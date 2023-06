IT Alert- al via il test su 1 milione di cellulari

Partirà a breve il TEST del sistema che manderà un messaggio su tutti i cellulari in caso di emergenza per allertare la popolazione. Con uno spot su tutti i canali tv la Protezione Civile sta comunicando che nei prossimi giorni se riceverete un messaggio sul cellulare non sarà il solito phishing, la solita truffa, ma il test del nuovo sistema di allarme nazionale che ci avvertirà in caso di pericolo nella zona dove ci troviamo. Tre le regioni interessate dal test: Toscana 28 Giugno, Sardegna 30 Giugno e Sicilia il 5 Luglio.

Partirà in tre regioni il test sul nuovo allarme nazionale per le emergenze adottato dalla Protezione Civile. Si chiama It_Alert , un sistema che già è stato sperimentato nel Regno Unito e che ora sbarca anche nella nostra penisola. La sperimentazione del sistema, che sfrutta la CBE (cell broadcast entity) in connessione con CBC (cell broadcast centre) dei gestori di telefonia, sarà circoscritta per ora a sole poche regioni, una sperimentazione che coinvolgerà Dipartimento della Protezione Civile, Regioni coinvolte, Commissione protezione civile della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, ANCI. I cittadini nelle zone interessate riceveranno un messaggio con all'interno un link che aprirà un questionario. La Protezione Civile invita caldamente a rispondere a quel questionario per avere più riscontri possibili dai cittadini coinvolti.

28 giugno Toscana, 30 giugno Sardegna, 5 luglio Sicilia ma poi toccherà il 7 luglio Calabria e il 10 luglio all' Emilia-Romagna.

Ma cosa farà questo sistema lo spiegano bene sul sito della Protezione Civile dedicato al test

Le tipologie di rischio che vengono, al momento, previste dalla direttiva ai fini dell'utilizzo di It-alert sono le seguenti: maremoto generato da un sisma, collasso di una grande diga, attività vulcanica, relativamente ai vulcani Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli, incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica, incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose in stabilimenti soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, precipitazioni intense.

Ma fate attenzione alle impostazioni del vostro cellulare perché in alcuni casi i messaggi potrebbero essere bloccati; infatti, avvertono "La notifica del messaggio IT-alert sui dispositivi dipende dal modello di cellulare o smartphone, dal sistema operativo e della versione installata.

Per ricevere i messaggi IT-alert, anche quelli di test, non è necessario compiere alcuna azione. Anche nel caso in cui la voce IT-alert – presente nei vari dispositivi nella sezione avvisi di emergenza – dovesse essere disattivata, i messaggi sia durante i test sia quando il sistema sarà operativo arriveranno ugualmente sui dispositivi poiché verrà utilizzato il livello massimo di azione per l’invio".