‘Orizzonti’, giovedì e venerdì a Napoli i convegni conclusivi

Oltre venti eventi hanno animato la rassegna sull’integrazione. A San Domenico Maggiore comunità migranti, operatori, onlus e mondo del terzo settore Non solo seminari, laboratori e workshop ma anche mostre, proiezioni, spettacoli e concerti

Orizzonti, appuntamenti di intercultura: gran finale a Napoli per la rassegna incentrata sui temi dell’integrazione e della coesione sociale. Giovedì 30 e venerdì 31 marzo gli ultimi incontri promossi dalla cooperativa sociale ‘Csc - Credito senza confini’ in collaborazione con Cidis, Traparentesi onlus, Anci Campania, Cantiere giovani, Consorzio La Rada, Dedalus, Less Impresa Sociale, LTM – Gruppo Laici Terzo Mondo, Per Aspera ad Astra, Tertium Millennium. Oltre venti gli eventi che si sono susseguiti a partire da lunedì 27 marzo nel complesso di San Domenico Maggiore e che hanno avuto come protagonisti le comunità migranti, le onlus, gli operatori del settore, le istituzioni, il mondo del terzo settore ma anche scrittori, artisti, fotografi, attori, ballerini e musicisti. Tutti insieme per testimoniare, attraverso il proprio operato, gli effetti fatti registrare sul territorio dagli interventi attivati grazie al Fondo Asilo Migrazione e Integrazione con un focus sull’implementazione delle reti locali e la riorganizzazione interculturale dei servizi pubblici chiamati a rispondere alle esigenze e ai bisogni di tessuti sociali sempre più complessi ed eterogenei. Tante le tematiche affrontate nel corso di questi primi tre giorni che hanno visto i numerosi partecipanti confrontarsi su come creare una società più inclusiva attraverso la scuola, la comunicazione, la musica e le arti. Si è parlato di razzismo sistemico e di discriminazioni ma anche degli antidoti che si possono assumere per favorire l’incontro e abbattere muri e pregiudizi. Il dibattito proseguirà domani, giovedì 30 marzo a partire dalle ore 9 nella sala Pessina dell’Università Federico II in corso Umberto. Nel corso del convegno verranno illustrati i risultati ottenuti dai progetti, ormai giunti al termine, ‘Passaparola’ e ‘C.R.E.A. - Costruire, Rinnovare ed Accrescere i Servizi Interculturali in Campania’. Dopo i saluti del direttore del Dipartimento degli studi umanistici, Andrea Mazzucchi, e l’introduzione dell’assessore regionale all’immigrazione, Mario Morcone, si entrerà nel vivo del confronto, accendendo i riflettori sul piano di formazione civico linguistico della Regione Campania con gli interventi di Michele Cimmino, dirigente della Regione Campania, Lorenzo Rocca della società Dante Alighieri, Raffaele Cavaliere, dirigente scolastico del Cpia di Caserta, Antonio Gaita, dirigente scolastico del Cpia di Benevento ed Elena Ringoli del Cidis. Seguirà una sessione incentrata sul coinvolgimento dell’Università nelle politiche di integrazione e sulla nuova programmazione nazionale ed europea delle politiche di inclusione con gli interventi di Marco Musella, professore ordinario della Federico II, Valerio Petrarca, coordinatore del progetto dell’Università, Assunta Rosa, vice prefetto e Vanina Zaccaria del Cidis. Nel pomeriggio ci si sposterà nel complesso di San Domenico Maggiore dove, a partire dalle ore 14, si svolgerà la proclamazione delle classi di studio del corsi di perfezionamento in ‘Decostruire l’immaginario delle migrazioni: narrazioni e rappresentazioni dell’alterità’ e ‘Multiculturalismo, diversità linguistica e inclusione sociale: prospettive teoriche, cognitivo-acquisizionali e sociolinguistiche’. In chiusura la presentazione del Manuale per l’apprendimento dell’italiano lingua seconda in età adulta. Il piano regionale per l’integrazione dei migranti con politiche e azioni co-progettate sul territorio sarà invece il filo conduttore del convegno in programma venerdì 31 marzo alle ore 9,30 nella sala giunta della Regione in via Santa Lucia. Introdurrà i lavori l’assessore regionale all’immigrazione Mario Morcone, poi si approfondiranno i risultati ottenuti dal progetto Impact con gli interventi dei referenti di Csc, Cooperativa Dedalus, Consorzio La Rada, Traparentesi onlus, Less ETS, Laici Terzo Mondo e Coordinamento degli Immigrati in Campania che saranno coordinati da Francisca Mahawasala del Cidis. Seguirà un focus su ‘Le nuove sfide dell’interculturalità nella scuola italiana’ con l’intervento di Vinicio Ongini del Miur, ed Ettore Acerra, direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale e poi una panoramica sulle best practices attuate nelle regioni Campania, Umbria ed Emilia Romagna. L’attenzione si sposterà poi sul mercato del lavoro con Monica Buonanno dell’Anpal, sull’impegno delle amministrazioni comunali per le politiche di coesione con Carlo Marino, presidente Anci Campania e sulle prospettive di intervento alla luce della nuova programmazione nazionale con il vice prefetto Assunta Rosa e Stefania Congia, dirigente alle politiche di integrazione sociale e lavorativa dei migranti del Ministero del Lavoro. La maratona di ‘Orizzonti’ si concluderà alle ore 19 in piazza Forcella via Vicaria Vecchia con lo spettacolo teatrale ‘Ladri di sogni’, diretto da Pina Di Gennaro con Mario Autore, Anna Bocchino, Valeriia Luganskaya, Wael Habib, Taras Nakonechnyi, Carmela Ioime, Marina Passos Pereira Campos e a seguire il concerto di Cabeng Band che animerà la piazza con i suoni di Napoli, dell’Africa e della world music.

