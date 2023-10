La domanda di "Politica" che viene dalla "Società"

Il convegno organizzato dal Comitato Comunità e Sviluppo Basilicata dal titolo “ Nord e Sud riflessioni a più voci sul futuro della Basilicata, tenuto a Potenza nella sala B del consiglio regionale il 19 ottobre u.s. ha preso spunto dal saggio “Nord e Sud. Divari economici e politiche pubbliche dall’euro alla pandemia” edito dalla Carocci , scritto a quattro mani da Carmelo Petraglia e Stefano Prezioso, economisti dell’Università degli studi della Basilicata, ha concluso il primo ciclo di convegni di cultura politica ed economica organizzati dal “Comitato”.

I lavori coordinati da Mauro Armando Tita ha visto la partecipazione di: Giuseppe Romaniello per il PD, Alessia Araneo del M5S, Donato Lettieri per Europa Verdi, Lorenzo Bochicchio Dirigente del Ministero dell’Economia e finanze, Dino Nicolia Associazione Medinlucania, Gerardo Lisco del Comitato organizzatore, le conclusioni sono state affidate al prof. Carmelo Petraglia.

La presentazione del saggio di Petraglia e Prezioso è stata l’occasione per discutere della Basilicata e del suo futuro. In linea con i temi trattati nei precedenti convegni organizzati dal “Comitato” si è dibattuto di transizione ecologica, delle potenzialità turistiche della Regione, della necessità di mettere in campo politiche capaci di recuperare le aree industriali dismesse, di crisi demografica e del“ diritto a non emigrare”, questione Stellantis, ruolo dell’UNIBAS, sanità . Il confronto serrato tra forze politiche e le associazioni presenti ha sviscerato le varie questioni offrendo spunti di riflessioni per la definizione di politiche capaci di invertire il declino alla quale la Basilicata, dopo cinque anni di governo di destra, sembra avviata in modo irreversibile. Il titolo del tema, che da qui ai prossimi mesi, mondo delle associazioni e forze politiche si sono impegnati a svolgere è come passare dalla “politica dei bonus” a politiche di sviluppo.

Il convegno è stato anche l’occasione per la presentazione del volume che raccoglie i convegni organizzati dal Comitato Comunità e Sviluppo Basilicata a partire dalla sua costituzione all’indomani della fine della crisi pandemica. Dalle locandine delle singole iniziative e dagli interventi contenuti nel volume si evince il contributo di rappresentanti del mondo accademico di Roma, Potenza, Lecce e Salerno quali Paolo Borioni, Leonello Tronti, Davide Bubbico, Rocco Giurato, Carmelo Petraglia, Antonio Floridia, Gian Paolo Manzella; di esponenti politici come Stefano Fassina, Nunzia Catalfo, Arnaldo Lomuti, Donato Lettieri, Roberto Cifarelli, Livio Valvano, Gianni Rondinone ; del mondo associativo come Mariano Paturzo, Mauro Armando Tita, Gerardo Lisco e del sindacato quali Aldo Laspognoletta, Angelo Summa e Vincenzo Tortorelli.

Dalla lettura del volume, dal titolo” Riflessioni di Cultura Politica” edito da il Segno , che è possibile richiedere a titolo gratuito inviando richiesta al seguente indirizzo mail [email protected] emerge come all’interno della Società, anche di quelle periferiche come può essere la Basilicata, emerga una richiesta forte di “politica” e di senso di recupero della “comunità”. Il “Comitato” non a caso si chiama “ Comunità e Sviluppo” proprio per sottolineare che dato l’attuale contesto serve recuperare il senso di appartenenza alla “comunità” come leva per invertire il declino al quale non solo la Basilicata ma l’intero Paese sembra avviato.