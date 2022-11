Poker online: quanto sta facendo bene questo settore e quali sono i giochi di poker più famosi?

Il gambling online può contare su un’ampia community di appassionati. Tra i giochi più amati c’è il poker nelle sue diverse varianti, adatte alle esigenze di ogni player.

Sono in molti a pensare che l’industria del poker online sia destinata ad avere un futuro brillante nel campo dell’entertainment. Da alcuni anni a questa parte, il business del gioco d’azzardo da remoto continua a crescere con un ritmo incalzante dimostrando grande vivacità e dinamismo. E secondo gli analisti di settore, il trend positivo non sarebbe destinato a esaurirsi. Al contrario, si prevede che continui anche nei prossimi anni, spinto dalla popolarità di poker room e casinò digitali che non accenna in alcun modo a diminuire.

I numeri del gioco d’azzardo online nel mondo

Il gioco d’azzardo digitale, specialmente per quanto riguarda i siti web e le app dei casinò online, rappresenta uno dei segmenti più significativi del business dell’intrattenimento. I dati e le statistiche globali del settore restituiscono un’immagine chiara ed esplicativa dello stato di salute dell’intero comparto. Secondo alcune recenti ricerche, circa il 26% della popolazione mondiale (1,6 miliardi di persone) si dedica al gioco d’azzardo. Più nel dettaglio, i gambler sarebbero complessivamente 4,2 miliardi se si includono nel calcolo anche i cosiddetti player occasionali, e cioè coloro che piazzano una giocata almeno una volta all’anno.

Le indagini di mercato sul gambling mostrano anche una netta prevalenza geografica del gioco in alcuni Paesi rispetto ad altri. In Europa il primato spetta al Regno Unito: si stima infatti che il 17% circa della popolazione inglese si diletti con i giochi da casinò via Internet. Nelle prime posizioni della classifica degli Stati dove si gioca di più a livello globale si trovano invece l’Australia (che occupa il primo gradino del podio in merito al gioco pro capite), Singapore (nonostante abbia legalizzato il gioco d’azzardo solo da poco) e gli Stati Uniti (dove la concorrenza con i casinò terrestri è ancora molto serrata).

Il gioco da remoto in Italia

Venendo all’Italia, i dati ufficiali sul gioco a distanza mostrano una progressiva e continua crescita del settore. Ad aumentare sono sia la spesa, sia i ricavi, sia le entrate erariali generate dal gambling online. Il comparto muove un giro d’affari da decine di miliardi di euro, forte della presenza di operatori sicuri e affidabili che promuovono il gioco legale e consapevole.

Per quanto riguarda la distribuzione geografica si osserva invece una netta prevalenza di giocate nel Mezzogiorno rispetto al Nord Italia. Le regioni in cui il gambling online è maggiormente diffuso sono Campania, Sicilia, Puglia e Calabria, che superano per spesa Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna.

Tra i giochi preferiti dagli appassionati spicca il poker online. I migliori siti offrono la possibilità di divertirsi con molteplici varianti e modalità di gioco, dai tornei Sit & Go (senza un orario di inizio prestabilito e con un numero fisso di partecipanti) ai cash game (con denaro reale o fiches che simulano il denaro reale), fino ai tornei multitavolo MTT (con orario di inizio predefinito, montepremi importanti e tanti partecipanti).

Le varianti di poker online più popolari

Chi si dovesse avvicinare per la prima volta al mondo del poker online ha diverse opzioni da valutare. Esistono infatti specialità differenti, con dinamiche di gioco e regole proprie. Vista la ricca gamma di opzioni, qui di seguito si elencano le migliori varianti di poker disponibili online.

Texas Hold’em

Questa lista non poteva iniziare che con il famigerato poker alla texana. Il poker versione Texas Hold’em è infatti la versione più giocata al mondo. Le regole chiave sono poche e piuttosto semplici. A inizio partita, durante la fase pre-flop, ogni partecipante riceve due carte coperte (in gergo hole cards, pocket cards o carte personali). Il dealer – e cioè il responsabile della distribuzione delle carte personali e di quelle comunitarie – mette quindi sul tavolo altre cinque carte scoperte chiamate board, community card o carte comunitarie.

Queste ultime sono distribuite in tre turni diversi: durante il flop vengono posizionate sul tavolo le prime tre carte scoperte. La quarta e la quinta vengono invece posate nei seguenti giri di puntate, denominati turn e river. Terminato l’ultimo giro, si arriva allo showdown: tutti i giocatori rimasti in gioco devono mostrare le carte. Il piatto va al giocatore con la migliore combinazione di cinque carte tra carte personali e carte comunitarie.

Un altro concetto da conoscere prima di giocare a Texas Hold’em è quello di “buio”. Per partecipare al gioco è infatti obbligatorio fare una puntata minima (il “piccolo buio” o small blind in inglese), piazzata inizialmente da chi siede alla sinistra del dealer. Il giocatore alla sinistra del piccolo buio deve quindi effettuare un’ulteriore puntata obbligatoria (il “grande buio” o big blind), che di norma equivale al doppio del piccolo buio.

Omaha

Come si legge nella guida di uno dei migliori casinò online italiani, l’Omaha Poker è un’altra variante molto amata dagli intenditori di poker online, molto simile al Texas Hold’em. Anche in questo caso, l’obiettivo è quello di ottenere la migliore combinazione di carte possibile tra hole cards e community cards. La differenza più grande consiste in questo: ogni giocatore riceve quattro carte e ha l’obbligo di creare la propria mano utilizzando inevitabilmente due carte personali da aggiungere a quelle comunitarie.

I giri di puntate si classificano come segue: nel flop vengono distribuite le prime tre carte comuni, mentre la quarta e la quinta vengono posate durante il turn e durante il river, che precede lo showdown. Anche nell’Omaha le puntate hanno inizio con il “piccolo buio” e il “grande buio”.

L’Omaha può essere giocato in due versioni con minime differenze: l’Omaha High e l’Omaha Hi/Lo. L’unica fase in cui differiscono è quella dello showdown. Nell’Hi/Lo la somma presente nel piatto viene divisa a metà: una parte va al giocatore con la mano migliore possibile, mentre l'altra va a chi ha la migliore “mano bassa”. In ogni caso, è possibile fare pratica facendo delle partite su uno dei migliori siti del gioco onilne, il quale ha, tra i suoi giochi di punta, proprio l’Omaha Poker, al quale accedono giocatori da tutto il mondo e dalle diverse esperienze di gioco.

Seven Card Stud

Nonostante sia meno diffuso rispetto alle precedenti due varianti, il Seven Card Stud è una variante molto conosciuta. Tutti i giocatori ricevono sette carte, mentre non sono previste carte comuni. Prima che le carte vengano distribuite, ciascuno dei player seduti al tavolo è tenuto a fare puntata chiamata “ante”. Le prime tre carte (due coperte e una scoperta) vengono distribuite al termine delle puntate obbligatorie. Nei giri successivi i giocatori ricevono la quarta carta (anch’essa scoperta, chiamata fourth street), la quinta (scoperta, fifth street), la sesta (scoperta, sixth street) e la settima (in questo caso coperta, seventh street).

Conclusi i vari round si arriva allo showdown. Vince chi riesce a ottenere la migliore combinazione di cinque carte tra quelle a disposizione secondo la tradizionale graduatoria delle mani di poker.

Conclusioni

Il mercato dell’online si sta rivelando essenziale per il business del gioco d’azzardo. In futuro, si prevede che il settore continuerà a crescere aumentando il proprio giro d’affari, che si ripercuote positivamente anche sulle entrate riversate nelle casse dello Stato.

Tra i prodotti da casinò più amati dai goicatori virtuali c’è di sicuro il poker online nelle sue molteplici varianti, adatte a ogni stile e a ogni livello di gioco. La più diffusa è senza dubbio il Texas hold’em, ma anche l’Omaha Poker e il Seven Card Stud godono di una grande popolarità a livello globale.