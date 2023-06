Ripropongo un mio vecchio pezzo satirico amaro, risalente al 2008, ispirato liberamente a "Qualcuno era comunista" di Giorgio Gaber. Per non perdere la memoria e per ritrovare un po' di riso amaro, uno dei componenti della satira che a Berlusconi non piaceva.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché è nato ad Arcore o a Corleone.

Qualcuno ha votato Berlusconi per difendere la famiglia.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché lo volevano la moglie, l’amante… e i figli illegittimi.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché lo voleva… “la famigghia”.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché vede l’America come una promessa, Cologno Monzese come una poesia, la villa di Arcore come il paradiso terrestre.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché ha avuto un’educazione troppo poco cattolica.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché la televisione lo esige, la radio lo esige, i giornali lo esigono: lo esigono tutti.

Qualcuno ha votato Berlusconi perchè gli avevano detto di farlo.

Qualcuno ha votato Berlusconi perchè non gli avevano detto tutto...

Qualcuno ha votato Berlusconi perché è leghista.

Qualcuno ha votato Berlusconi per amore del sud…

Qualcuno ha votato Berlusconi perché non conosceva Vittorio Mangano.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché conosce Veltroni.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché non ha trovato l’agenda rossa di Borsellino.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché Previti, Consorte, Tanzi, Cragnotti e Wanna Marchi li ha liberati Mastella, non Berlusconi.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché ora Mastella sta con Berlusconi.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché è ricco e non ruberebbe più di così.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché si fa di coca e si diverte guardando il Grande Fratello.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché credeva in Dio… e in Silvio. In pratica, un politeista!

Qualcuno ha votato Berlusconi perché è talmente affascinato dai tronisti, dai calciatori del Milan e dalle veline, da voler diventare uno di loro.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché gli hanno dato 50 euro, qualcun altro perché gli hanno dato una lavatrice, qualcun altro una scarpa.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché sennò non gli davano anche l’altra scarpa!

Qualcuno ha votato Berlusconi perché gli hanno fatto una multa da 50 euro… e la voleva tolta!

Qualcuno ha votato Berlusconi perché si lamentava delle troppe tasse.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché le tasse non le ha mai pagate.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché… il Ponte sullo Stretto? Oggi no, domani forse. Ma dopodomani, sicuramente!

Qualcuno ha votato Berlusconi perché… “Meno male che Silvio c’è!”

Qualcuno ha votato Berlusconi perché… “la libertà, i comunisti, le tasse, cazzo!”

Qualcuno ha votato Berlusconi perché guarda Canale 5, Italia 1, Rete 4, Rai 1, Rai 2… e legge Libero, Il Giornale, La Padania, La Gazzetta Del Sud, Tgcom, ecc.

Qualcuno ha votato Berlusconi perchè non riesce a guardare Europa 7.

Qualcuno ha votato Berlusconi per moda, qualcuno per principio, qualcuno per frustrazione.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché vuole privatizzare tutto! A parte la gnocca…

Qualcuno ha votato Berlusconi perché non è mai stato ricoverato in una clinica privata (costa troppo).

Qualcuno ha votato Berlusconi perché ha scambiato il Piano di Rinascita Democratica per il Vangelo secondo Licio.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché in testa aveva più slogan che idee.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché faceva la stessa politica della sinistra.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché non sa che in Europa solo la Grecia ha i politici più corrotti dei nostri.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché in questo paese si campa solo se sei ladro o ruffiano.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché non è morto sul luogo di lavoro.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché i suoi uomini non litigano mai tra loro... ma con gli italiani si!

Qualcuno ha votato Berlusconi perché le BR, Aldo Moro, i terroni, i negri, i rom, ecc. ecc. ecc.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché chi è contro, è comunista.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché non sopportava più quella cosa democratica e legale che ci ostiniamo a chiamare “Costituzione”.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché sennò ti danno del giustizialista.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché della scuola, dell’università, della legalità, della questione morale, della cultura, dell’ambiente, del protocollo di Kyoto, dei diritti civili, delle pari opportunità, della propria terra e della mafia non gliene frega una minchia!

Qualcuno ha votato Berlusconi perché non sa cos’era la P2.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché sa cos’è il PD.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché è azionista Mediaset.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché la mafia non esiste.

Qualcuno ha votato Berlusconi perchè se la mafia esiste, è cosa buona e giusta.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché i magistrati sono una montagna di merda.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché così Marco Carta vince Sanremo.

Qualcuno ha votato Berlusconi democraticamente perché voleva il ripristino della dittatura.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché ai film di Moretti preferisce quelli di Vanzina.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché ha visto che in televisione ne parlano bene.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché chi ne parla male, lo fanno fuori.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché non legge il blog di Beppe Grillo.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché legge il blog di Flavia Vento.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché odia i gay.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché veste Dolce & Gabbana.

Qualcuno ha votato Berlusconi perchè ammirava Cecchi Paone, Solange, Capezzone e la transgender Michela.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché voleva l’abolizione dell’Ici.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché voleva introdurre il federalismo fiscale… cioè l’Ici! Ma con un altro nome…

Qualcuno ha votato Berlusconi perché così mette lo sconto sul viagra.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché ha paura del comunismo.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché non sa che il comunismo è caduto col muro di Berlino.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché così compra Ronaldinho.

Qualcuno ha votato Berlusconi perchè gli sfollati in Abruzzo è come se fossero in campeggio.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché era fascista… ma secondo il voto utile, votare per la Santanchè o Fiore era inutile.

Qualcuno ha votato Berlusconi perchè tanto D'Alema gli farebbe la bicamerale.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché non ha mai letto un libro in vita sua.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché i libri li ha letti tutti… quelli di Bruno Vespa!

Qualcuno ha votato Berlusconi perchè è come lui: gli piacciono il calcio, i soldi e le belle donne.

Qualcuno ha votato Berlusconi perchè è non come lui, ma gli piacerebbe esserlo.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché quando ascolta musica, non capisce i testi delle canzoni.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché quando ascolta musica i testi li capisce… quelli di Apicella! Ma li capisce.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché si è ammazzato di pippe sul calendario della Canalis e spera che gliela presenti.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché Vladimir Luxuria ha i capelli finti, si trucca e ha i tacchi.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché Berlusconi… ha i capelli finti, si trucca e ha i tacchi!

Qualcuno ha votato Berlusconi perché 2 anni di governo Prodi sono stati troppi.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché 2 anni di governo Prodi sono stati troppo pochi.

Qualcuno ha votato Berlusconi per il bisogno di legalità.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché in questo paese c’è TROPPA legalità.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché senza le leggi ad personam e l’indulto, non avrebbe potuto votarlo.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché con tutta la libertà che ci dà, non abbiamo bisogno quella di pensiero o di parola!

Qualcuno ha votato Berlusconi perché non ha mai lavorato.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché non vuole lavorare.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché voleva ampliare la sua villa abusiva.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché c’è più gusto a essere italiani.

Qualcuno ha votato Berlusconi non è bravo, ma è bello!

Qualcuno ha votato Berlusconi perché tanto vince comunque.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché gli piace fargli opposizione… e magari anche prenderlo in giro.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché non ha un’opposizione. E non l’ha mai avuta.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché è dichiaratamente razzista.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché non sa che in tutta Europa, i più negri siamo noi.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché Eluana deve vivere.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché terun e negher devono morire.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché col nucleare, un’altra Chernobyl incrementerebbe il turismo.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché gli piace la polenta.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché ha paura dei banchieri solo se sono di colore o musulmani.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché è felice solo se chi non la pensa come lui è triste.

Qualcuno ha votato Berlusconi a forza di aver urlato “Forza Italia” ai mondiali e agli europei.

Forse qualcuno ha votato Berlusconi perché voleva cambiare le cose… le “sue” cose. Era solo uno slancio… anzi, un calcio in culo.

Qualcuno ha votato Berlusconi perché oltre a questo calcio in culo, c’era anche dell’altro: due persone in una. Da una parte l’impersonale servilismo quotidiano, dall’altra il senso di appartenenza a una razza che voleva spiccare il volo, per cambiare veramente la sua vita, e lasciare indietro gli altri.

No, niente rimpianti. Forse molti avevano aperto le ali senza volere volare veramente, come dei gabbiani pigri, che aspettano la mamma gabbiana che porti loro il pesce fresco, pieno di mercurio.

E ora?

Ora ci si sente in due: da una parte l’uomo inserito, che senza più un minimo di dignità e di morale, attraversa ossequiosamente lo squallore della propria sopravvivenza quotidiana, e dall’altra il gabbiano che adesso si limita a strisciare come una vipera. Perché gli hanno tarpato le ali e gli è venuta la lingua biforcuta.

Due umiliazioni in un colpo solo!

Foto Wikimedia