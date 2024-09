Lettera al Presidente Joe Biden firmata dai medici USA

La lettera datata riporta le sconvolgenti dichiarazioni dei medici stranieri che hanno operato sulla Striscia di Gaza:

Dr. Feroze Sidhwa, chirurgo traumatologico e di terapia intensiva

Dott.ssa Thalia Pachiyannakis, ostetrica e ginecologa

Asma Taha, infermiera pediatrica

Dr. Mark Perlmutter, ortopedico e chirurgo della mano

La lettera è composta da 9 pagine firmate da numerosi professionisti che chiedono l’accesso libero a tutti i convogli umanitari contenenti materiale ed attrezzature mediche, descrivendo la catastrofica situazione che dal 7 ottobre sta annientando la popolazione dell’enclave, descritta attraverso la loro esperienza sul campo:

Praticamente tutti i bambini sotto i cinque anni che abbiamo incontrato, sia all’interno che all’esterno dell’ospedale, avevano sia tosse che diarrea acquosa. Abbiamo riscontrato casi di ittero(che indica un’infezione da epatite A in tali condizioni) praticamente in ogni stanza degli ospedali in cui abbiamo prestato servizio e in molti dei nostri colleghi sanitari a Gaza. Una percentuale sorprendentemente alta delle nostre incisioni chirurgiche si è infettata a causa della combinazione di malnutrizione, condizioni operative impossibili e mancanza di forniture e farmaci, compresi gli antibiotici. Le donne incinte da noi curate spesso davano alla luce bambini sottopeso e non potevano allattare a causa della malnutrizione. Ciò ha lasciato i loro neonati ad alto rischio di morte data la mancanza di accesso all’acqua potabile in qualsiasi parte di Gaza. Molti di quei bambini morirono. A Gaza abbiamo visto neomamme malnutrite nutrire i loro neonati sottopeso con latte artificiale preparato con acqua velenosa. Non possiamo mai dimenticare che il mondo ha abbandonato queste donne e questi bambini innocenti.

La lettera continua descrivendo la devastante situazione sanitaria legata alle donne incinte obbligate a sottoporsi a taglio cesareo senza anestesia, qualsiasi donna abbia partorito almeno una volta nella propria vita si renderà immediatamente conto del dolore fisico inimmaginabile che comporti una operazione di questo tipo. Inoltre sottolineano che spesso a causa della malnutrizione e della fatica nel fuggire quotidianamente dagli attacchi dell’ IDF le donne si sono trovate a partorire i propri bambini morti. L’empatia dei medici firmatari della lettera ricordano inoltre i propri colleghi uccisi dai militari israeliani:

Tutti noi abbiamo osservato i reparti di emergenza sopraffatti dai pazienti in cerca di cure per condizioni mediche croniche come insufficienza renale, ipertensione e diabete. A parte i pazienti traumatizzati, la maggior parte dei letti in terapia intensiva erano occupati da pazienti con diabete di tipo 1 che non avevano più accesso all’insulina, a causa della mancanza di farmaci e della diffusa perdita di elettricità e refrigerazione. Israele ha distrutto più della metà delle risorse sanitarie di Gaza e ha ucciso un operatore sanitario su 40 a Gaza. Allo stesso tempo, i bisogni sanitari sono aumentati enormemente a causa della combinazione letale di violenza militare, malnutrizione e malattie.

Quando abbiamo incontrato i nostri colleghi sanitari a Gaza era chiaro che erano malnutriti e devastati sia fisicamente che mentalmente. Abbiamo subito imparato che i nostri colleghi sanitari palestinesi erano tra le persone più traumatizzate a Gaza, e forse nel mondo intero.

Come praticamente tutte le persone a Gaza, avevano perso i loro familiari e le loro case. La maggior parte viveva dentro e intorno agli ospedali con le famiglie sopravvissute in condizioni inimmaginabili. Sebbene continuassero a lavorare con un programma estenuante, non venivano pagati dal 7 ottobre. Tutti erano profondamente consapevoli che il loro lavoro come operatori sanitari li aveva contrassegnati come obiettivi per Israele. Ciò si fa beffe dello status di protezione concesso agli ospedali e agli operatori sanitari in base alle disposizioni più

antiche e ampiamente accettate del diritto internazionale umanitario.

Intanto:

Tutti i valichi terrestri tra Gaza e Israele, nonché il valico di Rafah, devono essere aperti alla consegna senza restrizioni degli aiuti da parte di organizzazioni umanitarie internazionali riconosciute. Il controllo di sicurezza delle consegne di aiuti deve essere condotto da un regime

di ispezione internazionale indipendente invece che dalle forze israeliane. Questi controlli devono basarsi su un elenco chiaro, inequivocabile e pubblico attraverso la collaborazione internazionale indipendente, verificato dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari nei territori Palestinesi occupati. Alla popolazione di Gaza deve essere assegnata una quantità minima di acqua potabile di 20

litri per persona al giorno, come verificato da UN Water. Deve essere consentito l’accesso completo e senza restrizioni ai professionisti medici e

chirurghi e alle attrezzature mediche e chirurgiche nella Striscia di Gaza. Ciò deve includere gli

articoli trasportati nel bagaglio personale degli operatori sanitari per salvaguardarne la corretta

conservazione, la sterilità e la consegna tempestiva, come verificato dall’Organizzazione

Mondiale della Sanità. Incredibilmente, Israele sta attualmente impedendo a qualsiasi

medico di origine palestinese di lavorare a Gaza, anche se cittadino americano. Ciò si fa

beffe dell’ideale americano secondo cui “tutti gli uomini sono creati uguali” e degrada la

nostra nazione e la nostra professione. Il nostro lavoro salva la vita. I nostri colleghi

sanitari palestinesi a Gaza hanno un disperato bisogno di aiuto e protezione e meritano

entrambi.

Non siamo politici. Non pretendiamo di avere tutte le risposte. Siamo semplicemente medici e

infermieri che non possono rimanere in silenzio su ciò che hanno visto a Gaza. Ogni giorno in cui

continuiamo a fornire armi e munizioni a Israele è un altro giorno in cui le donne vengono

fatte a pezzi dalle nostre bombe e i bambini vengono uccisi dai nostri proiettili.

Presidente Biden e Vicepresidente Harris, vi esortiamo a porre fine a questa follia adesso!

Sinceramente e urgentemente

Feroze Sidhwa, MD, MPH, FACS, FICS

Trauma, acute care, critical care, and general surgeon

Northern California Veterans Affairs general surgeon

Served at European Hospital, Khan Younis, March 25-April 8 Secretary/Treasurer, Chest Wall Injury Society

Associate Professor of Surgery, California Northstate University College of Medicine

Prior humanitarian work in Haiti, West Bank, Ukraine (3 deployments since 2023), and Zimbabwe

Treated victims of the Boston Marathon Bombing

French Camp, CA

Mark Perlmutter, MD, FAAOS, FICS

Orthopedic and hand surgery

Served at European Hospital, Khan Younis, March 25-April 8 President, World Surgical Foundation

Global Vice President, International College of Surgeons Prior humanitarian work in 30 countries

Treated victims of 9-11 and Hurricane Katrina

Rocky Mount, NC

Thalia Pachiyannakis, MD, FACOG

Obstetrician and gynecologist

Served at Nasser Medical Complex, Khan Younis, June 20-July 11 South Bend, IN

Adam Hamawy, MD

Plastic and reconstructive surgeon

Served at European Hospital, Khan Younis, May 1-21 Lt. Colonel, U.S. Army (Ret.)

Princeton, NJ

Bing Li, MD

Emergency medicine

Served at European Hospital, Khan Younis, June 6-13

Served at Nasser Medical Complex, Khan Younis, June 14-20 Served at Indonesian Hospital, Beit Lahia,

June 21-July 3 U.S. Army Veteran

Peridot, AZ

Thaer Ahmad, MD

Emergency medicine

Served at Nasser Medical Complex, Khan Younis & al-Aqsa Martyrs Hospital, Deir el-Balah, January 8-24

Director of Global Health, Advocate Christ Medical Center Assistant Clinical Professor, University of

Illinois Chicago College of Medicine

Chicago, IL

Tanya Haj-Hassan, BM BCh, MSc

Pediatric intensivist

Served at al-Aqsa Martyrs Hospital, March 11-25

Prior humanitarian work in the West Bank with Doctors Without Borders

Rhodes Scholar

Philadelphia, PA

Mohammad Subeh, MD, MS

Emergency medicine and ultrasound

Served at the International Medical Corps Rafah Field Hospital, February 14-March 13

Served at the International Medical Corps Deir el-Balah Field Hospital, June 25-July 18

Mountain View, CA

Nahreen Ahmed, MD, MPH

Pulmonary and critical care intensivist

Served at Nasser Medical Complex, Khan Younis, January 8-21 Served at the MedGlobal/WHO Nutrition

Center, Rafah,; al-Awda Hospital, Gaza City & Kamal Adwan Hospital, Beit Lahia March 4-18

Former medial director, MedGlobal

Previous humanitarian work in Yemen, Syria, Ukraine, and Sudan Philadelphia, PA

Ahmed Hassabelnaby, DO

Emergency medicine

Served at European Hospital, Khan Younis, March 18-April 1 Served at Indonesian Hospital, Beit Lahia,

June 20-July 3 Orlando, FL

Talal Khan, MD, FACP, FASN, FRCP

Nephrologist

Served at Nasser Medical Complex, Khan Younis, July 16-August 13

Clinical Associate Professor, University of Oklahoma College of Medicine

Currently serving in Gaza

Oklahoma City, OK

Mahmoud G. Sabha, MD

Family medicine

Served at al-Aqsa Martyrs Hospital, Deir el-Balah, March 25-April 3

Served at European Hospital, Khan Younis, May 1-17

Dallas, TX

Asma A. Taha, PhD, RN, CPNP-PC/AC, FAAN

Pediatric nurse practitioner

Served at Emirati Hospital for Women and Children, Rafah, February 15-March 1

President, Association of Faculties of Pediatric Nurse Practitioners Professor of Nursing, Oregon Health &

Science University School of Nursing

Portland, OR

Imad Tamimi, DMD

Oral and Maxillofacial Surgeon

Served at European Hospital, Khan Younis, February 8-20 Clinical Associate Professor, Rutgers New Jersey

School of Dental Medicine

President, Palestine Children’s Relief Fund Medical Advisory Board

Clifton, NJ

Chandra Hassan, MD, FACS, FRCS

General, bariatric, minimally invasive, and robotic surgeon Served at Nasser Medical Complex, Khan Younis

& al-Aqsa Martyrs Hospital, Deir el-Balah, January 9-23

Board Member, MedGlobal

Prior humanitarian work in Ukraine and Syria

Associate Professor of Surgery, University of Illinois College of Medicine

Chicago, IL

Hani El-Omrani, MD

Washington School of Medicine

Seattle, WA

Zaher Sahloul, MD, FCCP

Pulmonary and critical care intensivist

Served at Nasser Medical Complex, Khan Younis, January 9-25 President, MedGlobal

Associate Clinical Professor of Medicine, University of Chicago Pritzker School of Medicine

2020 Gandhi Peace Award recipient

Chicago, IL

Mike M. Mallah, MD

Trauma, acute care, critical care, and general surgeon Served at European Hospital, March 4-18

Assistant Professor of Surgery

Director of Global Surgery Program

Charleston, SC

Mohamed Elfar, MD, MSc, FACS, FCCM

Plastic and reconstructive surgeon

Served at European Hospital, Khan Younis, February 8-20 Assistant Professor of Surgery, SUNY Upstate

Medical University Adjunct Professor of Surgery, Touro University New York College of Osteopathic

Medicine

New York City, NY

Hisham Qandeel, MD

Cardiac and thoracic surgeon

Served at European Hospital, Khan Younis, March 18-April 1 Clinical Assistant Professor, Michigan State

University Medical Schools

Lansing, MI

Mohammed J. al-Jaghbeer, MD, FCCP

Pulmonary and critical care intensivist

Served at European Hospital, Khan Younis, March 25-April 8 Cleveland, OH

Waleed Sayedahmad, MD, PhD

Anesthesiologist

Served at European Hospital, Khan Younis, March 25-April 8 Parkland, FL

Amer Afaneh, MD, FACS

Trauma, acute care, critical care, and general surgeon

Served at European Hospital, Khan Younis, March 25-April 8 Toledo, OH

Omer Ismail, MD, FACS

Trauma, acute care, critical care, and general surgeon Served at European Hospital, Khan Younis, May 1-21

Des Moines, IA

Ammar Ghanem, MD, FCCP

Pulmonary and critical care intensivist

Served at European Hospital, Khan Younis, May 1-17

Clinical Assistant Professor, Michigan State University College of Osteopathic Medicine

Lansing, MI

Abeerah Muhammad, MSN, RN, CEN

Emergency and critical care nurse

Served at European Hospital, Khan Younis, May 1-17 Dallas, TX

Abdalrahman Algendy, MD

Anesthesiologist

Served at European Hospital, Khan Younis, February 19-March 5 Toledo, OH

Ayman Abdul-Ghani, MD, FACS, FRCS

Cardiac and thoracic surgeon

Served at European Hospital, Khan Younis, March 25-April 8 Honolulu, HI

Mohamad Abdelfattah, MD

Pulmonary and critical care intensivist

Served at European Hospital, Khan Younis, May 1-17 Los Angeles, CA

Irfan Galaria, MD, MBA

Plastic and reconstructive surgeon

Served at European Hospital, Khan Younis, January 29-February 7 Chantilly, VA

Mohammed Khaleel, MD, MS

Orthopedic and spine surgeon

Served at European Hospital, Khan Younis, April 3-10 Fort Worth, TX

Salman Dasti, MD

Anesthesiologist and interventional pain specialist

San Francisco, CA

Served at European Hospital and Nasser Medical Complex, Khan Younis, June 20-July 4

Bashar Alzghoul, MD, FCCP

Pulmonary and critical care intensivist

Served at European Hospital, Khan Younis, March 25-April 8 Gainesville, FL

Lana Abugharbieh, BSN, RN, CEN

Trauma, operating room, and emergency nurse

Served at European Hospital, Khan Younis & Primary Care Clinics, Rafah, January 24-February 7

Ashburn, VA

Rana Mahmoud, RN, BSN

Emergency and critical care nurse

Served at European Hospital, Khan Younis, January 22-February 6 & March 25-April 8

Wesley Chapel, FL

Tarek Gouda, RN, AACN

Critical care nurse

Served at European Hospital, Khan Younis, March 5-13 San Diego, CA

Ndal Farah, MD

Anesthesiologist

Served at European Hospital, Khan Younis, February 8-20 Toledo, OH

Hina Syed, MD

Internal medicine and geriatric medicine

Served at al-Aqsa Martyrs Hospital, Deir el-Balah, April 1-10 College Park, MD

John Kahler, MD, FAAP

Pediatrician

Co-founder, MedGlobal

Served at Primary Care Clinics, Rafah, January 8-24

Served at Kamal Adwan Hospital and Nutrition Center, Beit Lahia, March 4-25

Chicago, IL

Aman Odeh, MBBS, FAAP

Pediatrician

Served at Emirati Hospital for Women and Children, Rafah, March 20 to April 1

Assistant Professor of Pediatrics, Dell Medical School

Austin, TX

Tamer Hassen, BSN

Trauma and emergency nurse

Served at European Hospital, Khan Younis, April 29-May 22 Bedford, MA

Gamal Marey, MD, FACS, FACC

General, cardiac, and thoracic surgeon

Served at European Hospital, Khan Younis, March 25-April 8 Lt. Colonel, U.S. Army Reserve

Stockton, CA

Ahmad Yousaf, MD, MBA

Internal medicine physician and pediatrician

Served at al-Aqsa Martyrs Hospital, June 24-July 16 Little Rock, AK

Ahmed Ebeid, MD

Anesthesiology and pain specialist

Served at Kamal Adwan Hospital, Beit Lahia, March 25-April 13 Portland, OR

Nadia Yousef, MD

Nephrologist

Served at Nasser Medical Complex, Khan Younis, June 18-July 3 Modesto, CA

CC: Jake Sullivan, National Security Advisor

Anthony Blinken, Secretary of State

Samantha Power, Administrator, USAID

Senator Benjamin Cardin, Chair, Senate Foreign Relations Committee

Senator Jim Risch, Ranking Member, Senate Foreign Relations Committee

Congressman Michael McCaul, Chair, House Foreign Affairs Committee

Congressman Gregory Meeks, Ranking Member, House Foreign Affairs Committee