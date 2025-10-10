La lezione di un Primo Ministro

Un testo straordinario da leggere con attenzione Una lezione tra storia, politica e futuro. Una pagina illuminante e toccante per comprendere meglio le vicende di oggi. La lettera del Primo Ministro svedese Ulf Kristersson a Viktor Orban (dal suo account X del 17/09/25 - traduzione automatica di Google)

"Caro Viktor,

So che nel vostro Paese è in corso una campagna elettorale e che questa volta la vostra corsa al potere è davvero dura.

Ma non interferiamo nella vostra campagna elettorale e non vogliamo farne parte.

La Svezia e il popolo svedese sono sempre stati amici dell'Ungheria e del popolo ungherese, come sapete. Eravamo amici dell'Ungheria prima del vostro governo, durante il vostro governo e lo rimarremo anche dopo.

Ricordiamo quando lo sterminio di massa degli ebrei perpetrato da Hitler colpì l'Ungheria e come la Svezia nel 1944 inviò il diplomatico Raoul Wallenberg in missione speciale a Budapest per salvare quante più vite ungheresi possibile.

Decine di migliaia di ebrei ungheresi sopravvissero perché fornimmo loro passaporti provvisori e cittadinanza qui in Svezia. Quando l'Unione Sovietica invase l'Ungheria, Raoul Wallenberg fu portato con la forza a Mosca e scomparve.

Il diplomatico svedese è morto, ma decine di migliaia di vite ungheresi sono state salvate.Ce l'avevamo fatta di nuovo..

Ricordiamo anche quando l'Unione Sovietica represse brutalmente la vostra lotta ungherese per la democrazia e la libertà nel 1956, e quando il primo ministro Imre Nagy fu in seguito giustiziato per i suoi sforzi di democratizzazione del paese.

Quando i carri armati russi schiacciarono la lotta per la libertà ungherese, il popolo ungherese implorò l'aiuto delle Nazioni Unite e di tutte le potenze occidentali. Quasi nessuno lp ascoltò.

Ma un paese che ha dimostrato profonda solidarietà nei tuoi confronti è stata la Svezia.

Abbiamo aperto le braccia ai vostri combattenti per la libertà e ai dissidenti. Vi abbiamo permesso di costruire qui un'opposizione in esilio contro il comunismo sovietico, nonostante il nostro non allineamento. Non è stato un percorso privo di rischi per noi. Ma lo abbiamo fatto comunque, perché era la cosa giusta da fare.

Oggi in Svezia vivono oltre 40.000 persone di origine ungherese, molte delle quali sono discendenti dei rifugiati ungheresi giunti qui in seguito alla rivolta del 1956. Costituiscono un gruppo di immigrati ben integrato nella nostra società svedese.

Gli stati democratici si aiutano a vicenda, ieri come oggi. E si oppongono ai paesi che cercano di opprimere gli altri.

Ecco perché, proprio come nel 1944 e nel 1956, sosteniamo i paesi democratici che i carri armati russi cercano di travolgere. Allora si trattava dell'Ungheria; oggi si tratta dell'Ucraina. E se non agiamo, domani potrebbe riguardare un altro paese.

È anche per questo che esprimiamo spesso preoccupazione per gli sviluppi in Ungheria negli ultimi anni. L'Ungheria ha finalmente riconquistato la sua libertà, ma la libertà deve anche essere difesa.

Ecco perché ci interroghiamo quando andate a prendere un caffè con il leader dello stesso Paese che ha schiacciato la lotta per la libertà dei tuoi compatrioti nel 1956 e che oggi sta attaccando il vicino, l'Ucraina.

L'Ungheria e l'Occidente non si rafforzano chiudendo la porta agli amici europei o attaccandosi a vicenda e attaccando proprio ciò che ci distingue dalla barbarie: la democrazia e lo stato di diritto.

Vorrei concludere con alcune sagge parole che mi hai detto nel 2007:

'Il nostro messaggio, come una sorta di nuova generazione dell'Occidente, a coloro che sono più giovani di noi è che dovrebbero perseverare con un'Ungheria occidentale, che non dovrebbero permettere a nessuno di allontanare l'Ungheria dal percorso scelto, che dovrebbero amare l'Ungheria come un paese di tipo occidentale, il che significa che crediamo nel libero arbitrio delle persone e nella reciproca responsabilità che ci assumiamo l'uno verso l'altro, qualcosa che è inseparabile dalla cultura occidentale'.

"Può darsi che Il petrolio venga dall'Est, ma la libertà viene sempre da Ovest. E la democrazia non può essere diretta dall'alto, può solo crescere dal cuore delle persone e in questo modo creare una vita ungherese fiorente".

Infine, desidero esprimere il rispetto della Svezia per il popolo ungherese e augurare al vostro Paese elezioni libere, pacifiche e di successo".

Ecco come un Primo Ministro parla con onestà, con la ragione e con il cuore.

Un politico che non dimentica la storia.

Grazie a Ulf Kristersson, Primo Ministro svedese