamericana e la sua storia legata a Bisacquino. Il Borgo Film Fest si conferma pertanto un punto di riferimento per il cinema indipendente ed un evento culturale capace di attrarre professionisti, appassionati e turisti, unendo creatività, territorio e identità.

Foti Rodrigo